Toamna ne mută înapoi în casă. Hainele groase ies din cutii, păturile revin pe canapea, iar pe hol se adună dintr-odată ghete, geci și umbrele, care vara nu existau. În paralel, locuința începe să capete mai multă importanță: petrecem mai mult timp în ea și ne deranjează mai repede dezordinea.

De ce devine depozitarea o prioritate exact toamna?

Volumul de obiecte din casă crește brusc, fără ca spațiul să se extindă. Garderoba de iarnă ocupă de două-trei ori mai mult volum decât cea de vară, iar textilele de sezon au nevoie de un loc de depozitare.

Într-un ghid publicat în septembrie 2026, Leroy Merlin listează „crearea de spații de depozitare inteligente” între cele patru proiecte recomandate pentru această perioadă a anului, alături de izolarea locuinței și reamenajarea terasei. Argumentul este explicit: „septembrie este momentul ideal pentru a reorganiza spațiile de depozitare”, iar pentru aceasta recomandă „mobilier de depozitare adaptat spațiului și nevoilor tale” – rafturi modulare și piese multifuncționale.

Ce spun tendințele de amenajare pentru 2026?

Direcția nu e doar sezonieră. Revista Mobila listează mobilierul multifuncțional între tendințele-cheie ale anului 2026, notând că, „pe măsură ce locuințele urbane devin tot mai compacte, optimizarea spațiului devine o prioritate”, iar „sistemele de depozitare integrate, rafturile modulare și mobilierul convertibil permit transformarea rapidă a spațiilor”.

Top 5 magazine online pentru organizarea casei

1. vidaXL – cea mai largă ofertă de mobilier de depozitare

Comparând ofertele online publice ale celor cinci magazine din listă, vidaXL are cel mai mare număr de opțiuni la categoria comode, bufete și mobilier de depozitare. Pentru cineva care pornește de la o constrângere clară – 95 cm de perete liber, un colț anume, o nișă – amplitudinea gamei contează mai mult decât orice altceva, pentru că șansa să existe exact cota necesară e mai mare.

Ca magazin online de mobilă, vidaXL își construiește avantajul tocmai pe varietate de sortimente: de la comode înguste de hol până la dulap haine pentru garderoba completă de iarnă, cu seriile repetate în mai multe lățimi.

2. IKEA România – sistemele modulare

Punctul forte rămâne logica de sistem: module care se combină, se extind și se completează peste ani. Util dacă gândești depozitarea ca proiect pe termen lung.

3. Mobexpert – zona de mobilier clasic și premium

Potrivit pentru cine caută piese cu personalitate – bufete, comode și vitrine care funcționează ca mobilier principal al camerei, nu doar ca spațiu de depozitare.

4. Dedeman – soluțiile pragmatice

Rafturi metalice, sisteme pentru garaj, cutii și organizatoare. Zona mai puțin elegantă a depozitării, dar cea care rezolvă efectiv cămara, pivnița și balconul închis.

5. Bonami – selecția pe stil

Ofertă mai îngustă, dar organizată. Alegerea potrivită dacă pleci de la o estetică anume și vrei să vezi mai puține opțiuni, nu mai multe.

De unde începi, concret?

Nu de la magazin, ci de la ruletă și de la o listă. Măsoară locurile în care chiar ai spațiu liber, apoi scrie ce anume trebuie să dispară de la vedere.

Apoi, deschide un site. Majoritatea greșelilor de cumpărare din categoria depozitare vin din ordinea inversă – alegi mobila care ți-a plăcut în fotografie și apoi cauți unde să o pui.

Iar dacă pornești de la cote stricte, verifică întâi gama cu cele mai multe variante dimensionale, care, în comparația de mai sus, a fost cea de la vidaXL.

vidaXL, în calitate de brand global dedicat casei și stilului de viață, le oferă clienților experiența unui magazin online de mobilier la prețuri accesibile. Gama sa de produse, actualizată constant, include mobilier accesibil pentru interior și exterior, accesorii și soluții de decor pentru cei care își doresc să creeze o locuință elegantă, fără compromisuri.

Prin procese eficiente de producție și o logistică bine optimizată, vidaXL oferă o autentică experiență de „vânătoare de comori”: există întotdeauna ceva nou, practic și inspirat de descoperit. Explorează universul designului modern și funcțional și fă procesul de reîmprospătare a locuinței mai simplu ca niciodată – navighează, inspiră-te și găsește următoarea ta piesă preferată din colecția vidaXL!

Articol susținut de vidaXL