Numărul 2 din PSD, dezlănțuit la Ilie Bolojan: „V-aţi dovedit un mincinos. L-aţi minţit inclusiv pe preşedinte”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat joi atacuri în rafală la adresa preşedintelui PNL, Ilie Bolojan, despre care spune că s-a răzgândit după ce liderul liberalilor a declarat că este dispus să voteze un Guvern minoritar PSD.

„Domnule Bolojan, v-ați prezentat ca un om serios, riguros, scrupulos. În realitate, v-ați dovedit un MINCINOS. L-ați mințit inclusiv pe Președintele României. Iar faptele vorbesc de la sine”, a scris Claudiu Manda, într-un lung mesaj pe pagina sa de Facebook.

Mesajul lui Manda vine în timp ce Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor discută la Guvern despre formarea viitorului executiv. Liderii PNL-USR-UDMR vor să formeze un guvern minoritar. În paralel, PSD a anunțat miercuri că-și asumă guvernarea și îl propune pe Sorin Grindeanu drept variantă de premier.

„Ați mers la consultările de la Palatul Cotroceni, cu „bună-credință”, spunând că o faceți pentru binele acestui popor. Ați spus că veți vota un guvern tehnocrat. Fără PSD. Ați primit exact ce ați cerut – domnul Tomac a fost de acord. Apoi v-ați răzgândit. Ați decis că nu vreți nici secretari de stat, nici prefecți politici. Din nou, ați primit ce ați cerut. Domnul Tomac a fost de acord. Dar nici asta nu v-a fost suficient. Așa că ați căutat un nou pretext ca să nu vă țineți de cuvânt”, a scris Manda.

„Ați spus că nu vă plac nominalizările, că sunt PSD-iști vopsiți în guvern. Premierul desemnat a acceptat și această condiție. A spus că îi va schimba și că așteaptă propuneri de tehnocrați de la dumneavoastră”, a adăugat Manda.

„Inventați motive”

El a adăugat că toată lumea i-a transmis lui Ilie Bolojan acelaşi lucru – „România are nevoie, cât mai repede, de un guvern stabil”.

„Peste 83% dintre români spun că direcția în care merge țara este greșită. Aproape 90% vor un guvern instalat cât mai repede și încetarea acestui scandal politic. Oamenii s-au săturat de blocaje, de scandal și de faptul că nivelul lor de trai s-a deteriorat. Nu mai aveați niciun motiv să spuneți nu. Așa că ați inventat altul”, a mai scris Manda.

Manda a mai susținut că PSD „nu a condiționat niciodată votul de funcții, ci de programul de guvernare”.

„Ați spus că nu votați pentru că guvernul nu are susținere politică. De la cine nu avea susținere, domnule Bolojan? De la PSD? PSD nu a condiționat niciodată votul de funcții, ci de programul de guvernare. De la celelalte partide? Erau la masa negocierilor. Sau singurul om care nu și-a respectat propriul cuvânt erați chiar dumneavoastră”, a mai spus Manda.

„PSD și-a respectat cuvântul”

Manda a vorbit şi de marţea trecută, când Bolojan a fost din nou la consultări, tot de „bună-credinţă” şi a declarat că este dispus să voteze un Guvern PSD.

„Și, din nou, v-ați schimbat poziția. Asta după ce ați repetat, zile la rând, prin toate studiourile, că PSD și Sorin Grindeanu trebuie să își asume guvernarea”, a mai scris Manda.

Manda a spus că PSD și-a respectat cuvântul, după ce l-a propus pe Grindeanu premier, însă îl acuză pe Bolojan că a „schimbat din nou condițiile”.

„Ce ați făcut dumneavoastră a doua zi, domnule Bolojan? Ați schimbat din nou condițiile. În numai câteva ore, ați abandonat tot discursul pe care l-ați susținut în ultimele săptămâni. Ați mers repede la Palatul Cotroceni și ați propus o rotativă. Adică, mai pe înțelesul tuturor, i-ați cerut domnului președinte să nominalizeze un alt guvern – tot al dumneavoastră”, a mai scris Manda.

„Și cu ce voturi îl veți trece prin Parlament? Tot cu voturile PSD? Cu voturile acelui PSD căruia, până ieri, îi cereați să își asume guvernarea și pe care astăzi îl chemați din nou să vă voteze? Cum puteți cere din nou votul PSD, după ce PSD a spus foarte clar că nu votează un guvern din care nu face parte? Cu niște voturi care vă sunt bune doar atunci când vă servesc interesul?”, a mai întrebat secretarul general al PSD.

În opinia lui Manda, există un tipar pe care românii îl văd deja la Ilie Bolojan.

„De fiecare dată cereți ceva. Când ceilalți acceptă, schimbați condițiile. Iar apoi spuneți că vina este a lor. De ce continuați să îi mințiți pe români? De ce nu le spuneți direct că vreți un singur lucru? Nu un parteneriat între partide, ci dreptul de a decide singur”, a conchis Manda.

„Și încă ceva, domnule Bolojan… Nu vă deranjează că ați ajuns să stați la Palatul Victoria din mila lui George Simion?”, l-a mai atacat Manda pe Bolojan.