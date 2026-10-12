Nvidia a construit o companie evaluată la 5 trilioane de dolari, punându-și angajații să plătească pentru prânz, dar oferindu-le beneficii atractive

Gigantul tehnologic din Silicon Valley aplică o politică mai puțin întâlnită în sectorul tech: își păstrează mesele de la cantină contra cost de peste un deceniu.

Compania condusă de Jensen Huang alimentează boom-ul IA și ocupă primul loc mondial ca valoare de piață, peste Google, Apple și Amazon. Cu toate acestea, Nvidia nu oferă prânz gratuit angajaților săi, potrivit Fortune.com.

Situația a fost descrisă de Gergely Orosz, autorul publicației de specialitate „The Pragmatic Engineer”, într-o postare pe X, după o vizită din iunie la sediul companiei din Santa Clara, California.

„Gustările și cafeaua nu sunt gratuite: trebuie să le plătești. Acest lucru ar fi neobișnuit la marile companii de tehnologie, dar nu este o problemă pentru dezvoltatorii de aici”, a scris el.

Mesele oferite la cantina companiei sunt doar subvenționate, nu gratuite, au declarat foști angajați ai gigantului tech pentru Business Insider. Chiar dacă primesc cafea gratuit, salariații plătesc pentru unele băuturi îmbuteliate și pentru produsele de la cafenelele interne.

Politicile companiei privind alimentația există, se pare, de mai bine de un deceniu. Un fost stagiar care a lucrat la Nvidia în 2014 scria că mâncarea se plătea chiar și atunci și costa în medie aproximativ 6 dolari, adică aproximativ 8,50 dolari în prezent. Printre opțiunile alimentare de atunci se numărau pui cu paste, pui cu orez, pește cu cartofi prăjiți și sandvișuri.

Deși nu se cunoaște exact ce se află astăzi în meniu, postările de pe Instagram și TikTok prezintă produse precum patiserie, sushi, boluri cu fructe, sandvișuri și omlete. Alte opțiuni includ pui cu unt, ramen, pizza și un bufet de salate.

„Nu veți vedea managerii noștri consultând un caiet de rețete al companiei și nici bucătarii noștri încălzind la cuptorul cu microunde meniul special de prânz. Nu avem rețete standardizate sau bucătării centrale; dimpotrivă, ne așteptăm ca bucătarii și managerii noștri să fie la curent cu tendințele culinare actuale și să introducă preparate inovatoare în cafenelele noastre”, menționa, într-un anunț de angajare, Jacob Anaya, directorul operațiunilor culinare al Nvidia.

Nu există masă gratuită

Politica alimentară a companiei Nvidia se distinge de cea a altor companii din domeniul tehnologic de aceeași anvergură, scrie Fortune. Cea mai notabilă dintre acestea este Google, care a contribuit la lansarea tendinței de a oferi angajaților beneficii generoase, care de ani de zile definesc mediul de lucru din sectorul tehnologic.

Spre deosebire de Nvidia, Google oferă micul dejun, prânzul și cina gratuite în cantinele din toate birourile sale. Se pare că sediul central Googleplex din Mountain View, California, dispune de aproximativ 30 de locații unde angajații pot lua o gustare.

La Google, mâncarea este secundară față de legăturile care se creează prin interacțiune, conform declarațiilor oferite în iunie de Ruth Porat, directorul de investiții al Alphabet. Ea a explicat că „micro-bucătăriile” sunt amplasate în tot biroul pentru a ajuta la conectarea angajaților din diferite departamente.

„Aceste întâlniri neașteptate sunt cu adevărat valoroase, așa că faptul că oamenii vin să ia masa împreună este o modalitate prin care poți aduce laolaltă oameni din toată compania, care lucrează la proiecte diferite, și care, dintr-o dată, își compară ideile”, a declarat Ruth.

Ce beneficii oferă Nvidia

La rândul său, Nvidia se concentrează mai mult pe asigurarea unui echilibru mai bun între viața profesională și cea personală a angajaților prin intermediul unui program de lucru hibrid și fără obligativitatea revenirii la birou, decât pe oferirea de mâncare gratuită, a declarat anterior pentru revista Fortune Febe Punsalan, directorul de resurse umane al companiei.

Abordarea reflectă filosofia fondatorului său. Jensen Huang a cofondat Nvidia în 1993 și a transformat-o dintr-un producător de cipuri pentru jocuri video aflat la început de drum în motorul din spatele revoluției IA.

Directorul general lucrează șapte zile pe săptămână și a declarat anterior că ceea ce îl motivează să muncească atât de mult este teama că Nvidia ar putea da faliment, chiar și după ce a devenit cea mai valoroasă companie de pe planetă.

„Știți expresia «la 30 de zile de a da faliment»? O folosesc de 33 de ani”, a spus Huang într-un interviu acordat anul trecut. „Dar sentimentul nu se schimbă. Sentimentul de vulnerabilitate, de incertitudine, de nesiguranță – nu te părăsește niciodată.”

Dedicarea lui Huang față de muncă se reflectă și în sfaturile pe care le adresează tinerilor. Într-un discurs ținut în fața studenților de la Stanford în 2024, el a spus: „Vă doresc doze generoase de durere și suferință.” El a susținut că a te simți inconfortabil duce adesea la cele mai bune rezultate.

Era mâncării gratuite nelimitate în Silicon Valley s-ar putea apropia de sfârșit, mai scrie revista Fortune. În 2024, Meta a concediat 24 de angajați despre care a afirmat că abuzau de bonuri. Twitter, acum X, era odată renumit pentru cantina sa gourmet cu un meniu nou în fiecare zi, dar multe opțiuni culinare au fost reduse după ce Elon Musk a cumpărat compania în 2022.

Totuși, scrie Fortune, este greu să contrazici abordarea companiei Nvidia. În timp ce alte companii au cheltuit milioane pentru a asigura hrana angajaților, Nvidia le-a oferit angajaților săi un beneficiu diferit, dar profitabil: șansa de a cumpăra acțiuni ale companiei la prețuri reduse.

Valoarea acțiunilor companiei a crescut cu peste 1.000% în ultimii cinci ani, astfel că angajații care și-au păstrat acțiunile au obținut de la Nvidia o valoare mult mai mare decât un prânz gratuit.