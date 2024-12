Număr record de americani fără adăpost în 2024. Prețurile locuințelor și dezastrele naturale, printre cauze

Departamentul american pentru locuinţe şi dezvoltare urbană (HUD) a anunţat vineri că 770.000 de persoane sunt considerate fără adăpost în acest an, ceea ce reprezintă o creştere cu 18% faţă de 2023. Este cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată, relatează CNN, preluată de Agerpres.

Populaţia totală a Statelor Unite este de 334 de milioane, ceea ce însemnă că 23 din 10.000 de persoane nu au adăpost. Potrivit autorităţilor americane, persoanele de culoare sunt cele mai afectate de lipsa de adăpost. Este o statistică care nu include persoanele care stau la prieteni sau la rude pentru că nu au propria locuinţă.

În 2023, numărul persoanelor fără adăpost crescuse deja cu 12%, din cauza majorării chiriilor şi a încetării ajutoarelor financiare în urma pandemiei de Covid.

Criza de locuințe din SUA

Este cea mai mare creştere anuală de când HUD a început să colecteze date în 2007 (excluzând saltul din 2021 până în 2022, când agenţia nu a efectuat o numărătoare completă din cauza pandemiei Covid-19). Datele au fost culese la începutul acestui an, în ianuarie 2024.

Creşterea numărului de persoane fără adăpost a fost determinată de lipsa de locuinţe la preţuri accesibile, de creşterea numărului de imigranţi care caută adăpost şi de dezastrele naturale, care au făcut ca unii oameni să fie strămutaţi din casele lor, se arată în raport.

Raportul pune în lumină o consecinţă tragică a problemei locuinţelor accesibile în America. După decenii de subconstrucţie, cererea de locuinţe a depăşit cu mult oferta. Acest lucru a dus la creşterea preţurilor locuinţelor la niveluri record în 2024. Costul împrumuturilor pentru achiziţionarea unei locuinţe a rămas constant ridicat şi în acest an, chiar dacă Rezerva Federală a redus ratele dobânzilor de trei ori în acest an. Rata ipotecară medie fixă pe 30 de ani a fost de 6,85% săptămâna trecută, în scădere de la un maxim de 7,22% la începutul acestui an.

De asemenea, chiriile au continuat să crească după ce au scăzut pentru scurt timp în timpul pandemiei. Conform Biroului de recensământ al SUA, până în 2023, aproape jumătate dintre chiriaşi vor cheltui mai mult de 30% din venitul lor pentru locuinţă, ceea ce îi va califica ca fiind împovăraţi de costuri.

„Niciun american nu ar trebui să se confrunte cu lipsa unei locuinţe, iar administraţia Biden-Harris se angajează să se asigure că fiecare familie are acces la locuinţele accesibile, sigure şi de calitate pe care le merită”, a declarat Adrianne Todman, secretarul american pentru locuinţe şi dezvoltare urbană. „Deşi aceste date sunt vechi de aproape un an şi nu mai reflectă situaţia pe care o vedem, este esenţial să ne concentrăm pe eforturile bazate pe dovezi pentru a preveni şi a pune capăt lipsei de adăposturi”, a menţionat oficialul administraţiei.

Raportul HUD a arătat că, în multe oraşe, mai multe persoane au rămas fără adăpost în comparaţie cu anul trecut, deşi Dallas şi Los Angeles au înregistrat scăderi.

Veteranii au fost un grup care a înregistrat o îmbunătăţire semnificativă a perspectivelor lor de a avea un adăpost pe termen lung. Numărul persoanelor fără adăpost în rândul veteranilor a scăzut cu 8% faţă de anul trecut, ajungând la cel mai scăzut număr înregistrat vreodată, de la 35.574 în 2023 la 32.882 în 2024. În acest an, Departamentul pentru Veterani a declarat că a găzduit permanent cel mai mare număr de veterani fără adăpost din 2019.