„Numele va rămâne Khamenei”: Indiciu despre succesorul liderului suprem al Iranului, după ce Adunarea Experților a votat

Numele noului lider spiritual al Iranului va fi tot Khamenei, a declarat duminică un membru al Adunării Experților, organismul însărcinat cu alegerea succesorului ayatollahului Ali Khamenei, transmite Reuters.

„Numele lui Khamenei va continua”, a declarat ayatollahul Hosseinali Eshkevari, membru al Adunării Experților, într-un videoclip publicat în presa iraniană.

„Votul a fost exprimat și rezultatul va fi anunțat în curând”, a adăugat responsabilul iranian, fără a oferi alte detalii. Dar el a dat astfel de înțeles că noul lider ar putea fi Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, al cărui nume a fost deja vehiculat zilele trecute. Totuși, ar mai fi posibil să fie vorba despre altcineva cu același nume.

Secretarul Adunării Experților, Hosseini Bushehri, va anunța succesorul ayatollahului Ali Khamenei, a confirmat un alt responsabil iranian, Ahmad Alamolhoda.

Cleric de rang mediu, dar reprezentant al liniei dure, Mojtaba Khamenei are legături strânse cu Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran.

„Va trebui să obțină o aprobare de la noi”

Președintele american Donald Trump a susținut, într-un interviu acordat duminică postului ABC News, că noul lider suprem iranian „nu va rezista mult” dacă nu primește aprobarea sa. „Va trebui să obțină o aprobare de la noi”, a avertizat liderul american.

Anterior, Trump a estimat că el personal trebuie să fie implicat în alegerea viitorului lider al Iranului. „Trebuie să fiu implicat în numire, la fel cum am fost cu Delcy (Rodriguez) în Venezuela”, a insistat el joi într-un interviu, referindu-se la vicepreședinta Venezuelei care i-a luat interimar locul președintelui Nicolas Maduro după ce acesta a fost capturat de un comando american pe 3 ianuarie.

„Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie și pace în Iran”, a mai susținut în același interviu președintele SUA, care dorește un regim filo-american în Iran.