O aplicație de livrare de mâncare a devenit simbolul neașteptat al unității în Asia. „Pot să ajut trimitând alimente”

Protestele din Indonezia, care s-au intensificat după uciderea unui livrator, au determinat populația din Asia de Sud-Est să-și manifeste sprijinul prin intermediul aplicațiilor de livrare, relatează BBC.

Unii locuitori din țările vecine, precum Malaezia, Singapore, Filipine și Thailanda, folosesc aplicațiile populare Grab și Gojek pentru a comanda mâncare în Indonezia pentru curierii care participă la proteste.

Uciderea livratorului în vârstă de 21 de ani, Gojek Affan Kurniawan, de un vehicul blindat al poliției la finalul lunii august a dus la o revoltă publică. Au avut loc ciocniri între protestatari și poliție, iar clădiri guvernamentale au fost incendiate.

Cel puțin 10 persoane au murit în timpul protestelor împotriva costului vieții și inegalității sociale, care au avut loc în mai multe orașe din Indonezia.

Jocul de cuvinte pentru mobilizare

În ultimele zile, hashtagul #SEAblings – un joc de cuvinte bazat pe acronimul pentru Asia de Sud-Est – a devenit viral pe rețelele de socializare, pe măsură ce unii cetățeni din țările vecine s-au mobilizat pentru a-i susține pe protestatarii și livratorii indonezieni.

Utilizatorii rețelelor de socializare au dat instrucțiuni despre pot ajuta: plasează comenzi de mâncare pe Grab și Gojek în Indonezia și anunță livratorii că pot păstra mâncarea sau o pot distribui familiei și prietenilor lor.

Tara, o femeie de 34 de ani care locuiește în insula Cebu, din centrul Filipinelor, a comandat de două ori în ultimele săptămâni mâncare și provizii în Jakarta pentru cei care livrează. Una dintre comenzi era o masă completă pentru două persoane: orez cu pui și sambal, precum și băuturi, iar cealaltă era un bax cu sticle de apă minerală.

Femeia a fost inspirată să facă asta deocarece „am călătorit recent în Asia de Sud-Est, inclusiv în Indonezia, și am folosit întotdeauna livrări cu motocicleta”.

„Ei sunt întotdeauna prietenoși. Simt că trebuie să îi ajut. Singurul mod în care pot face asta în acest moment este să le trimit mâncare”, a spus Tara, pentru BBC. Acum, ea îi încurajează și pe compatrioții filipinezi să îi ajute pe indonezieni.

„Guvernul nostru este la fel de rău și corupt. Dar văd că voi (indonezienii) sunteți uniți împotriva politicienilor corupți și asta mă inspiră, așa că de ce nu v-aș sprijini în acest demers?”, a mai spus femeia.

Un alt susținător, studentul malaysian Ayman Hareez Muhammad Adib, în vârstă de 21 de ani, spune că a fost inspirat să comande mâncare pentru indonezieni pentru că era „uimit de oameni, de cât de plini de energie sunt și de cât de conectați sunt între ei, încât sunt capabili să se revolte și să lupte împotriva nedreptății”.

„Cred că este un semn că au putere ca popor, pentru că lucrează împreună. Și când li se întâmplă ceva rău, ei reacționează… nu le este frică să facă ceva în privința asta”, a declarat el pentru agenția de știri Reuters.