O bază militară din nord-estul Franţei, survolată de drone neidentificate / Autoritățile au întărit măsurile de securitate

Un soldat ține o dronă pe un vehicul militar NATO în timpul unui exercițiu militar la poligonul de antrenament din Pabrade, la aproximativ 60 km nord de capitala Vilnius, Lituania, pe 26 iunie 2023. FOTO: Mindaugas Kulbis / AP / Profimedia

Zboruri ale unor drone neidentificate au fost observate în acest weekend deasupra bazei militare din Mourmelon-le-Grand, din departamentul Marne, în nord-estul Franţei, a declarat joi pentru AFP delegaţia militară departamentală (DMD), confirmând o informaţie publicată de ziarul local L’Union, potrivit News.ro.

A fost vorba de aparate de mici dimensiuni, nu de „drone pilotate de militari”, a precizat DMD, subliniind că acest incident „este excepțional”.

Conform procedurii în cazul zborurilor cu drone, „s-au întărit măsurile de securitate puse în aplicare pentru a face faţă acestei situaţii” şi s-a depus o plângere la jandarmerie.

Niciun element nu permite să se considere, în acest moment, că ar putea fi vorba de o interferenţă străină, consideră DMD, în condiţiile în care aeroporturile din Copenhaga şi Oslo au fost închise temporar la începutul săptămânii din cauza prezenţei unor drone neidentificate.

Alte aeroporturi civile din Danemarca, precum şi o bază aeriană militară daneză au fost survolate de drone în noaptea de marţi spre miercuri.

Tabăra militară din Mourmelon-le-Grand a găzduit anul trecut soldaţi ucraineni în curs de instruire, în cadrul grupului operativ „Champagne”. Din acest an, baza găzduieşte şi un „centru de antrenament tactic pentru drone” (CETD).