„Nu se clintește”. Liderii UE nu au reuşit să-l convingă pe Viktor Orban să renunţe la blocarea împrumutului pentru Ucraina

Liderii UE prezenți la Consiliul European de la Bruxelles nu au reușit să îl convingă joi pe premierul ungar Viktor Orban să renunțe la blocarea acordării unui împrumut european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, au anunțat mai multe oficialități europene, citate de Reuters, relatează Agerpres.

„Ei au încercat. Au eșuat”, a spus un oficial european în legătură cu eforturile liderilor europeni de a-l convinge pe Orban să renunțe la opoziția sa.

Împrumutul a fost convenit în decembrie, dar Viktor Orban, care are relații cordiale cu Rusia, a blocat până acum punerea în practică a deciziei, din cauza unei dispute privind tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba.

Poziția Budapestei i-a înfuriat pe liderii UE, întrucât în absența unei noi finanțări Kievul ar putea rămâne în câteva săptămâni fără bani.

„A fost intens, o mare presiune asupra lui Orban ca deciziile (summitului UE) să fie respectate de toți”, a spus un alt responsabil european după discuția despre împrumutul pentru Kiev.

Un al treilea oficial european, referindu-se la liderul ungar, a mărturisit: „Discuția a fost dură, dar Viktor încă nu se clintește”.

„Toată lumea este din ce în ce mai furioasă pe Orban”, a afirmat un alt oficial.

Pe măsura sosirii lor la summitul UE, numeroși lideri au sporit presiunea asupra șefului executivului ungar. „Trebuie să fim clari: veto-ul Ungariei este inacceptabil, sprijinul suplimentar pentru Ucraina trebuie să fie livrat cât mai rapid posibil”, a declarat premierul olandez Rob Jetten.

„El folosește Ucraina ca armă în campania sa electorală și asta nu e bine”, a afirmat omologul său finlandez Petteri Orpo, referindu-se la alegerile parlamentare ungare din 12 aprilie.

Viktor Orban, un aliat naționalist al președintelui american Donald Trump, a făcut deseori opinie separată față de liderii UE, dar până acum nu revenise niciodată asupra unui acord deja convenit, au explicat diplomați europeni.

Orban a reiterat joi dimineață că va bloca împrumutul european pentru Ucraina până la reluarea tranzitului petrolului rusesc prin conducta Drujba, ce traversează Ucraina spre Ungaria și Slovacia. Premierul ungar blochează acest împrumut pentru Kiev de la sfârșitul lunii ianuarie, când tranzitul petrolului provenit din Rusia a fost întrerupt din cauza unui atac rusesc asupra conductei.

La rândul său, premierul belgian Bart De Wever a evocat posibilitatea ca UE să aștepte până după scrutinul parlamentar din Ungaria pentru a debloca împrumutul european pentru Kiev.

Kievul afirmă că repararea conductei de petrol va dura, în timp ce Budapesta acuză Ucraina că oprește tranzitul pentru a influența actuala campanie dinaintea alegerilor legislative ce vor fi organizate în Ungaria pe 12 aprilie.

Guvernul ucrainean cheltuiește cea mai mare parte a veniturilor bugetare pentru apărare și depinde de ajutorul financiar extern pentru a putea plăti pensiile, salariile din sectorul public și alte cheltuieli sociale.

„Acești bani nu înseamnă caritate; aceasta este o investiție în contracararea agresiunii ruse și în menținerea păcii în Europa”, a scris ministrul de externe ucrainean Andrii Sîbiha pe platforma X.