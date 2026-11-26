Într-o piață în care oferta de suplimente alimentare este tot mai diversificată, diferența o face rigoarea cu care sunt evaluate și selectate formulele. La Secom®, includerea unui produs în portofoliu presupune o analiză aprofundată, fundamentată pe cercetare și pe dovezi concrete de calitate.

De peste două decenii, Secom® dezvoltă un portofoliu care reunește astăzi peste 320 de suplimente alimentare pentru adulți și copii, de la branduri internaționale de renume precum Solaray®, Nature’s Way®, Jarrow Formulas®, KAL® și ChildLife® Essentials, alături de Good Routine®, brandul propriu Secom®, fabricat în unități partenere europene certificate. Dincolo de această diversitate, care răspunde nevoilor diferite de sănătate ale consumatorilor, ceea ce definește selecția Secom® este un standard ridicat de calitate, construit în timp și aplicat consecvent în alegerea fiecărei formule.

Cinci criterii esențiale ale Standardului Secom®

Înainte ca un produs să intre în portofoliul Secom®, echipa de Suport Științific și Inovație studiază ingredientele, cercetările disponibile și documentația producătorilor, pornind de la nevoile consumatorilor. Procesul de evaluare este exigent și urmărește cinci criterii: calitatea materiilor prime, gradul de inovație al ingredientelor, concentrațiile optime ale substanțelor active, biodisponibilitatea nutrienților și sinergia dintre ingredientele formulei.

Nu sunt criterii independente. Proveniența unui ingredient contează la fel de mult ca forma în care este utilizat, cantitatea prezentă în produs sau modul în care se asociază cu ceilalți nutrienți. Împreună, aceste repere ajută la identificarea formulelor care îndeplinesc cerințele înalte de calitate Secom și sunt concepute pentru a oferi consumatorilor rezultate care se simt.

Calitatea materiei prime: proveniență clară, puritate verificată

Totul pornește de la materia primă: de unde provin ingredientele, cât de pure sunt și ce dovezi le atestă calitatea. De aceea, Secom® colaborează cu producători care verifică identitatea, compoziția și puritatea materiilor prime, prin controale riguroase de calitate.

Totodată, numeroase formule din portofoliul Secom® conțin ingrediente patentate, din surse naturale și extracte standardizate, care furnizează o cantitate bine definită dintr-un anumit compus activ, în fiecare capsulă și de la un lot la altul.

Neuro Optimizer®, de la Jarrow Formulas®, ilustrează acest criteriu prin prezența Cognizin®, o formă brevetată de citicolină, cu caracteristici bine definite, studiată clinic în cercetări1 privind memoria și atenția. Calitatea acestei materii prime este confirmată de producător inclusiv prin analize realizate în laboratoare independente certificate.

Ingrediente inovatoare, pentru nevoi reale de sănătate

La Secom®, inovația nu este un scop în sine. Un ingredient inovator trebuie să ofere mai mult decât noutate: contează ce îl diferențiază de alte ingredientele, ce beneficii pentru sănătate au fost cercetate și cât de solide sunt dovezile științifice care îi susțin utilizarea. Din 2004, Secom® aduce în România formule avansate, cu ingrediente patentate, multe dintre ele introduse în premieră pe piața locală, oferind consumatorilor acces la unele dintre cele mai inovatoare suplimente alimentare din întreaga lume.

Un alt exemplu este AHCC® plus NAC & Beta Glucan, de la Solaray®, o formulă care reunește ingrediente studiate în cercetări privind sistemul imunitar. Produsul conține AHCC®, un extract brevetat obținut din miceliul ciupercii Shiitake printr-o tehnologie specializată, care a făcut obiectul a peste 20 de studii clinice pe oameni, inclusiv cercetări privind susținerea imunității. Formula include și N-acetil-L-cisteină (NAC), un precursor al glutationului, antioxidant important pentru organism, precum și beta-glucani 1,3/1,6, compuși naturali studiați pentru implicarea lor în funcționarea sistemului imunitar.

Concentrații optime, alese pe baze științifice

La fel de importantă este concentrația ingredientelor active: nu doar ce conține un supliment, ci și în ce cantitate. De aceea, Secom® evaluează concentrațiile ținând cont de literatura de specialitate și de studiile științifice care analizează relația dintre cantitățile administrate și beneficiile ingredientelor asupra organismului.

De exemplu, două capsule Pure Omega-3® de la Good Routine® furnizează 1.430 mg de acizi grași Omega-3, dintre care 1.320 mg EPA și DHA (792 mg EPA și 528 mg DHA). Cercetările arată că doza administrată influențează nivelul acestor acizi grași în organism. Alegerea concentrațiilor este cu atât mai importantă cu cât EPA și DHA contribuie la funcționarea normală a inimii, efect benefic obținut la un aport zilnic de minim 250 mg EPA și DHA, iar DHA contribuie la menținerea funcțiilor normale ale creierului și vederii, la un aport zilnic minim de 250 mg DHA.2

Știind cât ingredient activ conține un supliment, consumatorii pot face alegeri mai informate și pot identifica produse cu concentrații potrivite nevoilor lor de sănătate.

Biodisponibilitate: forme și tehnologii avansate pentru o absorbție mai bună

Un alt criteriu esențial este biodisponibilitatea, care arată cât de bine este absorbit un ingredient de către organism și în ce măsură poate fi utilizat acolo unde este nevoie. Pe lângă calitatea materiei prime și concentrația de substanță activă, forma în care este administrat un nutrient poate influența acest proces. De aceea, Secom® ia în calcul soluții precum vitaminele în baze uleioase, mineralele chelatate sau tehnologiile dezvoltate pentru a facilita absorbția (ActivSorb etc.).

Un exemplu este Pro-Creatine de la Good Routine®, care conține creatină monohidrat micronizată și utilizează tehnologia inovatoare CreHytine™. Aceasta permite dizolvarea rapidă, în mai puțin de 30 de secunde, și este concepută pentru ca organismul să absoarbă mai ușor creatina, cu o bună toleranță digestivă. Tehnologia este certificată pentru testarea substanțelor interzise în sport prin programul Informed Ingredient și s-a numărat printre finaliștii premiilor Vitafoods Europe Innovation Awards 2026, la categoria dedicată nutriției sportive. Creatina contribuie la creșterea performanței fizice în timpul eforturilor intense, de scurtă durată și repetate, beneficiu obținut la un aport zilnic de 3 g de creatină.

Sinergia formulei: ingrediente atent alese, cu roluri complementare

Dincolo de proprietățile fiecărui ingredient, valoarea unei formule este dată și de modul în care acestea se completează. De aceea, Secom® acordă o atenție deosebită asocierii ingredientelor, selectând pentru portofoliul său formule în care fiecare nutrient are un rol bine definit și contribuie la un obiectiv comun.

De exemplu, Brain Nutrition®, din gama Good Routine® for Kids, reunește opt neuronutrienți complementari: colina, sub forma brevetată VitaCholine®, L-tirozina și L-glutamina sunt implicate în procese asociate comunicării dintre celulele nervoase, iar mio-inozitolul participă la transmiterea semnalelor în interiorul acestora. Extractul de afin furnizează compuși vegetali cu proprietăți antioxidante, în timp ce magneziul și vitaminele B3 și B6 contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos, ultimele două ajutând și la reducerea oboselii și extenuării.

Dincolo de formulă: producție controlată și testări suplimentare

Rigoarea selecției Secom® nu se oprește la ingredientele și compoziția suplimentelor. Contează în egală măsură condițiile în care acestea sunt produse și controalele prin care este evaluată calitatea fiecărui lot. Producătorii parteneri Secom® și Good Routine® aplică cele mai bune practici de fabricație din industria suplimentelor (cGMP), care stabilesc cerințe stricte pentru controlul materiilor prime, al proceselor de producție și verificarea produselor finite. Respectarea acestor standarde contribuie la menținerea unui nivel constant ridicat de calitate și siguranță, de la un lot la altul.

Înainte de comercializarea în România, suplimentele din portofoliul Secom® parcurg procesul de notificare prevăzut de legislația în vigoare. Echipa Regulatory Affairs pregătește o documentație complexă, ce reunește informații detaliate despre compoziția produselor, proveniența ingredientelor, certificările de calitate și analizele fizico-chimice și microbiologice relevante. Pentru Secom, însă, calitatea superioară înseamnă mai mult decât respectarea cerințelor legale. De aceea, compania alege să colaboreze cu producători care își asumă standarde mai exigente și le susțin prin controale suplimentare, inclusiv testări în laboratoare independente, cu rezultate concrete și verificabile.

Iată câteva exemple: Solaray® și KAL® aplică testarea în trei etape: verifică fiecare lot de materie primă atât în laboratorul propriu, cât și în laboratoare independente, iar ulterior testează și produsul finit. Solaray® realizează peste 580 de protocoale de testare și până la 15.000 de analize lunar. Nature’s Way® raportează anual, în medie, aproximativ 13.000 de probe analizate și 95.000 de teste de calitate, iar prin programul PureCheck, consumatorii pot consulta rezultatele testelor independente folosind numărul lotului. Jarrow Formulas® și ChildLife® apelează, la rândul lor, la laboratoare independente pentru verificarea calității materiilor prime și a produselor finite, ChildLife® testând fiecare lot de produs în parte.

De la selecția ingredientelor până la testarea produselor finite, toate aceste exigențe urmăresc același lucru: să ofere încredere în calitatea suplimentelor pe care le alegem. Pentru că, atunci când grija pentru sănătate face parte dintr-un stil de viață echilibrat, calitatea nu ar trebui să fie un compromis. Într-o piață cu tot mai multe opțiuni, Standardul Secom® oferă astfel un reper pentru alegeri informate și acces la suplimente alimentare avansate, selectate cu responsabilitate.

Nu orice formulă devine Secom®. Standardul Secom®.

1 Cercetări Cognizin®: Nakazaki et al., 2021 Studiu randomizat, dublu-orb, placebo-controlat, pe 100 de adulți cu vârste între 50 și 85 de ani. Administrarea a 500 mg Cognizin®/zi, timp de 12 săptămâni, a fost asociată cu îmbunătățiri semnificative ale memoriei episodice și ale scorului compozit al memoriei, comparativ cu placebo. – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33978188/ și

McGlade et al., 2012 Studiu randomizat, dublu-orb, placebo-controlat, pe 60 de femei sănătoase, cu vârste între 40 și 60 de ani. Administrarea Cognizin® (250 sau 500 mg/zi), timp de 28 de zile, a evidențiat îmbunătățiri ale unor parametri ai atenției, comparativ cu placebo. Improved Attentional Performance Following Citicoline Administration in Healthy Adult Women

2 Studii clinice care susțin relația doză–răspuns privind creșterea Indexului de Omega-3 (Omega-3 Index) după suplimentarea cu EPA+DHA (Flock et al., 2013) și influența favorabilă a formei TG asupra încorporării EPA și DHA în organism (Walker et al., 2019).

Articol susținut de Secom