Nu Trump, nu Vance, nu Rubio. Cine este femeia care i-a întâmpinat pe liderii europeni la Casa Albă

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, este întâmpinat de șefa Protocolului Casei Albe, Monica Crowley, la sosirea sa la Casa Albă. Foto: Win McNamee / Getty Images / Profimedia

Liderii unor dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite nu au fost întâmpinați, luni, la Casa Albă, nici de președinte, nici de vicepreședinte și nici de secretarul de stat. În schimb, Monica Crowley, șefa Protocolului Casei Albe, a fost cea care i-a întâmpinat oficial, strângându-le mâna și, în unele cazuri, oferindu-le câte un sărut pe obraz, relatează Reuters.

Crowley a făcut parte din prima administrație Trump și a ocupat funcția de asistent al secretarului Trezoreriei pentru afaceri publice în perioada 2019 – 2021.

Anterior, a fost prezentatoare și analistă pe teme politice și de politică externă la Fox News Channel și Fox Business Network, începând din 1998.

Monica Crowley, the White House chief of protocol, greeted European leaders as they arrived at the White House ahead of the meeting between President Trump and Ukrainian President Zelenskyy. https://t.co/oS03VbPNcU pic.twitter.com/pKGuNFdg6G — ABC News (@ABC) August 18, 2025

În 2017, Crowley fusese desemnată director principal pentru comunicare strategică în cadrul Consiliului Național de Securitate. Ea a refuzat însă postul după ce investigații realizate de CNN și Politico au dezvăluit că și-a plagiat teza de doctorat la Universitatea Columbia, în anul 2000.

Tot ea a fost cea care l-a condus pe Vladimir Putin la aeroport, când a plecat din Alaska, vineri.