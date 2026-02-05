O altă țară europeană se pregătește să interzică accesul minorilor la rețelele sociale. „Arătăm că ne pasă de copiii noștri”

Slovenia pregătește un proiect de lege pentru a interzice accesul la social media al minorilor cu vârsta sub 15 ani, a anunțat joi vicepremierul Matej Arcon în cadrul unei conferințe de presă.

Slovenia, care are o populație de circa 2 milioane de locuitori, urmează exemplul Spaniei și al Greciei care anterior în cursul săptămânii au propus interdicții privind utilizarea social media de către adolescenți, într-un semn de înăsprire al atitudinilor în Europa față de tehnologia despre care unii susțin că este creată pentru a crea dependență, relatează Reuters și Agerpres.

Matej Arcon a spus că Ministerul Educației a inițiat decizia, bazată pe experiența altor țări, și că experți în educație și tehnologii digitale vor fi și ei implicați în redactarea legii care are drept scop protejarea copiilor și adolescenților.

„A fost un subiect fierbinte în întreaga lume și Europa în ultimele săptămâni și luni și prin acest lucru noi ca guvern arătăm că ne pasă de copiii noștri”, a declarat Arcon după ședința de guvern.

El a spus să guvernul vrea să reglementeze rețelele sociale pe care conținutul este partajat, menționând TikTok, Snapchat și Instagram, între altele.

În timp ce Spania vrea să interzică accesul în social media adolescenților cu vârsta sub 16 ani, Grecia este aproape să anunțe o interdicție similară pentru minorii sub 15 ani, potrivit unei surse guvernamentale de rang înalt.

Alte țări, precum Marea Britanie și Franța, iau și ele în considerare poziții mai dure în ceea ce privește social media, după ce Australia a devenit prima țară care interzice accesul la astfel de platforme pentru minorii sub 16 ani.

Ce face România

În România, ideea limitării accesului copiilor la rețelele sociale a fost lansată în spațiul public de Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU). El a scris sâmbătă pe Facebook că rețelele de socializare „sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți” și că România ar trebui să limiteze prin lege accesul lor la aceste platforme, așa cum fac alte țări.

El a fost contrazis de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, care se declară împotriva limitării accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale și susține că interdicțiile nu rezolvă problema de fond și sunt dificil de aplicat.