Topul județelor în care se abuzează de apeluri nejustificate la 112

Numărul apelurilor nejustificate la 112 a scăzut în ultimii ani, dar rămâne unul ridicat, potrivit informațiilor furnizate, sâmbătă, de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), cu prilejul aniversării a 22 de ani de la operaționalizarea numărului unic de urgență, scrie Agerpres.

Anul 2025 a marcat cel mai redus nivel al apelurilor nejustificate de la lansarea numărului 112, respectiv 36,16% din totalul apelurilor, arată sursa citată.

Astfel, operatorii STS ai 112 au gestionat anul trecut peste 8,8 milioane de apeluri, dintre care aproape 64% au necesitat intervenția autorităților.

„Evoluția din ultimii 10 ani arată că în 2025 s-a înregistrat un număr de trei ori mai mic al apelurilor non-urgente față de 2015. (…) În ceea ce privește apelurile abuzive, se remarcă, de asemenea, o scădere cu 10,47% față de anul 2024. Numărul persoanelor care sună repetat sau cu rea-intenție rămâne încă semnificativ: 2.262.177 de astfel de apeluri au fost preluate în 2025. În aceste cazuri, potrivit legislației, Serviciul de Telecomunicații Speciale sesizează cazurile de persoane care apelează abuziv 112 către Poliția Română, în vederea identificării și sancționării acestora”, se arată în comunicatul de presă al STS.

Județele cu nivelul cel mai crescut de apeluri nejustificate la 112 sunt Argeș, Gorj și Vrancea în timp ce Cluj, București-Ilfov și Bihor sunt la polul opus.

În prezent, în România sunt disponibile cinci metode complementare de localizare a apelurilor de urgență, dintre care soluția bazată pe informația de localizare determinată (ILD) este unică la nivel european, precizează STS.