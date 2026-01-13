Numărul de închirieri prin Airbnb s-a prăbușit într-o populară destinație turistică din Europa, după măsurile luate de guvern

Numărul închirierilor turistice pe termen scurt în Ibiza, oferite pe platforme precum Airbnb și Booking.com, aproape s-a înjumătățit în 2025 față de anul precedent, pe măsură ce ofensiva Spaniei împotriva locuințelor de vacanță și a supraaglomerării provocate de turismul de masă a început să-și facă simțite efectele, relatează Reuters.

Exceltur, un grup de lobby din domeniul turismului, afirmă că oferta de închirieri pe termen scurt de pe populara insulă turistică a Spaniei este acum cu 80% mai mică decât în 2017.

La nivelul întregii Spanii, numărul anunțurilor a scăzut cu 4% în a doua jumătate a anului 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut, prima scădere la nivel național, deși tendințele au variat între cele mai mari 25 de orașe ale țării.

Autoritățile înăspresc regulile, în condițiile în care localnicii se plâng că chiriile și prețurile locuințelor cresc vertiginos, împinse în sus de cererea turistică.

Ibiza a intensificat inspecțiile pentru a elimina anunțurile neautorizate, potrivit site-ului guvernului local, în timp ce Barcelona intenționează să interzică toate locuințele de vacanță până în 2028.

Guvernul condus de premierul Pedro Sanchez a anunțat chiar luni un nou pachet de măsuri care să țină sub control prețul chiriilor, fiind vizate inclusv închirierile în scopuri turistice.

Ibiza e lideră la scăderea numărului de închirieri pe termen scurt

Ibiza și Mallorca au înregistrat cele mai abrupte scăderi ale numărului de închirieri pe termen scurt, în timp ce centrele de pe coastă precum Malaga și Almeria au continuat să-și mărească oferta de spații de cazare turistică, a mai precizat Exceltur.

Oscar Perelli, vicepreședintele Exceltur, susține că schimbarea este determinată de noile reguli care le impun proprietarilor să își înregistreze locuințele la autorități înainte de a le lista pe platforme precum Airbnb.

Locuințele de vacanță au depășit de ani buni creșterea hotelurilor, pe fondul „boom”-ului turistic al Spaniei, care a adus-o la egalitate cu Franța în cursa pentru titlul de cea mai vizitată destinație din lume. Aproape o treime dintre turiști optează în continuare pentru locuințe, care rămân mai ieftine decât hotelurile.

Ibiza a înregistrat anul trecut cele mai mari venituri hoteliere pe cameră din Spania, de 170 de euro (198 de dolari), în creștere cu 6% față de 2024, a mai spus Exceltur.