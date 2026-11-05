Numărul 2 din guvernul Bavariei, găsit mort într-o cameră de hotel din Berlin

Un proieminent politician german a fost găsit mort miercuri într-un hotel din Berlin, au declarat reprezentanții poliției pentru AFP. A fost deschisă o anchetă.

Cauza decesului lui Hubert Aiwanger, în vârstă de 55 de ani, care era numărul doi în guvernul regional al Bavariei, din sudul țării, nu este clară.

Poliția a declarat într-un comunicat că acesta a fost „găsit mort în camera sa de hotel” din centrul Berlinului.

Poliția și parchetul au deschis o anchetă pentru a „stabili cauza exactă și circumstanțele decesului și pentru a exclude orice posibilă implicare a unor terți”, se precizează în comunicatul de presă.

Aiwanger, liderul partidului populist Freie Wähler (Alegătorii Liberi) și, totodată, vicepremier și ministru al Economiei din Bavaria, se afla la Berlin pentru a participa la inaugurarea unui sediu al partidului său, dar a lipsit de la eveniment deoarece nu se simțea bine, a relatat tabloidul Bild.

Cadavrul său a fost descoperit ulterior de poliție în hotel, potrivit aceleiași surse.

Șeful guvernului bavarez, Markus Söder, a calificat moartea sa drept „o tragedie absolută”.

Aiwanger conducea filiala bavareză a partidului Freie Wähler din 2006. Partidul său era partenerul minoritar în cadrul guvernului regional bavarez condus de Uniunea Creștin-Socială (CSU, filiala locală a Uniunii Creștin-Democrate a cancelarului Friedrich Merz) a lui Söder.

Sub conducerea sa, partidul a intrat pentru prima dată în guvernul landului în 2018, dar nu a câștigat niciodată suficiente locuri pentru a se califica în parlamentul federal al Germaniei, potrivit The Guardian.

El s-a aflat în centrul unei controverse naționale în 2023, după ce s-a dezvăluit că în ghiozdanul său fuseseră găsite broșuri antisemite când era adolescent, la sfârșitul anilor 1980. El și-a cerut scuze pentru acest incident, dar a refuzat să demisioneze.

Politicianul avea doi copii, potrivit Deutsche Welle. Nu era căsătorit, dar locuia împreună cu Tanja Schweiger, un oficial local al partidului Alegătorii Liberi.