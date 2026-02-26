Nvidia, motorul de neoprit al erei AI, sfidează scepticismul. Ce a raportat la bursă

Producătorul de cipuri Nvidia a publicat miercuri rezultate mai bune decât se estima pentru trimestrul al patrulea, încheiat în luna ianuarie, și a prognozat venituri pentru trimestrul curent peste așteptările pieței, mizând pe cheltuielile care vor înregistra „o creștere exponențială” din partea marilor companii de tehnologie pentru procesoarele sale de inteligență artificială, notează Reuters și AFP.

Nvidia, cifre record

Gigantul tech a raportat venituri anuale record de 215,9 miliarde de dolari în ciuda scepticismului investitorilor cu privire la sumele uriașe cheltuite pentru tehnologia IA, scrie BBC.

Nvidia este cea mai valoroasă companie listată la bursă din lume, cu o valoare de piață de aproximativ 4,8 trilioane de dolari.

Compania a depășit, de asemenea, previziunile analiștilor, vânzările din ultimele trei luni ale anului financiar crescând cu 73% față de cele din urmă cu 12 luni.

Profitul net se ridică la 42,96 miliarde de dolari, în creștere cu 94% față de anul precedent, potrivit unui comunicat al gigantului american.

Chiar dacă concurența se intensifică, odată cu apariția AMD, dar și a Google și Amazon, precum și a unor actori mai mici specializați în anumite sarcini, Nvidia rămâne barometrul sectorului IA, considerat cel mai bun indicator al traiectoriei sale.

„Cerere exponențială”

Procesoarele sale grafice, numite GPU (graphics processing unit), care au devenit coloana vertebrală a boomului global al inteligenței artificiale, rămân, de departe, cele mai solicitate, scrie France Presse.

„Cererea de calculatoare crește exponențial”, a declarat șeful Nvidia, Jensen Huang. „Clienții noștri se grăbesc să investească în calculatoare IA, fabricile care alimentează revoluția industrială IA și creșterea în viitor”, a subliniat el.

Conștientă de densificarea pieței, dar și de apetitul de nestăvilit al industriei pentru IA și cloud computing, Nvidia accelerează neîncetat ritmul de dezvoltare a produselor sale.

Astfel, la începutul lunii ianuarie, grupul a lansat producția Rubin, ultima sa generație de GPU, la mai puțin de un an de la lansarea pe piață a ultimei versiuni, Blackwell.

Momentul pentru „agenți IA”

În timp ce furnizează cipuri pentru companii din sectorul inteligenței artificiale, Nvidia a elaborat în ultimele săptămâni planuri pentru a genera cerere cu noi tehnologii proprii.

„Punctul de inflexiune al agenților IA a sosit”, a mai spus Huang, referindu-se la apariția agenților, interfețe de inteligență artificială capabile să efectueze, la cerere, sarcini în mod autonom.

Huang a declarat pentru Fox Business că boom-ul inteligenței artificiale abia a început și că nu se apropie nici pe departe de apogeu și prevede că IA „va fi peste tot” pe măsură ce industria intră într-un deceniu de creștere.

Deoarece agenții „lucrează pentru dumnevoastră timp de minute, chiar ore”, a reamintit Jensen Huang, aceștia au nevoie să utilizeze procesoare într-o măsură mult mai mare decât pentru o simplă întrebare adresată ChatGPT.

„Accelerare continuă a investițiilor”

Prin urmare, „capacitățile de calcul necesare sunt de o mie de ori mai mari decât înainte”, a afirmat el, ceea ce ar trebui să ducă la o accelerare continuă a investițiilor în toate infrastructurile informatice, de la cipuri la centre de date. Grupul se așteaptă, de altfel, la o cifră de afaceri de 78 de miliarde de dolari, „plus sau minus 2%”. Dacă obiectivul ar fi atins, aceasta ar reprezenta o creștere de 77% pe un an.

„Nvidia a depășit din nou previziunile și, cu miliardele suplimentare pe care s-au angajat să le cheltuiască (giganții IA și cloud), cererea pentru cipurile (grupului) rămâne solidă”, a comentat Jacob Bourne, analist al firmei Emarketer, o companie de cercetare de piață și analiză de date.

Deși observă că aceste nume mari din domeniul IA și cloud caută să-și diversifice aprovizionarea și apelează din ce în ce mai des la concurenții Nvidia, specialistul a subliniat că aceasta din urmă încearcă în prezent să se diversifice dincolo de centrele de date.

În continuare în fruntea clasamentului mondial al capitalizărilor bursiere, Nvidia rămâne totuși destul de departe de maximele înregistrate la sfârșitul lunii octombrie.

„Vor exista întotdeauna întrebări cu privire la potențialul valului de cheltuieli în domeniul IA de a se menține dincolo de următorii ani”, a spus Matt Britzman, analist la Hargreaves Lansdown, cel mai mare site de investiții din Marea Britanie.

Șeful Nvidia nu se teme că tehnologia americană va fi folosită de China

După o creștere inițială, acțiunile Nvidia au scăzut cu aproape 1% în tranzacțiile electronice după închiderea bursei de la Wall Street.

Cu toate acestea, potrivit lui Britzman, „estimările (analiștilor) privind cifra de afaceri pentru 2026 și 2027 sunt în mod clar prea mici și ne așteptăm la o serie de revizuiri în sus pe baza acestor cifre” publicate miercuri.

Nvidia precizează că nu se așteaptă la niciun venit din piața chineză, în ciuda aprobării acordate de guvernul SUA pentru vânzarea unora dintre cipurile sale, care nu sunt cele mai performante din gama sa.

Dar condițiile impuse ar fi îngreunat exporturile, potrivit mass-media americane, în timp ce autoritățile chineze intenționează să le permită intrarea pe teritoriul lor doar în cantități foarte mici, dorind să vadă dezvoltarea industriei naționale.

Șeful Nvidia spune că îngrijorarea că China va folosi tehnologia americană pentru a-și dezvolta industria de inteligență artificială este „nefondată”.