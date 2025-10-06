Nu toți copiii trebuie să se culce devreme. Cum afli dacă al tău e „bufniță” sau „ciocârlie” și ce înseamnă asta

Un adolescent obosit nu e leneș, ci adesea doar în contratimp cu propriul ceas biologic. Are nevoie de mai mult somn – nu de mai multă presiune. Doar 15 minute în plus poate schimba totul. FOTO: Shutterstock

Ai observat că unii copii cad din picioare de somn la 9 seara, iar alții devin filozofi la 11 noaptea? Nu e doar temperament, ci o trăsătură biologică numită cronotip. Cronotipul – adică ritmul biologic natural al copilului – explică de ce unii copii adorm devreme, iar alții prind energie și devin vioi după 22:00. Testul scurt de mai jos te ajută să afli dacă ai acasă o „bufniță” sau o „ciocârlie” și cum să-i potrivești ora de culcare la ritmul lui. Cu ajutorul unui chestionar științific simplificat, poți afla ce tip e copilul tău și – mai important – cum să-l ajuți să adoarmă la ore potrivite, în funcție de nevoile vârstei și programul de la școală sau din vacanțe.

Când vine vorba de somn, nu toți copiii sunt la fel. Unii funcționează cel mai bine dimineața devreme („ciocârlii”), alții au energie maximă seara („bufnițe”). Acest ritm biologic, numit cronotip, este determinat genetic și influențează ora la care corpul eliberează melatonina – hormonul somnului. Cercetările arată că diferențele de cronotip apar chiar de la vârsta școlară și se accentuează la adolescență, când ritmul circadian se decalează natural spre seară. Asta înseamnă că un adolescent care nu poate adormi la 22:00 nu e „leneș”, ci, pentru el, pur și simplu nu a început biologic „noaptea”.

Fă testul: copilul tău e bufniță sau ciocârlie?

Acest mini-chestionar este o versiune simplificată inspirată din instrumentul clasic Morningness-Eveningness Questionnaire (MEQ), elaborat de Jim A. Horne și Olov Östberg în 1976 („A self-assessment questionnaire to determine morningness-eveningness”, International Journal of Chronobiology). Versiunea completă originală are 19 întrebări și poate fi consultată în engleză aici. Scorul indică dacă ai un copil tip ciocârlie, bufniță sau undeva la mijloc. Nu pune un „diagnostic”, dar oferă o orientare solidă, folosită în cercetare, despre momentul zilei când copilul e natural mai alert. Răspunde împreună cu copilul la cele 5 întrebări, notați punctele și adunați scorul total. Apoi verificați rezultatele în tabel:

1. Când se trezește, cum se simte?

a) Foarte obosit(ă) – 1 punct

b) Mai degrabă somnoros/somnoroasă – 2 puncte

c) Destul de bine – 3 puncte

d) Plin(ă) de energie – 4 puncte

