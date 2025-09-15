O autostradă din România „e gata 99,99%”, dar stă „muzeu” pentru că un constructor a greșit sudurile la poduri / Detalii despre firma din Bulgaria care, pentru prima dată, vine cu explicații

Aproape 30 de kilometri din Autostrada „Moldovei” A7 sunt în prezent „muzeu”, adică sunt gata, dar nu pot fi dați în circulație din cauza unor erori făcute de un constructor din Bulgaria. Acum se lucrează la ultimele măsuri de remediere, însă nu e deloc clar când va fi deschisă circulația.

Articol realizat în cadrul proiectului european PULSE de către Victor Cozmei (HotNews.ro). La articol au contribuit și Lilly Granitska și Krasen Nikolov (Mediapool.bg, Bulgaria).

Lucrările de pe lotul 2 al autostrăzii A7 Ploiești – Buzău sunt aproape gata încă din primăvară, însă circulația nu a fost deschisă nici până acum din cauza unor probleme de construcție. „E gata 99,99%”, recunoaște un reprezentant al CNAIR.

Asocierea româno-bulgară Coni-Trace este cea care s-a ocupat de construcția lotului, și deși multe lucrări erau gata încă de la finele anului trecut, o serie de suduri neconforme la elementele metalice de la trei structuri – poduri și pasaje – a făcut ca deschiderea traficului preconizată inițial pentru primăvară să se tot amâne. Responsabilă de sudurile greșite este firma bulgară Trace.

„Neconformități la îmbinările sudate ale elementelor ce compun tablierele metalice”

„În timpul execuției lucrărilor au fost identificate neconformități la îmbinările sudate ale elementelor ce compun tablierele metalice la trei dintre structurile principale de pe acest tronson. Aceste neconformități, depistate în urma controalelor de calitate, au impus demararea unei analize tehnice aprofundate pentru a stabili soluțiile de remediere”, a transmis CNAIR la solicitarea HotNews.ro.

„Cauzele sunt de natură tehnică și vizează calitatea execuției unor lucrări complexe la structurile metalice, în special a sudurilor realizate în șantier. Nerespectarea întocmai a dispozițiilor de șantier și a procedurilor tehnice a condus la apariția acestor neconformități”, detaliază Compania de Drumuri.

Ca urmare a problemelor depistate, lucrările au fost sistate cât timp CNAIR a solicitat o expertiză tehnică realizată de un expert internațional independent care a certificat problemele constatate și a propus soluții.

„În baza concluziilor acestei expertize și a soluțiilor tehnice furnizate de proiectant, antreprenorul a demarat lucrări de remediere, stadiul acestora fiind următorul:

Pasajul peste autostradă de la km 26: Lucrările de consolidare a sudurilor prin montarea de eclise cu șuruburi de înaltă rezistență au fost finalizate, iar pasajul este deschis traficului.

Lucrările de consolidare a sudurilor prin montarea de eclise cu șuruburi de înaltă rezistență au fost Pasajul peste autostradă de la km 33: Lucrările de remediere punctuală au fost finalizate, iar pasajul este deschis traficului.

Lucrările de remediere punctuală au fost Podul peste Râul Sărata de la km 38: Fiind cea mai complexă structură, Antreprenorul execută în prezent, conform soluției tehnice finale, lucrări de consolidare a unor îmbinări la talpa superioară a tablierului metalic. După finalizarea acestor intervenții, va fi efectuat un nou set de teste de încărcare statică pentru a verifica siguranța și durabilitatea structurii”.

Detaliu – Podul de la km 38 de pe A7 unde bulgarii de la Trace fac lucrari de remediere

Când va fi gata de deschidere autostrada? Neclar, doar se estimează…

„Până la acest moment, nu au fost raportate noi probleme, ci se urmărește implementarea corectă și completă a măsurilor dispuse”, susține CNAIR.

Când vor fi gata lucrările și va fi deschis traficul pe lotul întârziat de autostradă? Neclar. CNAIR estimează o dată pentru finalizare, însă totul depinde de cum evoluează lucrările de remediere.

„Termenul contractual de finalizare a lucrărilor a fost depășit. În prezent, ca urmare a problemelor tehnice apărute, se estimează că deschiderea traficului pe acest lot de autostradă va fi posibilă la sfârșitul lunii septembrie 2025. Acest termen este condiționat de finalizarea corespunzătoare a tuturor lucrărilor de consolidare a îmbinărilor tablierului metalic la podul de la km 38 și de obținerea unor rezultate favorabile la noile teste statice ce vor fi efectuate”, susține CNAIR în răspunsul transmis HotNews.ro.

„Lotul e gata 99,99%. Acum se lucrează încă la podul de la kilometrul 38. După finalizarea lucrărilor de remediere vor urma o serie de teste de rezistență. Nu am un termen estimat pentru finalizare”, a spus pentru HotNews.ro purtătorul de cuvânt al Companiei de Autostrăzi, Alin Șerbănescu.

Surse HotNews.ro din Ministerul Transporturilor susțin că lucrările de remediere de la podul de la km 38 sunt pe final, iar o deschidere de circulație ar putea avea loc chiar în zilele următoare.

CNAIR vrea să penalizeze constructorul

Între timp, CNAIR a declarat pentru HotNews.ro că a demarat demersurile pentru a penaliza constructorul, însă nu a stabilit încă și cât va solicita daună.

„Conform contractului, responsabilitatea pentru calitatea tuturor lucrărilor executate și pentru respectarea termenelor revine în totalitate Antreprenorului (Asocierea contractantă).

CNAIR a inițiat deja demersurile contractuale pentru revendicarea costurilor și aplicarea penalităților de întârziere, conform clauzelor aplicabile. Cuantumul final al acestora va fi stabilit la finalizarea analizei și la recepția lucrărilor, în strictă conformitate cu termenii contractuali”, transmite CNAIR.

Autostradă gata de circulație, cu tot cu spații de serviciu finalizate, dar nedeschisă încă traficului…

Prima reacție a constructorului

Deși despre problemele apărute la suduri s-a mai vorbit public în România, constructorul bulgar nu a avut până acum nicio reacție.

HotNews.ro și Mediapool.bg, publicație bulgară parte din programul european PULSE, au contactat constructorul Trace pentru a obține un punct de vedere.

Într-un răspuns general, reprezentanții companiei amintesc că pentru A7 contractul semnat este unul de tip FIDIC roșu (n.r. Doar de execuție, proiectarea fiind făcută în prealabil) și că de rezolvarea problemelor se ocupă antreprenorul împreună cu beneficiarul CNAIR și proiectantul (consultantul care supervizează lucrările).

„Trace îndeplineşte contractul, precum și modificările, care însoțesc lucrările aferente soluțiilor de proiectare. Operăm în sincronizare cu toți participanții la procesul de investiții, implementând Ordinele de modificare (instrucțiunile) Beneficiarului și Inginerului în termenele specificate”, se arată în răspunsul oferit de companie.

Trace nu vorbește de despăgubiri sau dacă există revendicări și de partea sa, însă amintește că „unul dintre cele mai importante beneficii ale Cărții Roşii (n.r. Fidic) este distribuirea echitabilă a riscului”.

„Perioada necesară pentru finalizarea proiectului de infrastructură poate fi prelungită”, mai spune compania.

Ca urmare a răspunsului general primit, HotNews a revenit către companie cu un set de întrebări punctuale referitoare la problemele apărute, lucrările de remediere și calendarul de finalizare, însă nu am primit un răspuns până la momentul publicării acestui articol.

Trace, una din cele mai mari companii de construcții din Bulgaria

Trace Group Hold este una dintre cele mai mari companii de construcții din Bulgaria și singura companie cotată la bursă dintre constructorii de la sud de Dunăre. Fondatorul și acționarul majoritar al acesteia este Nikolay Mihaylov, transmit jurnaliștii bulgari de la Mediapool.bg.

Compania operează nu numai în Bulgaria, ci și în țările vecine precum România sau Serbia.

Pentru 2023, ultimul an pentru care sunt disponibile rezultatele financiare – cifrele pentru 2024 nu au fost încă publicate oficial, veniturile Trace Group s-au ridicat la peste 205,5 milioane de euro – aproape o dublare a cifrei de afaceri față de anul precedent, 2022. Motivul pentru aceasta este extinderea companiei în principal pe piețele vecine: jumătate din veniturile sale provin din activitatea din Bulgaria (49,26% din producție), iar cealaltă jumătate provine din proiecte din România (25,73%) și Serbia (25,01%), transmit jurnaliștii Mediapool.bg

Creșterea volumului de comenzi este legată de construcția metroului din Sofia, a gării din Plovdiv – al doilea oraș ca mărime din Bulgaria, a tronsonului A7 de 30 de kilometri al autostrăzii Ploiești–Buzău din România, precum și de două proiecte feroviare din Serbia – tronsoanele Niš–Brestovac și Niš–Dimitrovgrad.

În plus, Trace Group Hold construiește și o serie de clădiri înalte în Sofia și Belgrad. Toate acestea au condus compania la un profit de peste 8,2 milioane de euro în 2023, în timp ce cu un an înainte – în 2022 – firma a înregistrat o pierdere de 95.000 de euro, potrivit Mediapool.

Fără scandaluri de corupție, dar cu probleme la lucrări

De-a lungul anilor, numele Trace Group Hold nu a fost implicat în scandaluri de corupție.

Dimpotrivă, compania se numără printre puținele firme bulgare care au refuzat să participe la „jaful secolului” – construcția autostrăzii Hemus de la Sofia la Varna, transmit jurnaliștii bulgari. Autostrada Hemus a fost astfel poreclită după ce al treilea guvern al lui Boyko Borissov (GERB) a plătit în avans peste 1 miliard de euro anumitor companii, însă autostrada nu a fost niciodată construită.

Numele Trace este însă asociat cu construcția defectuoasă a uneia dintre secțiunile autostrăzii Trakia, care a fost deschisă în 2013, dar zece ani mai târziu a trebuit să fie supusă unor reparații majore, potrivit Mediapool.bg

Motivul principal pentru aceasta a fost utilizarea de materiale de calitate inferioară, care, totuși, fuseseră aprobate de primul guvern al lui Boyko Borissov, transmit jurnaliștii bulgari.

Numele companiei a intrat în atenția publicului și în legătură cu un grav accident de autobuz, soldat cu 20 de victime, pe un drum din apropierea Sofiei care fusese reparat de Trace.

Ancheta s-a concentrat asupra materialului utilizat pentru repararea drumului, care era foarte alunecos, dar, din nou, tehnologia fusese aprobată de al doilea guvern al lui Boyko Borissov. Cu toate acestea, compania i-a concediat pe directorii responsabili, transmite Mediapool.bg.

VIDEO – Cum arată la zi întreg tronsonul „gata 99,99%” dar care stă fără trafic:

VIDEO Cum arăta podul cu probleme de la km 38 unde constructorul Trace face lucrări de consolidare a unor îmbinări la talpa superioară a tablierului metalic.

A7 Ploiești – Buzău – Lotul 2: Mizil – Pietroasele (Spătaru)

Constructorul : ASOCIEREA SC CONI SRL (LIDER DE ASOCIERE) – TRACE GROUP HOLD PLC

: ASOCIEREA SC CONI SRL (LIDER DE ASOCIERE) – TRACE GROUP HOLD PLC Lungime : 28,35 km

: 28,35 km Valoare : 1,25 mld lei (fără TVA)

: 1,25 mld lei (fără TVA) Contract semnat: 7 iunie 2022

7 iunie 2022 Lucrări începute : 11 august 2022

: 11 august 2022 Termen oficial de execuție (proiectul tehnic era deja realizat): 20 de luni.

20 de luni. Termen de finalizare: Octombrie 2024 (termen prelungit) / T3-T4 2025 (realist)

Octombrie 2024 (termen prelungit) / T3-T4 2025 (realist) Stadiu (septembrie 2025): cca 99,9%

Autostrada A7 Ploiești – Buzău

Autostrada „Moldovei” A7

Autostrada „Moldovei” A7 este o șosea de mare viteză de aproape 450 de km de la Ploiești la Siret, granița cu Ucraina. Autostrada A7 se află în diferite stadii de implementare: 120 km în folosință, 215 kilometri în lucru și aproape 115 km în licitație, din totalul de circa 450 km Ploiești – Siret.

I se mai spune și „coloana vertebrală” a infrastructurii rutiere pentru Moldova pentru că străbate regiunea de la Nord la Sud, legând-o cu Muntenia și urmând să preia tot traficul greu și de tranzit de pe DN2 (E85), unul dintre cele mai aglomerate și periculoase drumuri naționale din țară.

Din sectorul A7 Ploiești (A3/Dumbrava) – Buzău, până în prezent s-au deschis traficului cei 21 de km aferenți primului lot. Lotul 2, prezentat în articolul de față, este la un pas de finalizare, în timp ce Lotul 3, construit de turcii de la Nurol, are termen de finalizare la finalul acestui an.

Mai departe de la Buzău spre Nord se circulă pe autostradă pe aproape 87 de kilometri până la nord de Focșani.

De la Focșani spre Bacău sunt așteptate spre deschidere în acest an măcar încă două alte tronsoane, în timp ce ultimul tronson spre Bacău și alte trei tronsoane de la Bacău la Pașcani sunt programate spre finalizare, cu întârziere, abia la anul.

Autostrada „Moldovei” A7 / Sursă: HotNews/ro / Victor Cozmei

Citește și VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului. De ce