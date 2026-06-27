Numit „pucist” de PNL, un liberal critică dur partidul și îl acuză că „pune o presiune publică inacceptabilă asupra magistraților”

Deputatul Ionuț Stroe, membru al așa-numitei „facțiuni conservatoare din PNL” care se află într-un conflict cu conducerea partidului, a criticat comunicatul transmis sâmbătă de formațiune pe tema acțiunii din instanță prin care el și ceilalți „puciști”, cum i-a catalogat partidul, contestă deciziile actualei conduceri.

În cadrul unor declarații făcute pentru Agerpres, Stroe susține că declarațiile făcute astăzi de PNL reprezintă „un atac” atât la adresa lui și a celorlalți liberali care au inițiat acțiunea din instanță, cât și „la adresa unui principiu fundamental: dreptul fiecărui cetățean de a se adresa instanțelor de judecată”.

„A te adresa unei instanțe nu este «sabotaj». Este un drept garantat de Constituție. Exercitarea unor drepturi procesuale, prevăzute negru pe alb de lege, nu poate fi calificată drept atac la adresa partidului decât de cei care confundă voința proprie cu litera legii. Atunci când conducerea actuală a PNL îi numește «puciști» pe cei care își caută dreptatea în fața judecătorilor, ea spune, de fapt, că puterea judecătorească nu ar trebui să existe. Că accesul la justiție ar trebui rezervat doar celor care le convin. Aceasta nu este o poziție liberală. Nu este nici măcar o poziție democratică”, a declarat Ionuț Stroe.

El a acuzat PNL că, prin comunicatul transmis sâmbătă, „pune o presiune publică inacceptabilă asupra magistraților care urmează să judece aceste cauze”.

„A descrie dinainte deciziile instanțelor ca pe niște «încercări de sabotaj», a sugera «standarde diferite» și «semne de întrebare» înainte ca dosarul să fie măcar judecat pe fond (s-a judecat doar prima ordonanță – care nu pune în discuție fondul dreptului) înseamnă a încerca să influențezi actul de justiție prin presiune mediatică”, a mai declarat deputatul liberal.

PNL reclamase că „aceiași puciști continuă ofensiva”

În comunicatul de sâmbătă, partidul reclamă că avocații săi „nu au primit încă acces” la dosarul inițiat de cei 16 liberali „puciști”, în care Tribunalul Ilfov „a pronunțat o soluție într-un interval extrem de scurt”.

„Constatăm că aceiași puciști din PNL continuă ofensiva împotriva propriului partid și au introdus noi acțiuni la Tribunalul București, solicitând suspendarea și anularea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar al Partidului Național Liberal”, a declarat PNL.

Partidul susține că liberalii în cauză „încearcă să obțină în instanță ceea ce nu au reușit în competiția democratică internă”.

„Nu putem să nu observăm că aceste acțiuni servesc intereselor adversarilor politici ai PNL. În loc să respecte voința exprimată democratic de membrii partidului, autorii acestor demersuri aleg să prelungească un conflict artificial, cu singurul efect de a slăbi principala forță politică de centru-dreapta din România”, a mai declarat PNL.

Conflict în instanță între PNL și liberalii din tabăra anti-Bolojan

Pe 18 iunie, 16 liberali – printre care și Ionuț Stroe – au cerut în instanță să fie suspendate decizia din BPN al PNL de a nu vota Guvernul Veștea și decizia privind excluderea din partid a celor care nu respectă poziția.

Liberali din tabăra „anti-Bolojan” au cerut partidului, ca daune morale, câte un sfert de milion de lei fiecare pentru că, susțin ei, hotărârile atacate i-ar obliga „să nu voteze în Parlament”, scrie jurnalistul Ovidiu Vanghele de la Centrul de Investigații Media.

Acesta este dosarul „de fond”. Până la judecarea fondului, cei 16 au cerut ordonanța președințială de suspendare a deciziilor conducerii PNL.

Ordonanța a fost dată de Tribunalul Ilfov în timp record – la o oră și jumătate de la înregistrarea solicitării.

Tribunalul Ilfov nu a soluționat în aceeași zi nici măcar cererea prin care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov solicita în luna ianuarie emiterea unei ordonanțe pentru plasamentul în regim de urgență al unui copil aflat într-o situație de risc, potrivit datelor analizate de HotNews.