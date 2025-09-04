VIDEO Ce se știe despre tragedia cu 16 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat. Care poate fi cauza / „S-a prăbușit ca o curtie de carton, nu avea frâne”

Polițiști la locul accidentului unde funicularul Gloria a deraiat și s-a prăbușit de o clădire. Credit line: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Anchetatorii spun că este prea devreme pentru a stabili cauza accidentului din Lisabona, însă presa din Portugalia scrie că totul s-ar fi produs din cauza unui cablu, relatează BBC.

Una dintre cele mai emblematice atracții turistice ale Lisabonei, funicularul Gloria, a deraiat și s-a izbit de o clădire, miercuri seara.

Cel puțin 16 oameni au murit, iar alți 20 au fost răniți, potrivit celui mai recent bilanț al victimelor. Printre victime se numără și cetățeni străini. Ministerul român de Externe a transmis miercuri seară că nu există până acum informaţii cu privire la implicarea unor cetăţeni români în accident.

Funicularul, vechi de 140 de ani, poate transporta până la 43 de pasageri și este extrem de popular printre turiști. Nu se știe însă câte persoane se aflau la bord în momentul accidentului.

Ancheta cu privire la cauza accidentului este în desfășurare.

„Așa cum este normal în astfel de situații și conform legii, parchetul va deschide o anchetă”, a declarat biroul procurorului general, într-un comunicat.

Polițiștii inspectează locul unde funicularul Gloria a deraiat și s-a prăbușit în Lisabona, Portugalia, joi, 4 septembrie 2025. Credit line: Armando Franca / AP / Profimedia

De asemenea, autoritatea națională pentru siguranța transporturilor a deschis propria anchetă în această dimineață.

Întrebări cheie pentru investigație

Accidentul a avut loc miercuri în jurul orei 18:05 (20:05, ora României), în apropiere de Avenida da Liberdade din Lisabona, potrivit autorităților locale.



Peste 60 de membri ai serviciilor de urgență și 22 de vehicule au fost trimise la fața locului.

Autoritățile au declarat că este prea devreme pentru a stabili cauza incidentului. Cu toate acestea, ziarul portughez Observador a relatat că un cablu s-a desprins de-a lungul traseului căii ferate, provocând pierderea controlului și coliziunea acesteia cu o clădire din apropiere.

Acest cablu permite vagonului să urce și să coboare acest deal foarte abrupt din centrul Lisabonei. Sistemul este utilizat din 1914. Inițial, funcționa cu apă, apoi cu abur, acum este electric.

Close-up footage shows Lisbon’s iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador da Glória, after it derailed, leaving at least three dead and 20 injured.



Follow: @Novexa24 pic.twitter.com/t08xPMyBWA — NOVEXA (@Novexa24) September 3, 2025

Pe lângă accentul pus pe acest cablu, se pune și întrebarea cum a deraiat de pe șine și de ce sistemul de frânare nu a fost suficient pentru a opri vagonul să se prăbușească pe această pantă foarte abruptă.

Ce spun martorii

Imaginile și filmările de la fața locului au arătat vagonul răsturnat, aproape complet distrus. Vagonul era izbit de o clădire, iar părţi ale vehiculului, fabricate în mare parte din metal, au fost distruse. De asemenea, oameni au fost văzuți fugind din zonă pe jos, în timp ce fumul învăluia strada pietruită.

După accident, câțiva martori dintre cei aflați la fața locului au descris pentru presa locală primele momentele după tragedie.

🇵🇹 At least 15 dead and 18 injured: 5 seriously, 13 lightly (including a child) after Lisbon's iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória, derailed, according to CNN Portugal. pic.twitter.com/aL0rPQxsHO — Pisklauren (@pisklauren) September 3, 2025

Un martor a declarat pentru ziarul portughez Observador că vehiculul era „scăpat de sub control, fără frâne”.

„Am început cu toții să fugim pentru că am crezut că (vagonul) ne va lovi”, a spus Teresa d’Avó.

„Dar a căzut după curbă și s-a izbit de o clădire”, a mai spus acesta.

Un alt martor ocular a declarat pentru canalul de televiziune portughez SIC că funicularul a lovit o clădire în timp ce cobora în viteză maximă pe strada abruptă.

„A lovit o clădire cu o forță brutală și s-a prăbușit ca o cutie de carton, nu avea frâne”, a spus femeia.

Zi de doliu național

În urma tragediei din Lisabona, Portugalia a declarat joi zi de doliu național pentru cei 15 oameni morți.

Tragedia „a adus durere familiilor şi consternare întregii ţări”, a transmis cabinetul prim-ministrului Luis Montenegro, într-un comunicat.

Ce este funicularul Gloria și cum funcționează?

Funicularul este un tip de sistem feroviar care permite deplasarea în sus și în jos pe pante abrupte.

În Lisabona, funicularele se numără printre cele mai căutate atracții turistice. Vehiculele de culoare galben strălucitor sunt un mijloc esențial de deplasare pe străzile abrupte și pietruite ale orașului, notează BBC.

Funicularul Gloria a fost inaugurat în 1885 și electrificat trei decenii mai târziu.

Funicularul Gloria, pe 31 decembrie 2024. Credit line: Andrei Antipov / Alamy / Profimedia

Acesta parcurge aproximativ 275 m de la Restauradores, o piață din centrul Lisabonei, până la străzile pitorești din Bairro Alto. Călătoria durează doar trei minute.

Spre deosebire de funiculare tradiționale, cele două vagoane ale funicularului Gloria sunt propulsate de motoare electrice.

Acestea sunt atașate la capetele opuse ale unui cablu de transport, ceea ce înseamnă că, pe măsură ce unul coboară, greutatea sa ridică celălalt, permițându-le să urce și să coboare simultan.