HBO a anulat cel mai detestat serial din istoria sa / Sebastian Stan apără ferm filmele cu supereroi / „Alien: Isolation” va avea un sequel

HBO a anulat cel mai detestat serial din istoria sa

Îmi amintesc și acum entuziasmul uriaș din presa specializată pe cinema când HBO a anunțat că urmează să facă un serial spin-off bazat pe îndrăgitele desene animate Scooby Doo. Iar serialul numit Velma avea să fie unul de tip comedie neagră, adresat publicului adult, cu, evident, accente de detectiv mister. Apoi, avea să fie creat de Charlie Grandy, scenaristul și comediantul american cunoscut pentru munca sa la serialul The Office și emisiunea Saturday Night Live, printre altele. Personal îmi imaginam că serialul va fi ceva între Scooby Doo, Rick and Morty și The Office.

Iar Mindy Kaling, actrița și comedianta cunoscută pentru rolul lui Kelly Kapoor și propriul serial The Mindy Project, avea să fie nu doar producător executiv pentru Velma, ci și vocea personajului titular. După premiera sa în ianuarie anul trecut serialul a reușit o dublă performanță: a devenit serialul de animație cu cea mai proastă notă din istoria televiziunii pe IMDb, și al treilea cel mai prost serial ca notă, indiferent că e vorba de unul de animație sau live-action, de când IMDb există pe web, adică 1993. Nota în cauză? Un neverosimil 1,3 / 10 din zeci de mii de recenzii.

Uite cum descria Forbes situația la momentul respectiv: „Singurul lucru pe care Velma a reușit să îl facă bine – și asta chiar e o realizare – este să unească tot internetul pentru un moment fugitiv. Conservatorii, liberalii, fanii Scooby, și cei care nu sunt fani, sunt toți de acord: Velma este o grămadă aburindă [de rahat]”. Nu vreau să zic că serialul e „woke”, dar simpatizanții dreptei politice i-au făcut un rechizitoriu în acest sens mai lung decât un roman de Dostoievski. Iar destui din tabăra de stânga au considerat serialul atât de prost încât au lansat inclusiv o teorie a conspirației:

Velma ar fi fost produs de fapt de conservatori sub acoperire cu scopul de a duce în derizoriu temele de dreptate socială pentru care militează progresiștii. Când HBO a anunțat în vara anului trecut că a comandat și un al doilea sezon unii au văzut în asta că televiziunea americană cunoscută pentru seriile sale foarte apreciate pur și simplu nu vrea să admită cât de tare a putut să o dea în bară. Sezonul 2 a apărut în aprilie anul acesta, după ce unii săriseră deja în apărarea sa, cu câteva mii de note de 10 pe IMDb, să îi mai crească nota medie. În prezent e de 1,6 / 10.

Nu a prea funcționat fiindcă HBO a anunțat miercuri, cu mulțumirile de rigoare echipei de producție a Velma, că „nu vom mai continua cu încă un sezon al serialului”. Decizia e legată foarte probabil de faptul că nu s-a mai sinchisit nimeni să se uite și la sezonul 2. Spun asta în condițiile în care inclusiv agregatorul Rotten Tomatoes trece în revistă doar 3 recenzii din partea criticilor de film pentru continuarea apărută mai devreme în cursul acestui an. „Sayonara”, ca să folosesc un termen consacrat de Hollywood.

Ewan McGregor oferă noi speranțe pentru fanii „Obi-Wan”

Știu că proverbul românesc zice tocmai contrariul, dar săptămâna aceasta ne-a arătat că o veste bună nu vine niciodată singură. Zic asta fiindcă Ewan McGregor a transmis cel mai puternic semnal de până acum că Lucasfilm și Disney se gândesc să vină cu un al doilea sezon pentru Obi-Wan, miniseria din 2019 pentru care a îmbrăcat roba Maestrului Jedi după o pauză de 14 ani și care l-a readus și pe Hayden Christensen în franciza universului foarte, foarte îndepărtat. McGregor a vorbit despre acest lucru în timp ce era intervievat pe scenă la LA Comic Con.

Mai exact, el a spus din nou că ar fi mai mult decât interesat să revină în rol și că un sezon 2 ar mai avea „evident câteva povești” de spus și că „sperăm cu siguranță” că el va primi unda verde. Apoi a revenit și s-a corectat oarecum, afirmând că „explorăm cred că e cuvântul potrivit” pentru un al doilea sezon al Obi-Wan. Deadline relatează că sala a izbucnit în urale când el a spus că își dorește să se reunească din nou cu Christensen, chiar dacă acesta ar fi să revină pentru un nou sezon doar pentru a filma unele secvențe de tip „flashback”, în care Obi-Wan își amintește de el.

Asta fiindcă o nouă confruntare directă între Maestrul Jedi și fostul său padawan ar bulversa canonul Star Wars așa cum e el cunoscut între cele două trilogii create de George Lucas (cea originală și cea prequel). Evident, comentariile lui McGregor nu reprezintă vreo promisiune că un sezon 2 pentru Obi-Wan chiar se va întâmpla. Însă pe lângă că el a dat cel mai puternic semnal de până acum în acest sens, ar exista și un alt motiv de speranță. Un nou sezon al Obi-Wan ar putea înlocui în calendarul de lansări plănuit de Disney pentru franciza Star Wars recent anulatul The Acolyte.

Sebastian Stan apără ferm filmele cu supereroi

Și apropo de Disney, cel mai apreciat actor român de la Hollywood a sărit săptămâna aceasta în apărarea producțiilor cu supereroi din franciza Marvel deținută de gigantul american al divertismentului. „Nu am făcut parte vreodată dintr-o companie care pune atât de mult suflet și atenție în ceva”, a declarat el într-un amplu interviu acordat revistei GQ. Sebastian Stan lucrează de un deceniu cu Marvel Studios, perioadă în care a interpretat rolul lui Bucky Barnes / Winter Soldier într-o miriadă de filme (și, mai nou, seriale) Marvel.

„Cred că dacă Marvel ar dispărea, ar fi o gaură atât de mare pe care să încerci să o umpli. Nu ieși în lume doar ca să arunci cu rahat fără să oferi [în schimb] ceva mai bun”, a mai spus Sebastian Stan. Comentariile sale vin în contextul în care Universul Cinematografic Marvel s-a confruntat cu critici tot mai puternice în ultimii ani, mai ales după încheierea așa-zisei Faze 3 a sa, consfințită de filmul Avengers: Endgame din 2019. Marvel a încercat să împingă în față o nouă generație de eroi, printre care Shang Chi, Eternii, Moon Knight sau Captain Marvel.

Judecând după cifrele de la box office, personajele și actorii care le-au interpretat nu s-au ridicat nici pe departe la nivelul lui Robert Downey Jr. și al său Iron Man sau Captain America al lui Chris Evans, ca să dau doar două exemple. După cum amintesc cei de la IGN, e criticată nu doar calitatea noilor filme, ci și numărul lor. Spre exemplu, durata filmelor din așa-zisa Fază Unu a Universului Cinematografic Marvel s-a ridicat la 12 ore și 24 de minute. Cele din noua Fază 4 au ajuns deja la o durată de… 54 de ore și 40 de minute. Inclusiv fanilor le e greu să mai țină pasul.

În ceea ce-l privește pe Sebastian Stan, el va reveni în rolul lui Bucky Barnes în viitorul lungmetraj Marvel Thunderbolts, programat să apară în cinematografe pe 2 mai 2025. Probabil că afirmația sa privind „aruncatul de rahat” din interviul GQ îi vor deranja pe unii. Dar aș zice să nu uităm că el a reușit acolo unde puțini români au făcut-o: în cea mai puternică industrie cinematografică din lume. Revista GQ a publicat interviul cu el înainte ca ultimul său film, cel în care îl joacă pe un tânăr Donald Trump, să apară în cinematografele din SUA. La noi apare vinerea viitoare:

Serialul „The Green Lantern” și-a găsit al doilea actor principal

Scriam chiar în rubrica Nerd alert de duminica trecută cum, spre deosebire de cei de la Marvel care au înregistrat un succes ocazional (și acum se bucură de megasuccesul filmului Deadpool & Wolverine), marii rivali de la DC au înregistrat eșec după eșec cu ultimele lungmetraje ale lor. La cum arată lucrurile, noul film Joker doar va continua lista „petardelor” la box office pentru studioul DC deținut de Warner Bros. Discovery. Dar divaghez. Săptămâna trecută am aflat că regizorul britanic James Hawes a fost cooptat la bord să regizeze primele episoade ale serialului Lanterns.

Hawes e cunoscut pentru regizarea primului sezon al seriei de spionaj Slow Horses, a One Life, „docu-drama” despre Holocaust cu Sir Anthony Hopkins în rolul principal, și a unor episoade din Raised by Wolves, Snowpiercer sau Black Mirror. El s-a unei echipe de producție de top care alcătuită din Chris Mundy (True Detective: Night Country), creatorul serialului Lanterns, și Damon Lindelof (Watchmen) + Tom King, o legendă a DC Comics – scenariștii săi. Știam de asemenea că actorul Kyle Chandler urmează să joace rolul lui Hal Jordan, o legendă în rândul Lanternelor Verzi.

Acum am aflat și cine va juca al doilea rol principal din serialul DC: actorul britanic Aaron Pierre. El va juca o Lanternă Verde aflată sub instruirea lui Jordan. Dacă numele actorului britanic nu îți spune foarte multe, nu ești singurul. Printre altele, Aaron Pierre a mai jucat în serialul DC Krypton (2018-2019) și filmul Rebel Ridge apărut luna trecută pe Netflix. Nu e tocmai un nume cunoscut, dar nu e deloc neobișnuit ca marile studiouri să aleagă actori mai puțin familiari publicului larg pentru francizele lor. Motivul ține de faptul că nu vor ca spectatorii să îi asocieze puternic cu alte roluri.

Welcome to DC, Aaron Pierre. After a long and grueling series of auditions I am absolutely sure we’ve found an incredible John Stewart. #Lanterns pic.twitter.com/1grFjppkQe — James Gunn (@JamesGunn) October 9, 2024

Steam își avertizează clienții că nu cumpără un joc video propriu-zis

Cel mai mare retailer digital din lume de jocuri video a inclus acum un avertisment pe site-ul său, unul prin care își notifică clienți că ei cumpără de fapt doar o licență pentru jocul video dorit, nu jocul în sine. Măsura vine după ce statul american California a adoptat o lege care forțează piețele online să transmită clar clienților că, atunci când cumpără un produs digital, ei achiziționează doar o licență pentru produsul în cauză. Legea care va intra în vigoare din 2025 interzice magazinelor digitale să utilizeze cuvintele „cumpără / achiziționează” sau alte sinonime ale lor.

Legea obligă retailerii digitali să arate „în limbaj simplu” că doar licențiezi conținutul digital și că acea licență ar putea expira în orice moment. Companiile care încalcă această lege pot fi amendate pentru publicitate falsă. California a adoptat această lege după mai multe cazuri mediatizate în care gameri s-au plâns că jocurile lor video au fost șterse după închiderea serverelor pentru titlurile în cauză. Ubisoft a stârnit un val de furie după ce a șters jocul auto The Crew din librăriile digitale ale gamerilor la sfârșitul lunii martie.

Studioul francez a dat oarecum înapoi, anunțând că adaugă moduri offline pentru The Crew 2 și The Crew Motorfest. Însă titlul original a rămas mort și îngropat. Endgadget transmite acum, informație verificată și de IGN, că Steam a inclus un avertisment la „Coșul de cumpărături” care informează clienții că achiziționează doar o licență pentru joc, cu implicația că ea ar putea fi revocată în viitor. Avertismentul este afișat chiar sub butonul „Continuă către plată”. „O achiziție a unui produs digital acordă o licență pentru produs pe Steam”, notează avertismentul.

Acesta îi direcționează pe potențialii clienți către Termenii și Condițiile platformei pentru a citi ce înseamnă asta mai exact. PC Gamer amintește că, deși avertismentul e nou, realitatea din spatele său nu este și că tot ce trebuie să faci pentru a te lămuri cât de „proprietar” ești peste titlurile din librăria digitală este să îți uiți parola. Sigur, aceasta poate fi resetată. Dar dacă încalci flagrant și în mod repetat regulile platformei aceasta îți poate lua toate jocurile, cu caracter definitiv.

ICYMI: Steam now includes a warning that customers are buying a license, not a game, ahead of a Californian law going into effect in 2025. https://t.co/WBWMnfOabR pic.twitter.com/zrrJOEiNdj — IGN (@IGN) October 13, 2024

„Alien: Isolation” va avea un sequel

Studioul britanic de jocuri Creative Assembly a anunțat săptămâna aceasta că va dezvolta în sfârșit un sequel pentru titlul său Alien: Isolation, lansat cu un deceniu în urmă. Anunțul a fost făcut luni, când s-au împlinit exact 10 ani de la scoaterea la vânzare a jocului lăudat la momentul respectiv pentru gameplay-ul său original, printre altele. „La aniversarea de 10 ani pare cât se poate de potrivit să vă aducem la cunoștință că am auzit cererile voastre de ajutor, clar și răspicat”, a transmis pe „X” Al Hope, directorul pentru conținut al Creative Assembly.

„Sunt încântat să confirm astăzi, în numele echipei, că un sequel pentru Alien: Isolation este în stadiul incipient de dezvoltare. Așteptăm cu entuziasm să împărtășim mai multe detalii cu voi când vom fi pregătiți”, a mai spus acesta. Deci deocamdată nu avem un titlu pentru viitorul joc, un calendar de lansare sau platformele pe care el va fi disponibil. Cu toate acestea, entuziasmul e mare din simplul motiv că Alien: Isolation este considerat unul dintre cele mai bune jocuri video create vreodată ca parte a francizei omonime.

The Verge amintește că titlul, care se învârte în jurul lui Amanda Ripley – fiica lui Ellen – în timp ce încearcă să descopere ce s-a întâmplat cu mama sa la 15 ani după evenimentele din primul film Alien, a avut parte de recenzii absolut stelare la lansare. Însă un joc stealth cu accente puternice de groază și o atmosferă de anxietate nu a fost pe gustul oricui, ceea ce a făcut ca Alien: Isolation să vândă doar 2,11 milioane de copii în primele 6 luni după lansare. Nu au fost suficiente pentru ca jocul să fie considerat un succes comercial.

Dacă ar fi să comentez vestea într-o notă ceva mai cinică, aș zice că studioul Creative Assembly încearcă acum să profite de noile aripi pe care le-a prins franciza Alien, odată cu lansarea recentă a noului film Alien: Romulus și apariția în curând a serialului Alien: Earth. Sigur, nu e nimic greșit în asta, dar hai să nu ne facem iluzii că decizia de acum ar fi de dragul fanilor, și nu una comercială. Dar apariția acestor titluri în jurul aniversării a 10 ani de la lansarea Alien: Isolation s-a dovedit într-adevăr o coincidență fericită.

Cum viitorul joc de la Creative Assembly e pe la începuturi și nu avem deocamdată un trailer, o să pun mai jos „teaser”-ul pentru Alien: Earth. El va marca o dublă premieră: va fi primul serial Alien făcut vreodată și primul care aduce xenomorfii pe Pământ. Entuziasmul e cu atât mai mare întrucât vine de la televiziunea FX, cea care a creat recent și apreciatele serii The Shogun și The Bear. La fel ca în cazul acestor două seriale, Alien: Earth va putea fi văzut în streaming pe Disney+ când va fi lansat în prima parte a anului viitor.

Și tot la capitolul trailere, avem în sfârșit unul pentru serialul The Day of the Jackal („Ziua Șacalului”), prima adaptare pentru micile ecrane a celebrului roman care i-a atras infamului asasin venezuelean Ilich Ramírez Sánchez porecla de Carlos „Șacalul”.

Serialul va fi o producție originală a SkyShowtime și este descris ca o „reinterpretare modernă” a cărții din 1971 a scriitorului britanic Frederick Forsyth, cunoscut pentru romanele sale de suspans. În cazul său avem nu doar un trailer cred edificator cu privire la ce ne putem aștepta, ci și o dată de lansare: 6 decembrie. Apare în streaming pe SkyShowtime.

