Numărul de meteoriți a crescut și mai toți vin din același loc. „Ceva s-a schimbat și e nevoie de o investigație serioasă”

Primul trimestru al anului 2026 a consemnat o creștere semnificativă a numărului de mingi de foc de mari dimensiuni, potrivit Societății Americane pentru Meteori (AMS).

Conform unei noi analize a traiectoriei, aproximativ o duzină dintre cele mai mari observate de sute de martori pe cer provin toate din același loc, notează Gizmodo.

Iar astronomii încă caută răspunsuri la valul neobișnuit de apariții ale unor meteori care s-au văzut și auzit pe cer în acest an.

Peste 3.000 de persoane au asistat luna aceasta la zborul unui obiect care s-a dezintegrat lent pe timp de zi deasupra Europei de Vest. Alte câteva sute au raportat că au văzut și auzit – și bubuitura sonică – a unui asteroid de 7 tone și 2 metri care a zguduit cerul deasupra statului Ohio.

Numai în luna martie s-au înregistrat deja peste 40 de cazuri de meteori, iar sâmbăta trecută un altul a străbătut cerul deasupra statului Texas, depășind bariera sunetului, înainte ca un fragment să se prăbușească într-o casă din nordul orașului Houston și să ricoșeze printr-un dormitor ca o bilă de pinball.

„E nevoie de o investigație serioasă”

Potrivit AMS, care precizează că a primit multe întrebări de la jurnaliști, oameni de știință și cetățeni, datele sale privind evenimentele raportate indică o tendință care necesită o investigație aprofundată.

Cea mai importantă constatare din analiza organizației americane este că numărul total de evenimente cu bolizi nu este neobișnuit în mod dramatic. Cele 2.046 de evenimente totale din primul trimestru al anului 2026 reprezintă cel mai mare număr înregistrat vreodată, dar este doar puțin mai mare decât în 2022 (2.037) și 2021 (1.947).

„Dacă ar fi vorba pur și simplu de un număr mai mare de persoane care depun rapoarte, ne-am aștepta la o creștere proporțională la toate pragurile de număr de martori. Nu este însă ceea ce observăm”, a subliniat Societatea Americană pentru Meteori,

La pragul de evenimente raportate de peste 25 de persoane, anul 2026 a înregistrat 61 de evenimente, față de o medie de aproximativ 43 în perioada 2021–2025 — o creștere de aproximativ 42%. La evenimentele raportate de cel puțin 50 de martori, anul 2026 are 38 de evenimente, față de o medie de 18 — mai mult decât dublu. Iar la pragul de 100+, numărul de 14 este de două ori mai mare decât media de 7.

„Semnalul devine mai puternic pe măsură ce pragul crește, ceea ce este semnul distinctiv al unei schimbări fizice autentice, nu al unei probleme de raportare”, a spus AMS.

„Se pare că ceva s-a schimbat”

„După ani de activitate de fond stabilă, se pare că ceva s-a schimbat”, afirmă cercetătorul AMS Mike Hankey, care gestionează instrumentele societății destinate raportării bolidelor. „Semnalul este consecvent pe toți indicatorii”, a adăugat el.

Activitatea dintr-o regiune a spațiului cunoscută sub numele de „sursa sporadică Anthelion”, definită ca obiecte care lovesc Pământul în drumul lor mai adânc în sistemul nostru solar spre Soare, s-a dublat aproximativ în 2026.

Un total de 12 meteori au provenit din această porțiune de cer Anthelion în 2026, cu aproape 10 dintre aceste evenimente provenind aparent dintr-o singură zonă de 1.000 de grade pătrate.

Mai multe dintre cele mai mari evenimente meteorice din această lună au fost atribuite acestei regiuni Anthelion — inclusiv mingea de foc din 9 martie raportată de 282 de persoane de-a lungul coastei de est a SUA și două mingi de foc care au fost raportate de 381 de ori în Franța în următoarele două zile.