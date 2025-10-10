„Nu face decât să alarmeze populația”. O asociație atrage atenția privind o știre falsă despre genul copiilor, după noua strategie a Comisiei Europene

Steagul LGBTIQ+, arborat în fața clădirii Comisiei Europene, pe 17 mai, când este Ziua Internațională împotriva Homofobiei, Bifobiei și Transfobiei, o zi dedicată combaterii discriminării și violenței împotriva persoanelor LGBT+ Foto: Profimedia

La o zi după ce Comisia Europeană a adoptat noua strategie pe 5 ani pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ+, o știre falsă a început să circule pe rețelele de socializare, susține Asociația ACCEPT, într-un comunicat.

Potrivit asociației, știrea falsă susține că copiii își vor putea „alege singuri genul”, ceea ce „reprezintă o minciună care nu face decât să alarmeze populația și să agraveze climatul de dezinformare care poluează spațiul public împotriva unei minorități deja marginalizate în România”.

Mesajul vine la o zi după ce Comisia Europeană a propus în strategia privind „egalitatea LGBTIQ+”, valabilă în perioada 2026 – 2030, ca toate persoanele, inclusiv copiii, să poată alege genul cu care se identifică, indiferent de vârstă.

„Comisia va facilita schimbul de bune practici între statele membre pentru a sprijini dezvoltarea unor proceduri de recunoaștere legală a genului bazate pe autodeterminare, fără restricții de vârstă”, scrie în strategia Comisiei. Acest fragment a stârnit critici și acuzații că părinții sau profesioniștii nu vor mai avea nicio posibilitate de a verifica dacă un copil dorește cu adevărat să înceapă proceduri ireversibile de schimbare a sexului, scrie și ziarul conservator britanic The Telegraph.

Asociația ACCEPT neagă acest lucru și subliniază că în acest proces, „rolul părintelui sau al reprezentantului legal este unul esențial”, „iar Comisia Europeană nu își propune să schimbe acest fapt”.

„În niciun stat european care permite minorilor parcurgerea procedurii de recunoaștere legală a genului, acest lucru nu e posibil decât cu acordul părinților, în urma unei proceduri îndelungate, supravegheate de instanță sau de autorități administrative competente”, transmite asociația ACCEPT.

„Asistăm din nou la o campanie de dezinformare care transformă drepturile omului și persoanele din comunitatea trans într-o sperietoare publică”, transmite Victor Ciobotaru, directorul asociației.

Țările fără restricții de vârstă pentru schimbarea genului

Conform ILGA-Europe – Rainbow Map 2025, nu există restricții de vârstă pentru recunoașterea juridică a genului în nouă țări, amintește asociația. Este vorba despre Austria, Estonia, Germania, Islanda, Luxemburg, Malta, Norvegia, Slovenia și Elveția.

Care sunt condițiile:

Austria: Minorii pot obține recunoașterea juridică a genului în aceleași condiții ca adulții, pe baza confirmării identității de gen de către specialiști (psihologi sau psihiatri), cu acordul părinților sau al tutorelui legal.

Germania: Minorii peste 14 ani pot solicita modificarea markerului de gen cu acordul părinților sau prin decizie judecătorească. Copiii mai mici pot avea părinții ca reprezentanți, iar cei peste cinci ani trebuie să fie prezenți pentru a-și exprima acordul personal.

Islanda: Recunoașterea juridică a genului este posibilă pentru minori cu consimțământul părinților, iar în lipsa acestuia, cu aprobarea unui panel de experți.

Slovenia: Din iulie 2021, guvernul a introdus formulare oficiale prin care persoanele pot solicita schimbarea markerului de gen. Aceste formulare sunt accesibile și minorilor, confirmând că aceștia pot accesa LGR printr-o procedură standardizată, nu doar ad hoc, așa cum se întâmpla anterior — o evoluție salutată de societatea civilă.

Elveția: Conform Codului civil elvețian, orice persoană care este convinsă că nu aparține sexului înregistrat în actele de stare civilă poate declara ofițerului de stare civilă dorința de a modifica această înregistrare și, dacă dorește, prenumele. Declarația nu afectează relațiile de familie.

Care este situația în România

Un studiu Ipsos din 2023, amintit în comunicat, estimează că persoanele transgender constituie 1% din populație. Altfel spus, potrivit acestei estimări, în România sunt cel puțin 190.000 de persoane transgender.

Iar, potrivit datelor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene din 2024, peste jumătate (53%) dintre persoanele trans din România „evită să trăiască în acord cu identitatea de gen de teamă să nu fie agresate, amenințate sau hărțuite”.

Totodată, în România „nu există încă o procedură clară, previzibilă și accesibilă pentru recunoașterea juridică a genului. Persoanele transgender pot solicita această modificare doar printr-un proces în instanță, întrucât legislația nu prevede o procedură administrativă sau criterii precise”, amintește ACCEPT. De astfel, statul român a fost găsit vinovat la CEDO, în 2021, pentru încălcarea drepturilor omului într-o speță de acest fel.

„Ca bărbat trans, până acum puțin timp, de fiecare dată când îmi făceam abonament la metrou, trebuia să explic de ce am barbă pe față, deși în buletin am un nume feminin. Era groaznic, umilitor. Ca să ajung să am acte de identitate care să reflecte realitatea, a fost nevoie să dau statul în judecată, să stau în fața unui judecător și să demonstrez că eu chiar sunt cine sunt”, Ian Teodorescu, activist trans, potrivit comunicatului ACCEPT.