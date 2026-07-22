„Nu trebuie să mai ocupe funcții publice”. Propunerea de premier a PNL este vehement după apariția pozelor cu Ciolacu și Arsene

„Rolul oamenilor politici este să întărească statul, nu să-l slăbească”, a reacționat europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan cu referire la pozele publicate de HotNews de la întâlnirea din Italia dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene, fost lider PSD Neamț condamnat definitiv și dat în urmărire internațională.

„Prin întâlnirea cu infractorul fugar Ionel Arsene, condamnat definitiv la închisoare pentru luare de mită, Marcel Ciolacu se descalifică pentru orice rol în viața publică”, scrie Mureșan pe Facebook.

Europarlamentarul, care este și propunerea de prim-ministru făcută de PNL-USR-UDMR, are și o solicitare pentru cel care ocupă în prezent funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău.

„Marcel Ciolacu – și oricine gândește ca el și acționează ca el – nu trebuie să mai ocupe funcții publice în România.

Este timpul să punem oamenii cinstiți în fruntea țării, nu prietenii hoților și ai fugarilor nepedepsiți”, încheie Siegfried Mureșan.

Întâlnirea cu Ciolacu la un hotel de lux de pe malul lacului Garda

HotNews a publicat miercuri fotografii de la întâlnirea dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene. Cei doi au petrecut câteva zile împreună cu familiile lor la Villa Cortine Palace, hotel de lux de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei.

Imaginile îi surprind pe cei doi la micul dejun la hotelul la care o cameră costă minim 800 de euro pe noapte. Arsene și-a lăsat între timp barbă și poartă ochelari mari de soare.

Fostul lider PSD Neamț figurează în continuare pe lista celor mai căutați români de pe site-ul Poliției Române. El a fugit din țară înainte să fie condamnat definitiv la 6 ani și 8 luni de închisoare.

Italia a respins extrădarea sa pe motiv că suferă de „tulburare depresivă severă” și de un „risc foarte mare” să se sinucidă dacă ar fi încarcerat într-un penitenciar din România.