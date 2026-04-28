Numărul 2 în AUR indică „cel mai caraghios” argument invocat în apărarea premierului Ilie Bolojan

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat marți, când este aşteptată depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, anunțată cu o zi urmă împreună cu fostul vicepremier PSD, Marian Neacșu, că argumentul adus în apărarea prim-ministrului de către susținătorii săi nu stă în picioare.

„Cel mai caraghios lucru pe care îl spun apărătorii guvernului Bolojan este faptul că demiterea executivului ar avea «grave consecinţe economice»”, a scris Peiu, într-o postare pe Facebook.

De asemenea, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR a susținut că România are deja „cea mai mare inflaţie din UE, cam 10%, cel mai mare deficit bugetar din UE, cam 8%, cel mai mare deficit comercial si de cont curent din UE, peste 30 de miliarde de euro, trei trimestre consecutive de scădere economică”.

Peiu a mai spus că în timpul guvernului Bolojan s-au înregistrat și „scăderea, timp de opt luni la rând, a consumului, pensiile îngheţate pentru al doilea an consecutiv, cheltuielile cu dobânzile cele mai mari din UE, peste 3% din PIB”.

„Suntem în plina criza economică sub guvernul Bolojan dar voi vreţi să nu schimbăm guvernul pentru a nu avea consecinţe economice?”, a întreabat liderul senatorilor AUR.

PSD şi AUR ar urma să depună marţi moţiunea de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan, potrivit News.ro.

Liderul AUR George Simion a indicat 5 mai ca posibilă dată a votului asupra moţiunii de cenzură anunțate cu o zi în urmă, în plenul Parlamentului.