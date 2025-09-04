Nu sunt români printre victimele tragediei din Lisabona, anunță MAE

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, joi, că nu există cetățeni români printre victimele incidentului din Lisabona, în care un celebru funicular din oraș a deraiat, iar 17 persoane și-au pierdut viața.

„Autoritățile portugheze au finalizat verificările în ceea ce privește tragedia și au confirmat oficial că nu sunt cetățeni români printre victime”, a transmis MAE.

Miercuri noapte, după ce a avut loc incidentul, consulul din cadrul Ambasadei României la Lisabona s-a deplasat la locul unde a deraiat celebrul funicular „Gloria”, pentru a ţine legătura direct cu dispozitivul de urgenţă organizat de autorităţile portugheze.

17 oameni au murit

Una dintre cele mai emblematice atracții turistice ale Lisabonei, funicularul Gloria, a deraiat și s-a izbit de o clădire, miercuri seara.

Cel puțin 17 oameni au murit, iar alți 21 au fost răniți, potrivit celui mai recent bilanț al victimelor anunțat, joi, de autorități. Printre victime se numără și cetățeni străini.

Funicularul, vechi de 140 de ani, poate transporta până la 43 de pasageri și este extrem de popular printre turiști. Nu se știe, însă, câte persoane se aflau la bord în momentul accidentului.

Acesta parcurge aproximativ 275 m de la Restauradores, o piață din centrul Lisabonei, până la străzile pitorești din Bairro Alto. Călătoria durează doar trei minute.

Autoritățile au declarat că este prea devreme pentru a stabili cauza incidentului. Cu toate acestea, ziarul portughez Observador a relatat că un cablu s-a desprins de-a lungul traseului căii ferate, provocând pierderea controlului și coliziunea acesteia cu o clădire din apropiere. Acest cablu permite vagonului să urce și să coboare acest deal foarte abrupt din centrul Lisabonei. Sistemul este utilizat din 1914.