Numărul șomerilor din Germania a trecut de un prag simbolic ce nu mai fusese atins de un deceniu / Probleme în cea mai mare economiei a Europei

Numărul șomerilor din Germania a depășit 3 milioane în luna august, un prag simbolic care nu a mai fost atins din 2015 și care atrage atenția asupra necesității unor reforme pentru relansarea primei economii europene, transmite AFP.

Conform datelor publicate vineri de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, șomajul a crescut cu 45.700 de persoane într-o lună, ajungând la un total de 3,03 milioane de șomeri.

Pauza de vară explică în parte această statistică nefavorabilă, deoarece, ajustată în funcție de variațiile sezoniere, cifra lunară scade cu 9.000 de persoane, iar rata șomajului se menține la 6,3%.

Probleme în cea mai mare economiei a Europei

Cu toate acestea, piața muncii din Germania suferă efectele combinate ale unei stagnări economice prelungite și ale presiunii internaționale, agravate de conflictul din Ucraina și de incertitudinile globale.

Creșterea costurilor energiei a afectat, de asemenea, competitivitatea produselor „made in Germany”, cea mai mare economie europeană.

Din mai 2022, șomajul a crescut constant, de la un minim de 2,2 milioane la peste 3 milioane în prezent.

Ultima dată când luna august a depășit această barieră simbolică a fost în 2010, potrivit arhivelor Agenției.

E nevoie de o „toamnă a reformelor”, spun patronatele

Aceste cifre brute nu reflectă atât o tendință structurală, cât mai degrabă un șoc pentru opinia publică: vineri, cotidianul popular Bild a publicat știrea pe prima pagină a site-ului său online.

Cele trei milioane de șomeri reprezintă mai ales „o constatare a eșecului în fața refuzului reformelor din ultimii ani”, a reacționat Rainer Dulger, președintele Federației Germane a Angajatorilor (BDA).

Pentru el, Germania are nevoie de o adevărată „toamnă a reformelor”.

După un început lent în primăvară, guvernul de coaliție condus de cancelarul conservator Friedrich Merz este așteptat la începutul anului școlar să realizeze reformele promise, în special fiscale și sociale, pentru a relansa o economie în declin.

„Vântul contrar al conjuncturii economice lasă întotdeauna urme pe piața muncii și necesită măsuri de răspuns”, a admis ministrul social-democrat al Muncii, Bärbel Bas.

Ea a subliniat, de asemenea, eforturile guvernului federal, care a adoptat stimulente pentru investiții și un plan de 500 de miliarde de euro pentru infrastructurile învechite ale țării – drumuri, poduri, clădiri.