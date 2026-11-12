O alertă cu bombă a provocat întârzieri ale trenurilor Eurostar după valul de amenințări din Europa

O alertă cu bombă a perturbat temporar joi dimineața circulația trenurilor în gara Calais-Fréthun din nordul Franței, afectând atât transportul feroviar intern, cât și pe cel internațional, transmite Reuters.

Circulația trenurilor a fost reluată ulterior, în cursul dimineții de joi, după ce jandarmeria a autorizat repornirea acesteia, a anunțat compania națională de căi ferate SNCF.

Jandarmeria Națională nu a răspuns imediat unei solicitări de informații transmise prin email de Reuters.

Operatorul internațional de trenuri de mare viteză Eurostar a anunțat că unele curse dintre Londra și Paris au fost afectate de această perturbare, întrucât trenurile care circulă pe această rută trec prin gara Calais-Fréthun. Eurostar a precizat că incidentul a provocat întârzieri ale curselor către și dinspre Londra.

Alerta vine pe fondul unui val mai amplu de amenințări cu bombă și alarme false raportate în Franța și în alte țări europene în ultimele luni, care au vizat zboruri, școli și, în unele cazuri, instituții media.

Deocamdată nu este clar dacă alerta de joi avea legătură cu vreuna dintre amenințările anterioare.