„O afacere internă”. Lavrov transmite poziția fermă a Rusiei privind „problema” Taiwanului / Săgeți către Japonia

Moscova se opune independenței Taiwanului sub orice formă și consideră insula o „parte inseparabilă a Chinei”, a declarat șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, într-un interviu publicat duminică de agenția de presă de stat TASS.

„Poziția principială a Rusiei cu privire la problema Taiwanului este bine cunoscută, rămâne neschimbată și a fost reafirmată în repetate rânduri la cel mai înalt nivel. Rusia recunoaște Taiwanul ca parte integrantă a Chinei și se opune independenței insulei sub orice formă”, a spus Lavrov.

„Credem că problema Taiwanului este o afacere internă a RPC (Republica Populară Chineză, n.r.). Beijingul are tot dreptul să-și apere suveranitatea și integritatea teritorială”, a insistat ministrul rus de Externe, potrivit Agerpres.

În ceea ce privește o posibilă escaladare a tensiunilor în Strâmtoarea Taiwan, „procedura de gestionare a unor astfel de situații este descrisă în Tratatul de bună vecinătate, prietenie și cooperare cu China din 16 iulie 2001 (…), unde unul dintre principiile fundamentale consacrate în acest document este sprijinul reciproc în protejarea unității naționale și a integrității teritoriale”, a amintit șeful diplomației ruse în interviul acordat TASS.

Totodată, el a susținut că, în fapt, Taiwanul este folosit în prezent ca instrument de descurajare militaro-strategică împotriva Chinei.

„Unii din Occident sunt dornici să profite de banii și tehnologiile taiwaneze. Armament american scump este vândut către Taipei la prețurile pieței”, a mai afirmat ministrul rus.

„Decizii pripite” ale Japoniei

Lavrov s-a referit totodată și la conducerea Japoniei, despre care a afirmat că „a căutat să accelereze militarizarea țării”.

„Influența negativă a unei astfel de abordări asupra stabilității regionale este evidentă. Vecinii noștri japonezi ar fi trebuit să cântărească totul cu atenție înainte de a lua decizii pripite”, a apreciat șeful diplomației ruse.

Europenii „pun gaz pe foc” în Orientul Mijlociu, susține Lavrov

Referitor la atacurile lansate în vară de Israel, împreună cu SUA, asupra facilităților nucleare ale Iranului, Lavrov le-a calificat drept „un act de agresiune” și a comentat că faptul în sine că oficiali israelieni au declarat că sunt gata să folosească din nou forța în viitor împotriva Teheranului „este un motiv serios de îngrijorare”.

„Este destul de trist, dar deloc surprinzător pentru cineva că unii membri ai comunității internaționale, în primul rând europenii, pur și simplu pun gaz pe foc, cum se spune”, a adăugat el.

„Aceștia au persistat în încercările lor de a crea noi linii de divizare în Orientul Mijlociu, pornind de la premisa că nu ar beneficia de pe urma construirii unor legături solide de vecinătate între țările din această regiune”, a susținut Lavrov.

Strategia de securitate națională a SUA

Strategia de Securitate Națională actualizată a SUA nu contrazice dialogul în curs cu Rusia, dar Moscova va evalua rezultatele acesteia pe baza următorilor pași făcuți de Washington, a mai declarat Lavrov, în interviu, referindu-se la publicarea de către Casa Albă, pe 5 decembrie, a acestui document în care Rusia nu mai este desemnată ca reprezentând o amenințare imediată și directă la adresa SUA.

„Apropo de Rusia, un lucru demn de menționat este faptul că strategia nu conține niciun apel de a ne supune țara la o politică de izolare și descurajare la nivel sistematic. Ar putea fi prima dată când Statele Unite au pus public la îndoială angajamentul de lungă durată al NATO față de expansionism, chiar dacă s-au abținut să se angajeze să nu extindă NATO. În ceea ce privește teoria, unele dintre ideile expuse în această strategie nu sunt în contradicție cu eforturile de promovare a dialogului dintre Rusia și Statele Unite. Acestea fiind spuse, vom lua deciziile finale doar analizând ceea ce face administrația americană pe scena internațională”, a afirmat ministrul rus de Externe.