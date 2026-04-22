Numărul de imigranți în UE a ajuns la un nivel record

Numărul imigranților care locuiesc în Uniunea Europeană a crescut până la un nivel record de 64,2 milioane în 2025, cu aproximativ 2,1 milioane mai mult decât în anul precedent, potrivit unui raport publicat miercuri de Centrul pentru Cercetare și Analiză asupra Migrației din cadrul RFBerlin, relatează Reuters.

Raportul, care citează date ale Eurostat și ale Agenției ONU pentru Refugiați, amintește că în 2010 cifra era de 40 de milioane de imigranți care locuiau în UE.

Germania a rămas principalul stat gazdă din bloc pentru persoanele născute în străinătate, cu aproape 18 milioane de imigranți, dintre care 72% sunt de vârstă activă.

Spania, în schimb, a înregistrat cea mai rapidă creștere recentă, adăugând aproximativ 700.000 de imigranți pentru a ajunge la o populație de persoane născute în străinătate de 9,5 milioane de persoane.

Germania rămâne principala destinație pentru migranți

Tommaso Frattini, unul dintre autorii raportului, a declarat că Germania rămâne principala destinație pentru migranți în Europa, atât în termeni absoluți, cât și, într-o măsură semnificativă, raportat la populația sa.

Studiul arată că modelele migrației sunt inegale la nivelul blocului, Luxemburg, Malta și Cipru confruntându-se cu ponderi mai ridicate de imigranți raportate la dimensiunea populației lor.

Cererile de azil sunt, de asemenea, concentrate în anumite țări. Cererile depuse în Spania, Italia, Franța și Germania reprezintă aproape trei sferturi din totalul solicitărilor. Germania găzduiește cel mai mare număr total de refugiați, de 2,7 milioane de persoane.

Însă atât fostul guvern condus de social-democratul Olaf Scholz, cât și actualul cabinet al conservatorului Friedrich Merz au luat măsuri ample pentru a reduce migrația și numărul de solicitanți de azil, înăsprind inclusiv regulile de acordare a cetățeniei germane.