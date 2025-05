„Nu vindem decât dacă sunteți clientul nostru”. Cum am cumpărat 800 de euro, speriat că leul s-a depreciat

Luat prin surprindere că euro a depășit cu o zi în urmă pragul de 5 lei, la cursul afișat de BNR, am pornit de dimineață să cumpăr câteva sute de euro pentru mini-concediul din Grecia. Primul șoc a fost să observ că la casele de schimb valutar din cartier un euro se vindea miercuri cu 5,22 lei, peste cursul afișat online de mai multe bănci. Mai mult, una dintre casele de schimb valutar nu avea euro deloc.

Am plecat spre Universitate, gândindu-mă că acolo nu mă voi lovi de problema asta. Pe bulevardul Magheru însă, la casele de schimb valutar euro era mai scump decât în cartier. Unele vindeau euro cu 5,25 lei, altele chiar cu 5,29 de lei.

„Avem euro, dar nu vindem decât dacă sunteți clientul nostru”

Așa că am intrat în sediile a două bănci. La Intesa Sanpaolo, cursul afișat online era de 5,14 lei. Bucuros, am intrat să văd dacă pot cumpăra.

„Da, așa este vindem euro cu 5,14 lei, dar sunteți clientul nostru? Dacă nu, ne pare rău, nu vă putem vinde”, mi-a spus doamna de la casieria băncii. „La naiba”, nu sunt client Intesa.

Merg la Raiffeisen. Acolo, altă surpriză neplăcută. „Noi nu mai avem casierii de ceva timp la nicio unitate. Dar dacă sunteți clientul nostru, puteți scoate euro folosind aplicația mobilă a băncii. Trebuie să vă deschideți un cont în euro și vă trimitem cardul de euro în 3-5 zile prin Fan Courier. Dacă aveți nevoie mai repede, schimbați mai bine la casele de schimb valutar”, mi-a recomandat un tânăr angajat.

S-a uitat cu mine în aplicația de mobil, pentru a-mi explica. „Mamă, cât a crescut euro!”, a exclamat, văzând că banca vinde euro cu 5,17 lei. „Dar trebuie să mai știți ceva: După ce primiți cardul de euro și vreți să scoateți euro, banca vă percepe un comision de retragere de 1,5% din suma retrasă. Și fiți atent și la ATM-uri. Nu toate eliberează euro, dar acest lucru este afișat pe fiecare bancomat în parte”.

„A intrat spaima în oameni”

Dezamăgit, am decis să-mi încerc norocul la casele de schimb valutar mai apropiate de Centrul Vechi. Am găsit una care vindea euro cu 5,20 de lei și eram pe punctul de a schimba banii, dar am zis să mai caut în zonă, poate găsesc un curs mai bun. Și bine am făcut.

Câteva sute de metri mai încolo, am găsit o casă de schimb valutar unde un euro se vindea cu 5,18 lei. În timp ce cumpăram 400 de euro, am intrat în vorbă cu omul de la ghișeu, curios să aflu cum a fost cu o zi în urmă. „A fost nebunie, dar nu am voie să vă spun câți au venit să schimbe. Nu am voie să dau astfel de informații”.

Temându-mă ca euro să nu crească și mai mult azi, m-am dus și am mai scos lei ca să cumpăr încă 400 de euro. Când m-am întors la aceeași casă de schimb valutar, la ghișeu era alt angajat, cu un alt client. Era deja ora 11:30 și cât am așteptat, alte două persoane s-au așezat la rând în spatele meu. După ce mi-a venit rândul și i-am zis omului că vreau să schimb 400 de euro, acesta a ridicat mirat din sprâncene, parcă chinuit de un gând. L-am întrebat de ce este mirat și dacă este ceva neobișnuit astăzi.

„Mă uit că mai am numai 1.000 de euro și dacă vă dau și dumneavoastră 400, în ritmul ăsta rămânem fără euro. Ieri dimineață vindeam foarte jos euro, la 4,98 de lei și nu aveam suficient, iar azi euro a crescut și deja mai am câteva sute. Problema este că nu încasăm destui euro. A intrat spaima în oameni. Se tem să nu treacă euro de 5,5 lei”, a mai spus acesta.

Câteva ore mai târziu, Banca Națională a României a anunțat un curs de 5,1 lei pentru un euro, după ce cu o zi în urmă a depășit pentru prima dată pragul de 5 lei.