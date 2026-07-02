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Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești. Foto: Nuclearelectrica
Actualitate

Mutare neașteptată a Nuclearelectrica în proiectul mini-reactoarelor de la Doicești

Claudia Pîrvoiu
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Acționarii companiei de stat Nuclearelectrica vor discuta două puncte importante într-o ședință AGA care va avea loc pe 15 iulie: unul privind mini-reactoarele de la Doicești, iar celălalt pentru încheierea unui contract pe 20 de ani de vânzare a energiei electrice.

  • Este analizată posibilitatea modificării strategiei inițiale de la Doicești, potrivit unei note a companiei care va fi discutată în ședința AGA. Acționarul majoritar este statul român, prin Ministerul Energiei.
  • Mutarea Nuclearelectrica vine pe fondul unor controverse politice și financiare, iar în argumentația de schimbare a strategiei companie numește condițiile pe care consideră că nu le-a îndeplinit partenerul american NuScale, cel care urma să dezvolte proiectul.
  • Nuclearelectrica vine cu o solicitare către acționari pentru un plan alternativ la reactoarele modulare mici (SMR).
  • În aceeași ședință, Nuclearelectriva va propune un contract de vânzare a energiei electrice cu o valoare fără precedent.

Proiectul de la Doicești prevede realizarea a 6 module, cu capacitate totală 462 MW, fiind dezvoltat în parteneriat cu firma americană NuScale. Proiectul, lansat în septembrie 2022, se află într-un punct critic.