Nuclearelectrica, despre situația de la centrala Cernavodă: „Nu prezintă niciun risc pentru securitatea nucleară”

Unităţile 1 şi 2 ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă sunt menţinute în stare oprită sigură, situaţie care nu prezintă riscuri pentru securitatea nucleară, a informat, duminică, Societatea Naţională Nuclearelectrica.

Unităţile vor rămâne oprite sigură până când nivelul Dunării va permite reluarea funcţionării în condiţii de siguranţă, potrivit sursei citate.

„CNE Cernavodă dispune de mai multe sisteme de răcire, concepute să funcţioneze la niveluri diferite ale apei de răcire. Aceste sisteme sunt activate şi utilizate în funcţie de parametri tehnici specifici. Astfel, funcţiile de securitate nucleară sunt asigurate integral în orice moment”, a anunțat Nuclearelectrica, într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, măsurile adoptate de autorităţi contribuie la menţinerea nivelului de redundanţă a sistemelor de răcire ale centralei.

„Pe întreaga perioadă în care Unităţile 1 şi 2 rămân oprite, securitatea nucleară este asigurată prin sisteme redundante, proceduri specifice şi echipe de specialişti alocate permanent. Situaţia afectează exclusiv producţia de energie electrică. Având în vedere prognozele hidrologice pentru perioada următoare, unităţile vor rămâne în stare oprită sigură până când nivelul Dunării va permite reluarea funcţionării în condiţii de siguranţă”, a precizat Nuclearelectrica.

„Situația e sub control”

La rândul său, Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a anunțat, duminică, într-o postare pe Facebook, că securitatea nucleară de la Cernavodă este pe deplin respectată, iar situaţia este sub control.

„Securitatea nucleară de la Cernavodă este pe deplin respectată. Prioritatea noastră este gestionarea responsabilă a situaţiei şi reluarea producţiei de energie electrică în condiţii de maximă siguranţă. Traversăm o situaţie excepţională. Nivelul extrem de scăzut al Dunării a impus menţinerea în stare oprită a ambelor unităţi ale Centralei. În ciuda acestei provocări, NU există niciun risc pentru securitatea nucleară. Echipa de conducere şi specialiştii Nuclearelectrica au situaţia sub control. Sistemele de siguranţă funcţionează, echipamentele sunt protejate, iar măsurile necesare sunt aplicate permanent”, a scris Buşoi.