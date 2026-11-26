Chiar și în țara nunților, acesta este cu siguranță un record: Petrecerea extravagantă de la căsătoria fiicei unui om politic din statul indian Bihar a atras săptămâna aceasta peste 400.000 de invitați, potrivit presei locale și France Presse.

Urmărit penal în cadrul mai multor dosare, inclusiv pentru omor, Anant Singh domnește clar asupra adunării parlamentare a acestui stat, cel mai sărac din India, unde este ales din 2005.

Pentru nunta fiicei sale de miercuri, el a organizat un eveniment de proporții, invitând sate întregi, pe numeroșii săi prieteni din lumea politică și personalități din toate domeniile.

Cei 500 de bucătari mobilizați pentru această ocazie au oferit oaspeților un festin – vegetarian – compus, printre altele, din 500.000 de produse de patiserie, a declarat pentru AFP un apropiat al gazdei, Munna Singh.

One Anant Singh daughter marriage has ruined Bihar & India’s image what Million dollar of PR couldn’t do . Who needs enemies when u have citizens like this ??? https://t.co/bzevyyv2nw — Raazi (@Crick_logist) November 26, 2026

Numărul participanților a depășit toate așteptările, până la punctul în care s-au format ambuteiaje fără precedent în jurul satului său natal, Nadawan.

Blocat în ambuteiaj, un politician de seamă din regiune a fost nevoit să-și abandoneze mașina pentru a ajunge la locul festinului traversând câmpurile pe un tractor, a relatat Times of India.

Pentru această ocazie, au fost amenajate cinci heliporturi.

Agenția Press Trust of India a difuzat imagini cu grupuri de spectatori urcați în copaci sau pe stâlpi de electricitate pentru a urmări festivitățile.

Thousands risking their lives on a high-voltage electricity tower to watch a horse race organised by MLA Anant Singh before his daughter’s lavish wedding. This is pure madness! No safety, no crowd control, zero accountability. Civic sense and governance, both missing! https://t.co/A3f5YnQJlH — ज़िद्दी नागरिक (@ZiddiNaagrik) November 26, 2026

Organizatorii nunții au fost chiar nevoiți să anuleze o cursă de 200 de cai, copleșiți de cele câteva sute de mii de persoane care se înghesuiseră să asiste la eveniment.

În India se celebrează peste 10 milioane de nunți în fiecare an, o adevărată industrie care generează o cifră de afaceri de 40-50 de miliarde de dolari, potrivit estimărilor firmei KPMG.