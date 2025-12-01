Numărul de bugetari, în scădere accentuată față de începutul anului. Care sunt cei mai mari angajatori de la stat

Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în septembrie 2025, de 1.264.845, cu 3.956 mai puţine comparativ cu luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF), informează Agerpres.

Raportat la ianuarie 2025, numărul posturilor ocupate a fost în septembrie mai mic cu 47.663 posturi.

Peste 63% dintre posturile ocupate erau în administraţia publică centrală, respectiv 798.365 (minus 3.464 faţă de august 2025), iar dintre acestea 585.281 erau în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat (minus 1.467 angajaţi, comparativ cu august 2025).

Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra la Ministerul Educaţiei, respectiv 276.544 (minus 539 comparativ cu luna anterioară), Ministerul Afacerilor Interne – 125.876 (minus 663), Ministerul Apărării Naţionale – 76.034 (minus 40), Ministerul Finanţelor – 24.030 (minus 103) şi Ministerul Sănătăţii -18.334 (plus 1).

Potrivit sursei citate, în instituţiile finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 8.802 de posturi (plus 17 comparativ cu august 2025), în cele subvenţionate din bugetul de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj un număr de 43.288 (plus 119), în timp ce în instituţiile finanţate integral din venituri proprii erau 160.994 de posturi ocupate (minus 2.133).

Totodată, în administraţia publică locală lucrau, în septembrie 2025, 466.480 de persoane (minus 492 comparativ cu august 2025), dintre care 285.720 în instituţii finanţate integral din bugetele locale (minus 450) şi 180.760 în instituţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii (minus 42).