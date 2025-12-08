„Nu putem accepta amenințarea de a interveni în politica europeană”. Mesaj critic de la vârful UE la adresa strategiei de securitate națională a SUA

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat luni că, deși este normal ca Statele Unite și Uniunea Europeană să nu împărtășească aceeași viziune asupra multor probleme, amenințarea de interferență în viața politică internă nu este acceptabilă, scrie Reuters.

Strategia de securitate națională a SUA, dată publicității vineri, și-a propus „cultivarea unei rezistențe față de traiectoria actuală a Europei în cadrul națiunilor europene”, o mențiune criticată luni de Antonio Costa, președintele Consiliului European.

„Ceea ce nu putem accepta este amenințarea de a interveni în politica europeană”, a declarat el.

Costa a subliniat că viziunea asupra libertății de exprimare este diferită în UE și în SUA, de exemplu.

„Nu poate exista libertate de exprimare fără libertate de informare”, a declarat el în cadrul unui eveniment.

„Nu ar exista libertate de exprimare dacă libertatea de informare a cetățenilor ar fi sacrificată pentru a apăra oligarhii tehnologiei din Statele Unite”, a mai spus Costa.

Ce spune strategia SUA

Casa Albă a publicat oficial noua strategie de securitate a țării în care vorbește despre un „declin economic” european și despre o posibilă dispariție a civilizației europene.

Documentul îi acuză pe oficialii europeni că împiedică eforturile SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, susținând că guvernele ignoră o „mare majoritate europeană” care dorește pacea.

Documentul evidențiază prăpastia ideologică care s-a creat între Washington și aliații săi tradiționali, descriind un continent european în care „declinul economic este eclipsat de perspectiva reală și mai dură a dispariției civilizației”.

„Problemele majore cu care se confruntă Europa includ activitățile Uniunii Europene și ale altor organisme transnaționale care subminează libertatea politică și suveranitatea, politicile de migrație care transformă continentul și creează conflicte, cenzura libertății de exprimare și suprimarea opoziției politice, scăderea drastică a natalității și pierderea identității naționale și a încrederii în sine”, afirmă administrația Trump în document.

Noua strategie de securitate oferă de altfel o aliniere ideologică clară între mișcarea populistă MAGA a președintelui american Donald Trump și partidele naționaliste din Europa.

Administrația americană – care a dezvoltat relații din ce în ce mai strânse cu partidele de extremă dreapta din țări precum Germania și Spania – pare să sugereze că ar putea ajuta partidele europene aliate ideologic.

Într-o provocare directă la adresa UE, documentul afirmă că America ar trebui să „cultive rezistența față de traiectoria actuală a Europei în cadrul națiunilor europene”.

„America încurajează aliații săi politici din Europa să promoveze această renaștere a spiritului, iar influența crescândă a partidelor patriotice europene oferă într-adevăr motive de mare optimism”, se afirmă în strategie.

„Diplomația americană ar trebui să continue să apere democrația autentică, libertatea de exprimare și celebrarea fără rezerve a caracterului și istoriei individuale ale națiunilor europene”, se afirmă în strategie.

Amenda aplicată X și acuzațiile SUA

Vineri, relațiile transatlantice au fost tensionate suplimentar de amenda aplicată platformei X de Comisia Europeană.

Amenda de 140 de milioane de dolari aplicată platformei X, a miliardarului Elon Musk, subliniază modul în care europenii subminează politicile SUA, în vreme ce cer Statelor Unite să le ofere protecție militară, a scris sâmbătă unul dintre cei mai importanți diplomați americani, adjunctul lui Marco Rubio.

„Țările Europei nu pot să se uite spre SUA pentru propria lor securitate în timp ce subminează securitatea SUA prin intermediul UE (nealeasă, nedemocratică și nereprezentativă)”, a declarat secretarul de stat adjunct al SUA, Christopher Landau.

Landau s-a alăturat astfel secretarului de stat Marco Rubio și altor oficiali americani în criticarea amenzii aplicate de Uniunea Europeană platformei X, deținută de Musk, pe care o consideră a fi un instrument de cenzură.

Dar Landau a mers mai departe decât Rubio, invocând preocupări ideologice și strategice mai ample.

Landau a postat pe X că diferențele dintre UE și administrația Trump cu privire la multe probleme subminează ideea unui parteneriat cu Statele Unite, în ciuda Organizației Tratatului Atlanticului de Nord.

Musk s-a plasat și el în prima linie a atacurilor la adresa Europei, cerând eradicarea UE – o solicitare cu care fostul președinte al Rusiei Dmitri Medvedev s-a declarat imediat de acord.

Oficialii UE au declarat că prin măsurile luate pentru responsabilizarea companiilor tehnologice protejează utilizatorii împotriva înșelăciunilor, escrocheriilor și dezinformării și au afirmat că statutul companiei X de societate americană nu a avut nicio legătură cu decizia de a aplica o amendă.