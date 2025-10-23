NXP Semiconductors România continuă susținerea învățământului superior prin inaugurarea unui laborator complet renovat la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice din Iași

Joi, 23 octombrie 2025, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și NXP Semiconductors România au inaugurat laboratorul Intelligent Systems în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. Acesta este cel de-al cincilea laborator renovat cu sprijinul NXP în universități din România.

NXP Romania continuă investiția în educație esențială pentru a construi un viitor sustenabil și inovator. Lansarea acestui laborator dedicat domeniilor STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică) reflectă angajamentul companiei de a sprijini mediul academic și de a contribui activ la dezvoltarea competențelor tinerilor. Prin colaborarea strânsă cu universitățile și prin facilitarea accesului la tehnologii de ultimă generație, compania își propune să inspire și să susțină următoarea generație de ingineri și lideri în tehnologie, care vor modela lumea de mâine.

„Susținerea învățământului superior din România este parte integrantă din strategia noastră de dezvoltare. Ne bucurăm să extindem colaborarea cu universitățile din țară și să oferim studenților acces la resurse moderne care să-i pregătească pentru provocările din industrie. Lansarea laboratorului de la Facultatea de Automatică și CalculatoareIașieste un nou pas în consolidarea acestui parteneriat”, a declarat Simona Almăjan, Country Manager NXP România.

Evenimentul a avut loc în prezența reprezentanților facultății: prof.dr.ing. Adrian Burlacu – decan, conf.dr.ing. Simona Caraiman – prorector informatizare TUIASI, conf.dr.ing. Andrei Stan – director departament Calculatoare, precum și a reprezentanților NXP România: doamna Simona Almăjan – Country Manager NXP România, domnul Valentin Porumbel – University Relations Leader for Romania si Vlad Sterian – Software Engineering Director, împreună cu alți membri ai echipei NXP.

Laboratorul, complet renovat și amenajat prin sponsorizarea NXP România, este destinat studenților facultății, oferindu-le acces la un spațiu modern, adaptat cerințelor actuale ale industriei. Aici, studenții vor participa la activități practice din domeniul Artificial Intelligence/Machine Learning, precum Intelligent Systems, Edge Computing Applications, Fundamentals of Machine Learning, Computer Vision. În acest sens NXP a donat sisteme de dezvoltare din gama proprie pentru a susține activitățile practice.

„Oficializăm deschiderea în formă îmbunătățită a laboratorului de aplicații ale sistemelor inteligente într-un spațiu modern dedicat instruirii practice ale unor discipline cheie din planul de învățământ al masteratului de Artificial Intelligence (ex. Intelligent Systems project, Machine Learning, Edge Computing și Computer Vision). Integrarea resurselor provenite din parteneriate strategice cu mediul economic întărește legătura dintre teorie și practică, sporind impactul pe care absolvenții îl pot avea în într-un domeniul foarte competitiv precum Computer Engineering. Mulțumim NXP România pentru investiția continuă în educație și pentru parteneriatul pe termen lung cu Facultatea de Automatică și Calculatoare.”, a declarat prof. dr. ing. Adrian Burlacu, decanul Facultății de Automatică și Calculatoare.

Articol susținut de NXP România