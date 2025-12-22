Nu ți se poate întâmpla? Fix așa zice toată lumea… până se întâmplă

Dacă ai întreba tineri între 20 și 35 de ani ce șanse au să pățească un accident, mulți ar spune instant: “Zero. N-are cum”.

Cu toate astea, în fiecare zi auzim de un prieten care a căzut de pe trotinetă, o colegă care și-a rupt glezna la ski sau cineva care a făcut o entorsă banală la sală.

Accidentele nu țin cont că ești tânăr, sănătos, activ, atent. Ele vin exact atunci când te aștepți mai puțin.

Iar partea și mai neplăcută? Nota de plată care vine după.

Cât te poate costa un “nu mi se poate întâmpla”?

Hai să luăm exemple reale din viața multora dintre noi:

O luxație la sală poate implica radiografii, consultații, orteză, recuperare;

poate implica radiografii, consultații, orteză, recuperare; O căzătură cu trotineta poate implica investigații, pansamente, eventual câteva zile de spitalizare;

poate implica investigații, pansamente, eventual câteva zile de spitalizare; O gleznă ruptă la ski poate implica operație, spitalizare, recuperare de luni de zile.

Orice astfel de episod poate provoca rapid cheltuieli neașteptate de zeci de mii de lei, iar costurile pot continua mult timp după accident.

Și totuși, există o soluție simplă, gândită fix pentru astfel de momente.

Se numește asigurare de accident, iar produsul creat special pentru tineri este NN Go – disponibil în trei pachete, în funcție de nivelul de protecție de care ai nevoie.

Pentru a înțelege ce înseamnă o plasă de siguranță, hai să ne uităm la pachetul complet, NN Go Extra, cel care acoperă riscurile majore în caz de accident.

Cât ar fi plătit NN Go în locul tău?

Dacă ai fi trecut prin oricare din accidentele de mai sus, pachetul NN Go Extra ți-ar fi acoperit următoarele costuri:

1.000 lei/zi de spitalizare (chiar dacă alegi să mergi la un spital public sau privat, oricum primești banii direct în cont, pentru maximum 30 de zile pe an – deci poți primi până la 30.000 de lei pe an;

Până la 10.000 lei pe an pentru recuperare;

Până la 10.000 lei pe an pentru operație.

Adică exact costurile mari – cele care fac diferența între “m-a costat enorm” și “m-am descurcat fără stres”.

Iar în același preț ai și acces nelimitat, 24/7, la telemedicină și servicii de wellbeing, precum psihologie, nutriție, fitness, kinetoterapie și alte 24 de specialități medicale și non-medicale. Asta înseamnă că poți vorbi cu specialiști online, de oricâte ori ai nevoie și la orice oră.

Și cât costă liniștea asta până la urmă?

Depinde de nivelul de protecție pe care ți-l dorești:

NN Go costă doar 190 lei/an;

costă doar 190 lei/an; NN Go Plus costă 280 de lei/an;

costă 280 de lei/an; NN Go Extra este exact 360 de lei/an.

Orice ai alege, e o soluție accesibilă, care îți oferă siguranță financiară atunci când ai cea mai mare nevoie, iar achiziția produsului este 100% online, simplă și rapidă. Descoperă mai multe pe NN Go | NN.

Articol susținut de NN