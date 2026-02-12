Decizie finală de investiție la mini-reactoarele de la Doicești, chiar dacă au fost descoperite emanații de gaze în zonă / Va fi plătit un singur reactor pentru a vedea dacă funcționează

Acționarii Nuclearelectrica au decis, joi, la solicitarea Ministerului Energiei, să ia decizia finală de investiție în proiectul mini-reactoarelor inovative de la Doicești, care ar urma să fie dezvoltate de americanii de la NuScale, potrivit unei informări pe BVB. Studiile făcute până acum pentru aceste mini-reactoare au costat peste 200 milioane de euro, urmând să mai cheltuieascăfie cheltuite alte aproape 600 milioane de euro, până la construcția propriu-zisă, potrivit documentelor Nuclearelectrica.

Decizia a fost luată în ciuda faptului că un document oficial al Nuclearelectrica arată existența unor riscuri legate de funcționarea conformă a reactoarelor modulare mici (SMR).

Potrivit documentului, compania de proiect RoPower Nuclear, deținută cu câte 50% de Nuclearelectrica și Nova Power and Gas, vorbește despre riscuri din cauza unor emanații de gaze și consideră că trebuie luate „măsuri de prevenire”.

Reamintim că Ministerul Energiei condus de Bogdan Ivan (PSD) a cerut, la sfârșitul lunii ianuarie, în calitate de acționar majoritar al Nuclearelectrica, să aprobată decizia finală de investiții.

De ce va fi plătit un singur reactor

RoPower Nuclear, compania de proiect, a analizat, în cadrul studiului de fezabilitate, patru scenarii de implementare a proiectului mini-reactoarelor de la Doicești. A fost recomandat scenariul A1.3, considerat cel mai echilibrat din perspectiva repartizării riscurilor”, se arată într-o notă publicată pe site-ul Nuclearelectrica.

Scenariul recomandat (A1.3) presupune punerea inițială în funcțiune a unui singur modul NuScale Power Module (NPM), cu o capacitate de 77 MWe brut, urmând ca celelalte cinci module să fie achiziționate și instalate doar după demonstrarea funcționării conforme a primului.

Scenariul prevede două opțiuni contractuale:

Prima variantă: RoPower achiziționează doar primul modul, iar modulele 2–6 rămân în responsabilitatea NuScale, fiind plătite doar după operarea complet validată a primului modul.

A doua variantă: RoPower achiziționează toate cele șase module, cu obligația contractuală a NuScale de a rambursa integral costurile modulelor 2–6 dacă primul modul nu funcționează conform proiectului.

Recomandare de a pune condiții americanilor de la NuScale

Calendarul de proiect indică iulie 2033 ca dată estimată pentru începerea operării comerciale a primului modul și decembrie 2034 pentru întreaga centrală, condiționat de acordurile comerciale privind celelalte module.

RoPower Nuclear recomandă adoptarea unei decizii finale de investiție condiționate, cea mai importantă condiție fiind angajamentul ferm al NuScale pentru una dintre cele două opțiuni privind restul de module până la șase. NuScale este compania americană care ar urma să dezvolte mini-reactoarele, fiind listată pe bursa Nasdaq. Un raport bursier arată că anul trecut prețul acțiunilor a scăzut cu 64%, aceasta și în condițiile în care Fluor, un investitor major în NuScale Power, își vinde participațiile.

Au fost constatate emanații de gaze

Compania de proiect consideră că trebuie desfășurate o serie activități necesare pentru pregătirea fazei pre-EPCPre-EPC (etapa de pregătire înainte de construcția propriu-zisă), care presupune lucrări și documentații tehnice necesare pentru avansarea proiectului.

RoPOwer vorbește despre riscuri din cauza unor emanații de gaze. Compania de proiect consideră că trebuie luate „măsuri de prevenire, monitorizare și mitigare a riscurilor potențial derivate din situația existentă privind emanarea gazelor naturale identificate în zonă (pe amplasamentul adiacent-Soceram)”.

Următoarea etapă va costa încă 600 milioane dolari

După decizia de investiție, faza pre-EPC va permite definirea detaliată a bugetului, contractorilor, arhitecturii contractuale, structurii de finanțare și graficului de implementare, în funcție de evoluția tehnologiei SMR. Această etapă va dura aproximativ 15 luni, iar costurile sunt estimate la circa 600 milioane USD.

Contractele-cheie din această fază includ: contractul pre-EPC, prelungirea acordului de licență tehnologică cu NuScale, contracte EIA, servicii de autorizare, lucrări geotehnice și evaluarea integrată a riscurilor, toate având rolul de a asigura continuitatea, conformitatea de reglementare și reducerea riscurilor tehnice ale proiectului.

Studiile de până acum au costat deja peste 200 de milioane de euro

HotNews a scris că proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești a ajuns, la trei ani de la lansare, în următorul punct: peste 200 de milioane de dolari cheltuiți, absența unei decizii finale de investiție și o tranzacție imobiliară finalizată în favoarea partenerului privat al companiei de stat Nuclearelectrica.

Proiectul presupune construirea a șase reactoare nucleare de câte 77 MW la Doicești (Dâmbovița), pe un teren achiziționat în 2021 de compania privată Nova Power and Gas. L-a cumpărat cu cinci milioane de euro și l-a vândut companiei de proiect, din care face parte și statul, prin Nuclearelectrica.

Compania de stat a transmis, la solicitarea HotNews, că, până în prezent, “costul total al proiectului este de aproximativ 210 mil USD”.

Cât din această sumă a suportat Nuclearelectrica și cât partenerul privat Nova Power and Gas cu care a înființat compania de proiect RoPower Nuclear SA? Nuclearelectrica a răspuns că, până acum, contribuția partenerului privat a constat în aportul la capitalul social al companiei de proiect RoPower Nuclear. Adică, aproape 20 milioane lei, reprezentând jumătatea sa din capitalul social al companiei.

Afacerea cu terenul de la Doicești

În compania de proiect RoPower Nuclear SA, Nuclearelectrica și Nova Power and Gas dețin fiecare câte 50%.

Firma Nova Power and Gas era proprietara terenului de la Doicești pe care ar urma să fie construite mini-reactoarele. Acest teren îl cumpărase în 2021, cu câteva luni înainte să fie lansat proiectul. Anul trecut, în vară, a vândut terenul către compania de proiect care o deține împreună cu Nuclearelectrica, a recunoscut compania de stat, la solicitarea HotNews.

Terenul a fost achiziționat în 2021 cu circa 5 milioane de euro și vândut anul acesta cu peste 40 milioane euro, au declarat pentru HotNews surse din Nuclearelectrica, sub protecția anonimatului. Suma nu a fost confirmată oficial de Nuclearelectrica, susținând că este “confidențială”.

Argumentele Nova Power & Gas

În timp ce Nuclarealectrica spune că aportul Nova Power la proiect a constat în capitalul social al companiei de proiect, Nova Power & Gas a afirmat, printr-un comunicat de presă, că a efectuat “lucrări ample de amenajare” pe terenul de la Doicești.

„Nova Power & Gas, parte a grupului E-INFRA, continuă să susțină și să investească, cu încredere, în proiectul SMR de la Doicești. Reprezentanții companiei au declarat că investițiile proprii în dezvoltarea primului proiect SMR din Europa vor continua, în ritmul și termenii stabiliți cu partenerii de proiect din România și SUA”, se arată în comunicatul de presă.

„Situl amplasamentului de la Doicești este transformat total. Acolo unde era una dintre cele mai mari termocentrale pe cărbune din țară, acum este un amplasament ecologizat, pregătit pentru dezvoltarea proiectului SMR atât la suprafață, cât și în subsol. Lucrările derulate din investițiile NOVA în beneficiul Proiectului SMR Doicești în perioada 2022 – 2025 au inclus lucrări complexe și de mare anvergură, urmărind să îndeplinească cerințele autorității de mediu și nu în ultimul rând cerințele speciale ale unui proiect nuclear de tip SMR”, a declarat Septimiu Costea, CEO Nova Power & Gas.