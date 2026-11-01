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Actualitate

O aplicație mobilă creată exclusiv cu AI, folosită în fiecare zi într-o gospodărie: Experimentul reușit al unui specialist în tech

Cristina Stoian
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O problemă întâlnită des în familie a fost rezolvată cu ajutorul Claude, chatbot-ul de la Anthropic, care a transformat o idee simplă într-un instrument digital cu un buget de funcționare aproape de zero.

  • Dezvoltarea de software personalizat devine accesibilă oricui cu ajutorul inteligenței artificiale. O arată un experiment făcut de un specialist din domeniu, care a testat capacitatea noilor unelte digitale prin crearea unei aplicații pentru mobil.