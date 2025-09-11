„Este clar, suntem în război”. Temeri pentru ce va urma în SUA după asasinarea activistului MAGA Charlie Kirk

Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk marchează un moment cu potențial important în valul de violență politică din SUA, unul care, potrivit experților citați de Reuters și New York Times, ar putea inflama o țară deja divizată și ar putea genera și mai multe tulburări.

Observatorii s-au declarat îngroziți de uciderea lui Charlie Kirk, miercuri, într-un campus din Utah, dar în același timp deloc surprinși de incident.

„Acest eveniment este îngrozitor, alarmant, dar nu neapărat surprinzător”, a declarat pentru Reuters Mike Jensen, cercetător la Universitatea din Maryland, care a urmărit astfel de acte de violență într-o bază de date privind terorismul începând din 1970.

În primele șase luni ale anului, Statele Unite au înregistrat aproximativ 150 de atacuri cu motivație politică — aproape de două ori mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, a afirmat Jensen.

„Cred că ne aflăm într-o situație foarte, foarte periculoasă în acest moment, care ar putea escalada cu ușurință în tulburări civile mai răspândite dacă nu o controlăm”, a spus el.

Semne ale unei crize politice iminente existau dinainte de asasinarea lui Kirk. Polarizarea crescândă și înăsprirea discursului public au lăsat puțin spațiu pentru un compromis în disputa politică și culturală.

Tot mai multe acte de violență politică

Actele de violență care vizau personalități de stânga și de dreapta au început să se înmulțească.

Trump însuși a fost ținta a două tentative de asasinat anul trecut. În plus, două atacuri recente comise de conspiraționiști de dreapta au zguduit în acest an țara.

În iunie, un naționalist creștin a ucis o politiciană democrată de rang înalt și pe soțul acesteia în Minnesota și a rănit un al doilea democrat.

În august, un atacator obsedat de conspirațiile legate de pandemia COVID a tras cu arma la sediul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Atlanta, omorând un ofițer de poliție.

Din ianuarie, cel puțin 21 de persoane au fost ucise în incidente de violență politică.

Experții în terorism intern au vorbit despre o serie de factori care au contribuit la creșterea violenței în SUA: nesiguranța economică, anxietatea legată de schimbările demografice rasiale și etnice și tonul din ce în ce mai inflamator al discursului politic.

Diviziunile ideologice tradiționale — care odinioară se concentrau pe dezacorduri politice — s-au transformat într-o animozitate mai profundă și mai personală. Această furie este amplificată de o combinație de rețele sociale, teorii conspiraționiste și nemulțumiri personale.

Asasinatul lui Kirk a fost filmat din mai multe unghiuri; imaginile macabre cu sânge țâșnind din gâtul său au devenit rapid virale.

Cu câteva zile înainte, americanii vizionaseră imagini la fel de tulburătoare cu o tânără refugiată din Ucraina înjunghiată mortal într-un atac neprovocat în Carolina de Nord.

Această crimă a fost legată de o dezbatere națională tot mai aprinsă cu privire la dorința lui Trump de a trimite armata în orașele conduse de democrați pentru a combate criminalitatea.

„Nimeni nu vrea să fie cel care începe, dar mulți oameni vor să fie capabili să termine lucrurile”

Uciderea lui Kirk ridică acum posibilitatea ca țara să fi intrat într-o fază și mai periculoasă.

Pe rețelele sociale, voci ale stângii, nu neapărat cele mai proeminente, au salutat moartea acestuia, susținând că a primit ce merita.

Politicienii democrați au condamnat vehement asasinatul.

La dreapta, mesajele inițiale de durere și șoc au fost înlocuite de apeluri deschise la răzbunare și reglare de conturi politice.

Au existat declarații amenințătoare că țara este pe pragul unui război civil – sau ar trebui să fie.

Citește și Cine a fost Charlie Kirk, influencerul împușcat mortal și care era unul din liderii mișcării MAGA a lui Trump

„Violența politică extremă devine din ce în ce mai mult norma în țara noastră, iar împușcarea lui Charlie Kirk ilustrează o problemă mult mai mare și mai răspândită: actele de violență devin din ce în ce mai frecvente, chiar și fără o ideologie sau un motiv clar”, a declarat pentrru Reuters Jon Lewis, cercetător în cadrul Programului privind extremismul de la Universitatea George Washington.

Alți experți care studiază violența politică sunt de acord.

„Oamenii sunt reticenți să recurgă la violență, dar sunt mult mai dispuși să recurgă la violență în semn de răzbunare”, a declarat și Lilliana Mason, profesoară de științe politice la Universitatea Johns Hopkins.

„Nimeni nu vrea să fie cel care începe, dar mulți oameni vor să fie capabili să termine lucrurile”, a spus ea.

Cine a fost Kirk

Kirk, un aliat al președintelui american Donald Trump și fondator al organizației conservatoare Turning Point USA, se adresa unei mulțimi de aproximativ 3.000 de persoane în aer liber la Universitatea Utah Valley când a fost ucis.

El făcea parte dintr-un ecosistem de activiști conservatori pro-Trump – printre care Jack Posobiec, Laura Loomer, Candace Owens și alții – care au contribuit la amplificarea agendei președintelui american.

Kirk a atacat frecvent mass-media mainstream și s-a implicat în probleme legate de războiul cultural în jurul raselor, genului și imigrației, adesea într-un stil provocator.

Kirk era el însuși profund implicat în discuția despre criminalitate, postând pe X cu doar câteva ore înainte de a fi împușcat că „politizarea crimei din Carolina de Nord era 100% necesară”.

„Nimeni nu înțelegea inimile tinerilor din Statele Unite mai bine decât Charlie”, a spus Trump într-o postare pe rețelele sociale în care anunța moartea lui Kirk.

Aproximativ jumătate de țară ar fi probabil în dezacord, democrații criticând discursul virulent al lui Kirk.

Imediat după asasinarea lui Kirk, Matthew Dowd, analist politic la MSNBC, l-a numit pe acesta o figură „divizivă” care se angajase în „discursuri de ură”.

„Nu poți să ai astfel de gânduri îngrozitoare, să spui astfel de cuvinte îngrozitoare și să nu te aștepți ca acțiuni îngrozitoare să aibă loc”, a spus Dowd în direct. „Și acesta este mediul nefericit în care ne aflăm”, a adăugat el.

Rebecca Kutler, președinta MSNBC, a calificat comentariile lui Dowd drept „lipsite de sensibilitate și inacceptabile”.

„Vom răzbuna moartea lui Charlie așa cum Charlie ar fi vrut să fie răzbunată”

Inițial, mulți comentatori de dreapta și-au exprimat șocul prin îndemnuri la rugăciune, scrie New York Times.

Benny Johnson, un podcaster care a lucrat în trecut la Turning Point USA, organizația cofondată și condusă de Kirk, și-a îndemnat adepții să „cadă în genunchi și să se roage”.

După ce moartea lui Kirk a fost confirmată, tonul lui Johnson, alături de cel al multor alții din dreapta politică, a luat o turnură sumbră.

Johnson i-a numit pe prezentatorii de știri de la televizor „demoni” și a spus că Kirk este un martir.

La postul conservator Fox News, Jesse Watters, popularul prezentator de televiziune din prime-time, a vorbit cu pasiune despre atac și despre necesitatea de a riposta într-un fel sau altul.

„Suntem bolnavi, suntem triști, suntem furioși și suntem hotărâți, și vom răzbuna moartea lui Charlie așa cum Charlie ar fi vrut să fie răzbunată”, a spus el miercuri.

Watters a enumerat o serie de acte amenințătoare sau violente comise în ultimii ani de oamenii de stânga.

„Fie că vrem să acceptăm sau nu, ei sunt în război cu noi!”, a spus Watters. „Și ce vom face în această privință? Câtă violență politică vom tolera?”, a întrebat el, retoric.

„Este timpul pentru o represiune completă a stângii”

Autoritățile federale și locale nu au identificat încă un suspect în acest caz, eliberând de fapt doi bărbați reținuți, însă activista de extremă dreapta Laura Loomer a calificat deja incidentul drept „asasinat profesionist”.

Matt Forney, un jurnalist de dreapta cunoscut pentru conținutul rasist și misogin, a spus că uciderea lui Kirk echivalează cu „incendierea Reichstagului american”, făcând aluzie la incendiul din 1933 de la clădirea Parlamentului german, care a fost folosit de partidul nazist ca pretext pentru a suspenda protecțiile constituționale și a aresta oponenții politici.

„Este timpul pentru o represiune completă a stângii. Toți politicienii democrați trebuie arestați, iar partidul trebuie interzis”, a scris Forney pe X.

Alex Jones, un alt conspiraționist cunoscut, a anunțat și el: „Este clar, suntem în război”.

Pe Patriots.win, un site de extremă dreapta unde unii dintre cei mai înfocați susținători ai lui Trump s-au adunat de ani de zile, limbajul violent includea postări precum „Începeți procesul de exterminare a democraților”.

Cu toate acestea, o figură proeminentă de dreapta, Nick Fuentes, criticat pentru rasism și antisemitism, și-a implorat adepții să rămână calmi în mijlocul apelurilor persistente la violență.

„Violența și ura trebuie să înceteze”, a scris el. „Țara noastră are nevoie de Hristos acum mai mult ca niciodată”, a spus el.

O administrație care a produs schimbări profunde

Ruth Braunstein, profesoară asociată de sociologie la Universitatea Johns Hopkins, care studiază violența politică și polarizarea, a declarat pentry New York Times că este îngrijorată de faptul că uciderea unei persoane pe care ea o descrie ca fiind o „figură centrală” a dreptei americane ar putea mobiliza grupuri care așteptau tocmai un astfel de catalizator.

„Dreapta”, a spus ea, „are grupuri bine organizate și antrenate, inclusiv organizații paramilitare, care practic așteaptă momentul să fie chemate la acțiune pentru a apăra ceea ce ele consideră a fi națiunea”.

După omagiul adus inițial lui Kirk, Trump a dat vina pe presa și pe „stânga radicală” pentru atac, acuzând că acestea îi „demonizează pe cei cu care nu sunt de acord”.

„De ani de zile, cei de stânga radicală îi compară pe americani minunați precum Charlie cu naziștii și cu cei mai mari criminali și ucigași în masă din lume”, a spus Trump.

„Acest tip de retorică este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl vedem astăzi în țara noastră și trebuie să înceteze imediat”, a spus președintele.

De la revenirea în funcție, Trump a redus eforturile de combatere a extremismului intern, redirecționând resursele către aplicarea legilor privind imigrația și citând frontiera sudică ca fiind principala amenințare la adresa securității.

Jensen, cercetătorul de la Universitatea din Maryland care monitorizează violența pentru Consorțiul Național pentru Studiul Terorismului și Răspunsurile la Terorism, a declarat că viitorul pare sumbru.

„Aceasta este o administrație care, indiferent dacă sunteți de acord cu ea sau nu, a adus schimbări profunde în această țară în cele opt luni de când se află la putere”, a spus el.

„Unii oameni o iubesc, alții o urăsc. Cei care o urăsc încep să acționeze. Cei care o iubesc vor acționa împotriva celor care o urăsc, și astfel se creează un cerc vicios care ne-ar putea conduce către ceva foarte, foarte rău”, a spus el.