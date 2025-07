VIDEO O ambarcațiune plină cu turiști s-a răsturnat într-o destinație populară din Vietman. Cel puțin 27 de morți

Cel puțin 27 de persoane au murit după ce o ambarcațiune turistică s-a răsturnat sâmbătă în timpul unei furtuni în Golful Halong din Vietnam, a raportat presa de stat, transmite Reuters.

Ambarcațiunea, care transporta 53 de persoane, s-a răsturnat în jurul orei locale 14.00, în timpul unei excursii de vizitare a golfului, pe măsură ce taifunul Wipha traversează Marea Chinei de Sud. În zonă au fost raportate vânturi puternice, precipitații abundente și fulgere.

Majoritatea turiștilor erau din capitala Hanoi, a raportat ziarul local VnExpress. Deocamdată, nu s-a făcut niciun anunț oficial cu privire la naționalitatea turiștilor, echipele de intervenție continuând să caute supraviețuitori.

A tourist boat with 53 people capsized in #Vietnam's Halong Bay on Saturday amid Storm Wipha, killing three, state media reported.



The accident occurred around 2 p.m. local time during strong winds and heavy rain. Rescuers found 12 survivors and recovered three bodies. pic.twitter.com/9PMQAEZ2pA