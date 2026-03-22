„Nu suntem în scenariul unei scăderi de prețuri. Doar de creșteri, care vor fi galopante”: Avertismentul unui expert despre costul carburanților

Carburanții continuă să se scumpească, iar motorina standard poate ajunge la 10 lei pe litru, potrivit estimărilor președintelui Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiseliță. Acesta a avertizat duminică, într-o intervenție la Digi24, că nu există perspective de ieftinire în perioada următoare.

Carburanţii s-au scumpit în noaptea trecută pentru a cincea zi consecutiv, benzina standard depăşind pragul de 9 lei pe litru în aproape toate staţiile din Capitală, cu excepţia celor Socar. În acelaşi timp, motorina standard se apropie rapid de 10 lei pe litru, nivel deja depăşit de varianta premium.

„Prognoza noastră a fost de acum trei săptămâni, 27 martie, o să fie 10 lei prețul motorinei standard. Se pare că am prognozat bine”, a declarat Dumitru Chiseliță.

„Nu suntem la maximum posibil care exista, practic sunt situații în care putem să mai creștem. Ca atare, trebuie să avem în vedere și să fim pregătiți pentru aceste noi situații spre care ne îndreptăm”, a continuat expertul în energie.

Chiseliță afirmă că o scădere a prețurilor depinde de încheierea războiului din Iran, dar și în acest caz efectele

„De scăzut ar scădea prețurile dacă acum s-ar încheia războiul, am putea ajunge la un nivel de 9 lei la sfârșitul anului. Doar că în acest moment nu suntem deloc în scenariul acesta”, a mai spus Dumitru Chiseliță.

El a adăugat că toate scenariile indică o continuare a conflictului și, implicit, a scumpirilor.

„Toate scenariile spun că războiul va continua, iar această continuare înseamnă o perspectivă a faptului că prețurile vor continua și încă nu suntem deloc în scenariul în care să vorbim despre scăderi de prețuri, vorbim doar de creșteri de prețuri, care vor fi galopante”, a declarat Chiseliță.

O posibilă soluție: mutarea transportului pe calea ferată

Chiseliță susține că una dintre soluțiile pentru limitarea impactului scumpirilor ar fi transferul transportului de pe șosea pe calea ferată.

„Variante ar fi, sunt țări care au apelat la aceste variante. În special de a muta transportul de pe șosea pe calea ferată sau alte mijloace”, a spus el.

„Dacă am muta pe calea ferată am avea posibilitatea să folosim energie electrică și asta ar duce la reducerea consumului de motorină”, a adăugat acesta.

„Există interes colateral pentru astfel de situații”

Întrebat de ce Executivul amână luarea unei decizii, Chiseliță a spus că scumpirile pot aduce și venituri mai mari la bugetul de stat.

„Există două raționamente, unul ține de faptul că nu facem suficient de multe analize, nu facem calcule pentru a stabili încotro ne îndreptăm”, a explicat el.

„Pe de altă parte, există interes colateral pentru astfel de situații, atunci când prețurile cresc diverse moduri de a colecta bani la bugetul de stat cresc. Atunci există această abordare de a lăsa lucrurile să se întâmple, pentru că ele înseamnă bani în plus”, a mai spus Chiseliță.

