32 de parlamentari PSD și-au pus semnătura pe un proiect de lege care permite autorităților să identifice solicitanții și să refuze transmiterea de informații de interes public dacă consideră că cererile sunt „vădit disproporționate”. Unul dintre inițiatori, deputatul PSD Adrian Câciu, spune, într-un dialog cu Hotnews, că ideea modificării legii i-a venit după ce a identificat „o zonă de vulnerabilitate”.

Parlamentarii PSD au depus miercuri la Senat un proiect de modificare a legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Legea 544/2001 permite oricărui cetățean să solicite instituțiilor informații sau documente care sunt de interes public și este un instrument important pentru jurnaliști.

Proiectul depus de parlamentari PSD a fost criticat de politicienii din opoziție.

Ce modificări propun parlamentarii PSD:

Instituțiile pot refuza total sau parțial o cerere care creează o sarcină administrativă „vădit disproporționată, de natură să afecteze în mod semnificativ îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției, continuitatea serviciilor publice sau soluționarea celorlalte solicitări adresate de cetățeni”.

Dacă cineva solicită un volum prea mare de informații, care depășește 100 de pagini, dacă informațiile solicitate în aceeași cerere trebuie adunate de la mai multe departamente, dacă solicitarea acoperă perioade lungi de timp și necesită consultarea arhivelor sau dacă o persoană depune mai multe cereri în 30 de zile, instituțiile pot refuza să răspundă.

Instituțiile pot cere confirmarea identității persoanelor care formulează cereri dacă există „indicii temeinice și obiective” că datele solicitantului nu sunt reale. Nu pot cere copie după actul de indentitate însă. Dacă cel vizat de control nu confirmă identitatea în termen de 10 zile, cererea lui va fi clasată.

Se introduc mai multe motive pentru care instituțiile pot cere bani pentru furnizarea informațiilor cerute: dacă e nevoie de scanare, anonimizare date, selectare.

Autoritățile pot trimite doar linkuri ale informațiilor publicate pe site-urile instituțiilor, dacă acestea fac obiectul cererii.

Proiectul privind modificarea legii 544, depus de parlamentari PSD(integral)

Inițiator: „Solicitanți fictivi cer informații care ajung nu știm unde”

HotNews l-a contactat pe Adrian Câciu, deputat PSD și unul dintre inițiatorii proiectului, pentru a afla de ce crede că legea care garantează accesul la informații de interes public trebuie modificată.

Parlamentarul susține că sunt mai multe „componente” pe care le-a avut în vedere.

„Una e legată de digitalizarea parțială, nu aș pune totală, dar parțială a instituțiilor publice și stabilirea mai clară a faptului că informațiile care sunt deja puse pe site-ul instituției se pot prelua de acolo, astfel încât solicitările să nu mai fie redundante asupra unor informații care sunt deja publice”, explică Câciu.

Apoi, spune că cea de-a doua problemă pe care a luat-o în considerare este cea a „solicitanților fictivi”, pe care o consideră o chestiune de adaptare la situația actuală, la digitalizare, și la războiul hibrid.

„Solicitanții fictivi, care nu există în realitate, cer informații care ajung nu știm unde, nici statul nu știe unde. Ar trebui să existe o posibilitate de verificare a identității solicitantului”, afirmă deputatul PSD.

„Am plecat de la acea problemă, nu a spam-ului, nu le zic boți, le zic mai mult decât atât: actori non-statali. Solicitau date, care necorelate, păreau de bună credință. Dar corelate de la mai multe instituții puteau crea o anumită zonă de vulnerabilitate”, a adăugat Câciu.

Întrebat despre cum ar trebui să fie făcută această verificare, deputatul spune că inițiativa legislativă nu e definitivă și că va fi supusă dezbaterii publice, modificării „pentru îmbunătățirea ei”.

„Nu mi-aș dori să rezulte o îngrădire”

Întrebat dacă nu crede că proiectul opacizează instituțiile prin faptul că le dă mai multe pârghii pentru a refuza sau pentru a clasa cereri, deputatul PSD a insistat asupra faptului că așteaptă propuneri pentru a modifica inițiativa:

„Am plecat de la ideea că, totuși, o informație sinteză sau un document justificativ are sub 100 de pagini. Dacă e vorba de numărul de pagini, se poate modifica. Problema este să existe totuși o bună credință și un echilibru și o proporție între solicitare și informația respectivă”.

„Nu mi-aș dori de la această inițiativă să rezulte o îngrădire sau un instrument la îndemâna unui funcționar public să nu pună la dispoziție nicio informație, pentru că, nu știu, consideră că e deranjantă solicitarea. Trebuie să găsim acel mecanism care să fie propice pentru informare sau accesul la informațiile de interes public”, a continuat Câciu.

El a explicat că la dezbateri vor fi invitate atât ONG-uri, cât și presa, pentru a găsi „mecanismul potrivit împreună”.

Deputatul PSD a spus și că nu își propune ca proiectul să fie adoptat rapid, „dacă naște mai multe controverse decât trebuie”.

HotNews l-a întrebat și dacă, înainte să depună proiectul la Senat, s-a consultat cu asociațiile de profil sau cu organizații non-guvernamentale, iar el a spus că a discutat atât cu reprezentanți ai instituțiilor publice, cât și cu ONG-uri.

„Mecanismul trebuie să fie mai clar decât cel pe care l-am prevăzut noi. Să nu dea naștere abuzurilor din partea funcționarilor, care să dispună discreționar asupra unei informații. E un proiect care își dorește să fie bun”, mai spune el.

Buzoianu: „Puneți mâna și citiți Constituția!”

Deputata USR Diana Buzoianu a criticat inițiativa PSD.

„Puneți mâna și citiți Constituția, domnilor și doamnelor de la PSD. E simplu. Art. 31: „Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.” PSD…. oamenii văd că ne vreți în dictatură”, a scris Buzoianu, pe Facebook.

Ea a adăugat că astfel de demersuri vor mobiliza românii care nu mai suportă incompetența și corupția și vor duce PSD sub 15%.