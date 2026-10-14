O actriță pe val la Hollywood spune că e stânjenită de trecutul ei și că nu mai acceptă scene erotice: „Acum am copii”

Apreciata actriță americană Amanda Seyfried pune capăt scenelor de sex în această etapă a carierei sale, spunând că este uimită de lejeritatea cu care le-a acceptat în trecut, relatează revista Variety.

Actrița nominalizată la Oscar pentru interpretarea din drama biografică „Mank” din 2020 a dezvăluit că „a refuzat un serial în care ar fi trebuit să fac sex tot timpul, din cauza scenelor de sex”.

„Nu contează [cu cine]… Nu vreau să fac asta. Mă simt inconfortabil cu chestia asta. Nu mă atrage în momentul de față”, a subliniat ea în timpul unei discuții cu public pe care a purtat-o cu actorul Alec Baldwin la Festivalul Internațional de Film de la Toronto.

„Poate că, dacă [proiectul] ar apărea din nou [mai târziu], poate aș fi într-o altă dispoziție. Dar nu vreau să mă trezesc în situația de a fi goală alături de un străin”, a continuat actrița în vârstă de 40 de ani.

Seyfried a avut parte recent de unul dintre cele mai mari succese din cariera sa cu „The Housemaid”, un „blockbuster” al sezonului de iarnă care a încasat 400 de milioane de dolari la nivel mondial.

Însă ea afirmă că meseria de actor „devine tot mai ciudată” pe măsură ce înaintează în vârstă, pentru că „trebuie să fim romantici cu oameni față de care nu simțim nimic romantic”.

„Uneori e grozav. Alteori e foarte inconfortabil. Dar nu-mi vine să cred că, pe vremuri, mă gândeam pur și simplu: «Trebuie să ne sărutăm. Super! E minunat. Știu să mă sărut». Și era atât de distractiv. Nu era mare lucru. Era ca și cum: «Azi am ocazia să mă sărut cu o persoană sexy… Și mă și plătesc pentru asta»”, a explicat Amanda Seyfried, care a câștigat în 2023 Globul de Aur și în 2022 Premiul Emmy pentru interpretarea sa din serialul „The Dropout” (Cazul Theranos).

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Amanda Seyfried a avut primul rol la Hollywood la vârsta de 15 ani

Seyfried a declarat anterior pentru revista Porter că și-ar fi dorit să existe coordonatori de intimitate pe platourile de filmare pe vremea când era o actriță adolescentă și că în primii ani ai carierei se lăsa pusă în situații inconfortabile fiindcă simțea că era singura modalitate de a-și păstra locul de muncă.

„Să ai 19 ani și să te plimbi fără chiloți pe tine – adică, serios, vorbim pe bune? Cum am putut să las să se întâmple așa ceva?”, a spus Seyfried în interviul respectiv.

„Ah, știu de ce: aveam 19 ani, nu voiam să supăr pe nimeni și voiam să-mi păstrez locul de muncă. De aceea”, a subliniat actrița care a avut primul său rol la vârsta de 15 ani, în serialul „As the World Turns”.

În timpul discuției de acum cu Baldwin, actrița a spus că în prezent se descurcă mult mai bine când vine vorba de stabilirea unor limite pentru ea însăși, atât în carieră, cât și în viața personală.

Amanda Seyfried pe scenă alături de Alec Baldwin la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, FOTO: Hamptons Intern / Shutterstock Editorial / Profimedia

Actrița a povestit cum i-au schimbat copiii perspectiva asupra vieții

„Acum am copii care sunt atenți la ceea ce fac, așa că trebuie să nu mai fiu atât de ușor de călcat în picioare”, a spus actrița. „Zilele trecute – e o chestie atât de banală – eu și Nina, fiica mea, traversam strada [în Manhattan]… și o persoană de pe partea noastră a străzii ne-a cerut să facem o poză, iar eu m-am uitat la fiica mea și am spus: «Nu, îmi pare rău»”, a povestit Seyfried.

„Apoi am traversat strada și am întrebat-o: «Cum a fost pentru tine, Nina? A fost în regulă?». Ea mi-a zis: «Sunt foarte mândră de tine, mami». După aceea, am intrat în cafenea, iar barista de acolo m-a întrebat: «Pot să fac o poză cu tine?». Și eu am zis: «Nu, o să mă întorc mai târziu». Fiica mea a zis: «Sunt atât de mândră de tine că ai spus nu». Iar eu m-am gândit: «Ce naiba? N-ar trebui ea să-mi spună mie asta. Eu ar trebui să fiu cea care spune nu»”, a continuat aceasta.

Seyfried a subliniat că, atunci când este cu copiii ei, nu mai acceptă să facă poze cu fanii pe loc.

Ea a fost căsătorită din 2017 cu actorul Thomas Sadoski, colegul ei de platou pentru comedia neagră „The Last Word”. Cei doi au împreună o fiică, născută în 2017, și un fiu, născut în 2020. Seyfried și Sadoski au anunțat însă luna trecută că se vor despărți.