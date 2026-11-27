În organism, vitaminele, mineralele, proteinele și alte substanțe cu rol nutrițional sau fiziologic participă la numeroase procese esențiale pentru sănătate. Asocierea lor poate aduce beneficii importante: unele ingrediente ajută organismul să absoarbă și să utilizeze mai bine alți nutrienți, în timp ce altele au roluri complementare în susținerea unor funcții precum menținerea masei musculare sau protecția celulelor. Unele dintre aceste asocieri sunt susținute de dovezi științifice și pot fi valorificate inclusiv prin suplimente alimentare, atunci când există o nevoie nutrițională.

Suplimentele alimentare: de la tradiție la asocieri de ingrediente susținute de știință

De la plantele și preparatele naturale folosite încă din Antichitate, suplimentarea a evoluat odată cu progresele științei nutriției și cu schimbările stilului de viață. Astăzi, mesele neregulate, dietele restrictive, ritmul solicitant sau nevoile specifice anumitor etape ale vieții pot îngreuna asigurarea unui aport adecvat de nutrienți, făcând suplimentele alimentare un sprijin cu atât mai util.

În paralel, înțelegerea tot mai aprofundată a rolului nutrienților în organism a permis dezvoltarea unor formule moderne, cu ingrediente și cantități bine definite, în care unele asocieri au la bază interacțiuni nutriționale documentate.

„Când alegem un supliment alimentar, nu numărul ingredientelor este cel mai important, ci modul în care acestea acționează împreună și răspund nevoilor organismului. Înțelegerea acestor relații ne permite să valorificăm mai bine beneficiile fiecărui ingredient. De aceea, alegerea unor suplimente care reunesc nutrienți cu roluri complementare, în concentrații adecvate fiecărei persoane, poate contribui la susținerea sănătății pe termen lung. Este o abordare fundamentată științific, care transformă suplimentarea într-o alegere mai informată și mai bine adaptată nevoilor individuale”, declară Dr. Raluca Ghionaru, medic primar medicină de familie, specialist pediatrie, președinte AREPMF.

Asocieri de ingrediente și beneficiile lor pentru sănătate

Vitamina D3 și calciu pentru creșterea și dezvoltarea oaselor copiilor

În perioada de creștere, organismul copiilor are nevoie de o cantitate adecvată de calciu și vitamina D pentru dezvoltarea normală a oaselor. Cei doi nutrienți au roluri complementare: calciul este un element esențial al structurii osoase, iar vitamina D ajută organismul să îl absoarbă și să îl utilizeze. Ca repere pentru aportul zilnic total, Institutele Naționale de Sănătate din SUA (NIH) (1) recomandă 700 mg de calciu pentru copiii între 1 și 3 ani, 1.000 mg pentru cei între 4 și 8 ani și 1.300 mg între 9 și 18 ani. Pentru vitamina D (2), recomandarea este de 15 µg (600 UI) pe zi pentru copiii și adolescenții între 1 și 18 ani.

Necesarul de calciu poate fi asigurat printr-o alimentație variată, care include lactate, anumite legume verzi și alimente fortificate, dar poate fi mai greu de acoperit când aceste alimente sunt consumate rar. Vitamina D se găsește în mod natural în puține alimente, precum peștele gras, iar producerea ei prin expunerea pielii la soare variază în funcție de anotimp și de timpul petrecut afară. În aceste situații, suplimentele alimentare cu vitamina D3 și, la nevoie, cu calciu pot completa aportul recomandat. Această combinație poate fi utilă în situații selectate, în doze adaptate vârstei copilului și conform recomandărilor medicului.

Vitamina C și fier pentru absorbția fierului și reducerea oboselii

Fierul contribuie la formarea globulelor roșii și a hemoglobinei, care asigură transportul oxigenului în organism. Totodată, ajută organismul să transforme nutrienții din alimente în energie, susține sistemul imunitar și funcțiile cognitive, precum atenția și memoria, și ajută la reducerea oboselii. Vitamina C favorizează absorbția fierului, în special a celui provenit din surse vegetale, completând astfel beneficiile acestui mineral. Ca repere pentru aportul zilnic total, Institutele Naționale de Sănătate din SUA (NIH) (3) recomandă 8 mg de fier pentru bărbații adulți și 18 mg pentru femeile între 19 și 50 de ani. Pentru vitamina C (4), cantitatea zilnică recomandată este de 90 mg pentru bărbați și 75 mg pentru femei.

Fierul se găsește în carne, pește și leguminoase, iar vitamina C în fructe și legume, precum citricele și ardeiul gras. Vitamina C poate fi, de regulă, asigurată prin alimentație, însă necesarul de fier este mai dificil de acoperit, mai ales în cazul femeilor aflate la vârsta fertilă. Fierul din sursele vegetale este mai greu de asimilat, însă vitamina C îi favorizează absorbția, de exemplu atunci când asociem lintea cu ardeiul gras. Atunci când alimentația nu acoperă necesarul sau analizele indică un deficit, suplimentarea cu fier se stabilește individual.

Vitaminele C și E pentru protecția celulelor

În fiecare zi, celulele organismului sunt expuse stresului oxidativ, provocat de radicalii liberi, substanțe reactive care se formează atât în mod natural în organism, cât și sub influența unor factori externi, precum poluarea. În exces, aceștia pot afecta celulele. Vitaminele C și E contribuie la protejarea lor împotriva stresului oxidativ, iar vitamina C ajută și la regenerarea formei active a vitaminei E, susținând astfel rolul său antioxidant. Ca repere pentru aportul zilnic total, Institutele Naționale de Sănătate din SUA (NIH) (5) recomandă 75 mg de vitamina C pentru femei și 90 mg pentru bărbați, iar pentru vitamina E (6), 15 mg pe zi, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Vitamina C se găsește în fructe și legume, precum citricele și ardeiul gras, iar vitamina E în nuci, semințe și uleiuri vegetale. Când aceste alimente sunt consumate în cantități reduse, suplimentele pot contribui la acoperirea necesarului zilnic de vitamine C și E, fără ca asocierea lor să înlocuiască complet o alimentație corectă.

Iod și seleniu pentru sănătatea tiroidei

Tiroida produce hormoni care ajută la reglarea metabolismului, influențând modul în care organismul folosește energia. Iodul este un element esențial în alcătuirea hormonilor tiroidieni, în timp ce seleniul contribuie la funcționarea normală a tiroidei. Ca repere pentru aportul zilnic total, Institutele Naționale de Sănătate din SUA (NIH) (7) recomandă 150 µg de iod și 55 µg de seleniu (8) pentru adulții sănătoși.

Iodul se găsește în pește, fructe de mare, lactate și sare iodată, iar seleniul în pește, ouă, carne și nuci. Necesarul de iod și seleniu poate fi mai dificil de acoperit atunci când alimentația nu include suficiente surse ale acestor minerale. În acest context, suplimentele care le asociază pot contribui la completarea aportului, în cantități adaptate nevoilor individuale. În cazul persoanelor cu afecțiuni tiroidiene, suplimentarea se face la recomandarea medicului, deoarece excesul de iod poate perturba funcția tiroidei.

Zinc și vitamina A pentru sănătatea ochilor

Vitamina A este esențială pentru menținerea vederii normale, participând la procesele prin care ochiul percepe lumina și se adaptează la condiții de iluminare redusă. Zincul contribuie la metabolismul normal al vitaminei A, facilitând transportul și utilizarea acesteia în organism, inclusiv la nivelul retinei. Ca repere pentru aportul zilnic total, Institutele Naționale de Sănătate din SUA (NIH) (9) recomandă 11 mg de zinc pentru bărbați și 8 mg pentru femei, iar pentru vitamina A (10), 900 µg echivalenți de activitate a retinolului (RAE) pentru bărbați și 700 µg RAE pentru femei.

Vitamina A se găsește în ouă, lactate și pește, dar organismul o poate obține și din betacarotenul prezent în morcovi și cartofi dulci. Zincul este furnizat de carne, fructe de mare, semințe și leguminoase. Aportul de zinc poate fi mai dificil de acoperit în dietele cu puține produse de origine animală, deoarece zincul din sursele vegetale se absoarbe mai greu. În astfel de cazuri, suplimentele pot completa aportul insuficient.

Colina și vitaminele B6, B9 și B12 pentru sănătatea ficatului și echilibrul metabolic Colina ajută organismul să utilizeze grăsimile și contribuie la funcția hepatică normală. Împreună, colina, vitaminele B6, B12 și folatul (vitamina B9) participă la metabolismul normal al homocisteinei, o substanță produsă în mod natural în organism, ale cărei niveluri ridicate pot fi asociate cu probleme de sănătate. Ca repere pentru aportul zilnic total, Institutele Naționale de Sănătate din SUA (NIH) (11) indică 425 mg de colină pentru femei și 550 mg pentru bărbați. Pentru vitaminele din grupul B, recomandările sunt de 1,3 mg de B6 (12) la adulții între 19 și 50 de ani, 2,4 µg de B12 și 400 µg echivalenți de folat alimentar (DFE).

Colina se găsește în ouă, carne și pește, vitamina B12 în principal în alimente de origine animală, folatul în legume cu frunze verzi și leguminoase, iar vitamina B6 în pește, carne și cartofi. Aportul de colină poate fi insuficient în dietele restrictive, iar cel de vitamina B12 în alimentația care exclude produse de origine animală. În aceste situații, suplimentele cu colină și vitamine din grupul B pot contribui la completarea aportului nutrițional și la susținerea metabolismului normal al homocisteinei.

Suplimentarea responsabilă valorifică beneficiile ingredientelor

Pentru a valorifica beneficiile acestor asocieri, este important să alegem suplimentele în funcție de nevoile organismului, să urmărim concentrațiile ingredientelor de pe etichetă și să ținem cont de aportul din alimentație sau din alte produse administrate simultan. Atunci când există o nevoie nutrițională, suplimentele utilizate în cantități adecvate pot ajuta la acoperirea necesarului de nutrienți și la susținerea sănătății. O atenție deosebită la doze este utilă în cazul vitaminelor liposolubile (A, D, E și K), deoarece unele dintre acestea se pot acumula în organism în urma unui consum excesiv și prelungit. Pentru femeile însărcinate (mai ales în privința vitaminei A preformate) și persoanele cu afecțiuni cronice, recomandarea medicului ajută la alegerea celor mai potrivite ingrediente și doze, pentru o suplimentare eficientă și sigură.

Pentru informații documentate științific despre ingrediente, beneficiile lor și utilizarea responsabilă a suplimentelor alimentare, consumatorii pot accesa www.infosuplimente.ro, platforma educațională dezvoltată de Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare (PRISA).

Note de subsol:

(1) https://ods.od.nih.gov/factsheets/Calcium-Consumer/

(2) https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-Consumer/

(3) https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iron-HealthProfessional/

(4) https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-Consumer/

(5) https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-Consumer/

(6) https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminE-Consumer/

(7) https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iodine-HealthProfessional/

(8) https://ods.od.nih.gov/factsheets/Selenium-HealthProfessional/

(9) https://ods.od.nih.gov/factsheets/Zinc-HealthProfessional/

(10) https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminA-Consumer/

(11) https://ods.od.nih.gov/factsheets/Choline-Consumer/

(12) https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB6-Consumer/

Articol susținut de PRISA