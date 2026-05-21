O actriță cunoscută spune că e criticată fiindcă a pierdut mult în greutate: „Chiar mă simt foarte sănătoasă”

Actrița americană Mindy Kaling, una dintre vedetele popularului serial de comedie „The Office”, afirmă că a devenit ținta criticilor pe rețelele de socializare după ce a scăzut vizibil în greutate și că unii fani nu o mai recunosc fiindcă s-au obișnuit cu altă imagine a ei, relatează Variety.

„Uneori nu e deloc distractiv când unul dintre actorii tăi preferați slăbește. Ai o anumită imagine despre cum era atunci când ai început să te atașezi de el, iar asta făcea parte din motivul pentru care îți devenea atât de simpatic”, a declarat ea într-un nou interviu acordat revistei Bustle.

„Desigur, nu e niciodată o plăcere să fii disecat de toată lumea, dar în același timp chiar înțeleg reacțiile astea, ca om care consumă cultură pop”, a declarat actrița care a jucat-o timp de 8 ani pe Kelly Kapoor în sitcomul creat de televiziunea NBC.

Kaling, care a fost apoi protagonista propriului serial „The Mindy Project” și a jucat în filme cunoscute precum „Ocean’s 8”, a explicat că s-a hotărât în 2020 să piardă în greutate ca să poată „trăi măcar încă 20 de ani” pentru copiii ei. Ea spune că a slăbit 18 kilograme de atunci.

Kaling are trei copii: o fiică născută în decembrie 2017, un fiu născut în septembrie 2020 și o altă fiică născută în februarie 2024. Ea a păstrat private informațiile despre paternitatea copiilor săi.

Actrița spune că și problemele de sănătate din familie au motivat-o să slăbească

„Mă trezesc în fiecare zi spunându-mi: «Arăt incredibil și sunt superbă»? Nu, evident că nu, dar chiar mă simt foarte sănătoasă”, a declarat actrița în interviul pentru Bustle.

„Când eram mai tânără, voiam să slăbesc din motive de vanitate. Acum vreau să slăbesc sau am slăbit pentru că vreau să țin la distanță lucruri precum diabetul. Am avut cazuri de diabet de ambele părți ale familiei și cred că, dacă încerc să evit genul ăsta de probleme, asta mă va ajuta să trăiesc mai mult, iar ăsta este obiectivul meu”, a subliniat actrița în vârstă de 46 de ani.

Ea declarase anterior pentru revista People că încearcă să nu acorde atenție comentariilor care îi critică corpul.

„Știu că oamenii sunt foarte interesați de corpul meu și de schimbările prin care a trecut corpul meu și cred că e măgulitor, iar uneori devine pur și simplu cam prea mult, așa că încerc să nu mă concentrez prea tare pe asta”, a spus ea.

Mindy Kaling în 2017, înainte de încheierea serialului ei „The Mindy Project”, FOTO: Richard Shotwell / AP / Profimedia

Mindy Kaling a fost anterior ținta unei campanii de critici virulente

Pierderea în greutate nu a fost singurul motiv pentru Kaling, care este și scenaristă și producătoare de film, a atras comentarii negative în mediul online. La începutul lui 2023 ea a devenit ținta unei campanii virulente din cauza „Velma”, un serial de animație inspirat din îndrăgitele desene „Scooby Doo”.

Kaling a fost producătorul executiv al seriei HBO și și-a dat vocea pentru personajul principal. Însă serialul a fost considerat o catastrofă atât de către criticii de film, cât și de fani. Forbes nota la momentul respectiv că serialul a reușit un lucru rar: să unească toate părțile spectrului politic din SUA împotriva sa.

HBO a anulat în cele din urmă serialul în 2024, el având o notă medie de 1,3 / 10 din zeci de mii de evaluări publicate pe IMDb la momentul respectiv.

Ea s-a revanșat cu noua ei producție, serialul de comedie cu tematică sportivă „Running Point” de pe Netflix. Kaling este co-creatoare și producător executiv al serialului al cărui rol principal este interpretat de actrița Kate Hudson.

Sezonul 2 al serialului a avut premiera pe 23 aprilie, iar Netflix a reînnoit deja producția pentru un al treilea sezon.