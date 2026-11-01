O aplicație mobilă creată exclusiv cu AI, folosită în fiecare zi într-o gospodărie: Experimentul reușit al unui specialist în tech

O problemă întâlnită des în familie a fost rezolvată cu ajutorul Claude, chatbot-ul de la Anthropic, care a transformat o idee simplă într-un instrument digital cu un buget de funcționare aproape de zero.

În loc să apeleze la soluțiile existente pe piață, un specialist în tehnologie a folosit Claude Code și modelul Opus 5.5 pentru a construi de la zero un sistem propriu. El și-a publicat experimentul pe platforma comunității tech XDA.

„Există deja aplicații pentru asta, dar am vrut să încerc să dezvolt o aplicație Android bazată pe câteva funcționalități de care aveam nevoie”, explică Anurag Singh, jurnalist specializat în domeniul tehnologiei.

Singh explică faptul că folosește de obicei Claude pentru proiecte proprii, cum ar fi adăugarea unei funcții la o aplicație găzduită pe serverul personal. De data aceasta însă, el a vrut să realizeze ceva util pentru familia sa: o listă comună de cumpărături cu mementouri integrate pentru produsele necesare.

Scopul, spune el, a fost ca toată lumea din casă să aibă acces la aceeași listă. Oricine poate adăuga un produs atunci când observă că s-a terminat, iar cel care merge la magazin poate verifica lista direct pe telefon, fără să mai fie nevoie de întrebări suplimentare.

Cum funcționează aplicația

Acest instrument pentru telefoane mobile este construit în Kotlin, limbajul oficial de programare recomandat de Google pentru Android, și folosește Jetpack Compose, o tehnologie modernă care ajută la crearea rapidă a elementelor vizuale de pe ecran.

Pentru gestionarea datelor, jurnalistul spune că nu a implementat un server propriu. „Inițial m-am gândit să găzduiesc eu însumi un backend, dar nu prea aveam motive să întrețin un server doar pentru asta”.

Programul se conectează la Firebase Cloud Firestore, un serviciu online securizat de la Google care stochează informațiile în cloud și sincronizează automat modificările între toate dispozitivele.

Sistemul include și suport offline. „Poți adăuga ceva fără conexiune la internet, iar modificarea se va sincroniza imediat ce te reconectezi”.

Autentificarea se realizează prin contul Google al fiecărui utilizator. Regulile de acces limitează utilizarea listei doar la membrii familiei. Pe lângă produse, utilizatorii pot introduce cantități și note. „La orez se poate specifica dimensiunea pachetului sau marca, în loc să fie nevoie ca persoana care îl cumpără să întrebe”, spune jurnalistul.

Sistemul include mementouri pentru verificarea listei înainte de sosirea acasă. Mementourile sunt individuale și nu trimit alerte pe telefoanele celorlalți membri.

„Prefer această modalitate în locul unei situații în care fiecare adăugare să declanșeze o alertă pe telefonul tuturor, mai ales când un articol nu trebuie cumpărat imediat”, spune Anurag Singh, care explică că utilizatorul deschide lista, vizualizează produsele necesare și își setează propria alertă înainte de plecare.

Costurile de funcționare

„Funcționarea acestei aplicații nu mă costă aproape nimic. Pachetele gratuite acoperă tot ce avem nevoie”, spune jurnalistul. El explică că proiectul utilizează planul Spark de la Firebase, adică o opțiune gratuită de la Google care oferă resurse suficiente pentru un număr mic de utilizatori fără a solicita introducerea unui card bancar.

Toate fișierele aplicației sunt salvate pe GitHub, o platformă online unde programatorii își păstrează proiectele în siguranță. Jurnalistul arată că acest sistem îl ajută să vadă istoricul muncii sale și să anuleze rapid orice greșeală dacă o noutate adusă aplicației strică ceva.

Singh mărturisește că singurul inconvenient din tot acest proces a fost legat de timp: el a epuizat de două ori limita de utilizare de cinci ore impusă de platforma de inteligență artificială. Cu toate acestea, el consideră că efortul a meritat.

„Familia mea poate, de asemenea, să noteze ce avem nevoie pe măsură ce observă, în loc să se bazeze pe mine să-mi amintesc tot ce au cerut”, conchide jurnalistul.