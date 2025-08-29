O boală infecțioasă devine mai periculoasă. Numărul deceselor la nivel mondial a crescut substanțial într-un singur an

Epidemiile de holeră se agravează la nivel mondial, cu peste 400.000 de cazuri înregistrate în 2025 şi 31 de ţări afectate, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), informează AFP, preluată de Agerpres.

„Situaţia globală referitoare la holeră continuă să se deterioreze”, fiind agravată de „conflicte armate şi sărăcie”, au subliniat reprezentanţii OMS.

„Conflictele armate, strămutările în masă, catastrofele naturale şi schimbările climatice au intensificat focarele (bolii), mai ales în zonele rurale şi în cele afectate de inundaţii, unde sărăcia infrastructurilor şi accesul limitat la îngrijiri medicale întârzie tratamentele”, au deplâns specialiştii de la OMS.

Între 1 ianuarie şi 17 august, 409.222 de cazuri şi 4.738 de decese au fost raportate la nivel mondial. Deşi numărul cazurilor a scăzut cu 20% în raport cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cel a deceselor a înregistrat o creştere cu 46%.

Riscul de propagare, „foarte ridicat”

„Ţinând cont de amploarea, gravitatea şi natura interconectată a acestor epidemii, riscul de propagare ulterioară în interiorul ţărilor şi între ţări este considerat foarte ridicat”, a adăugat OMS.

Şase ţări prezintă o rată de mortalitate de peste 1%, ceea ce indică deficienţe grave în gestionarea cazurilor şi un acces întârziat la îngrijiri medicale, a subliniat OMS.

Holera a reapărut în ţări care nu au raportat un număr semnificativ de cazuri de mai mulţi ani, precum Republica Congo şi Ciad. Aceste ţări înregistrează în prezent cele mai ridicate rate de mortalitate din lume, de 7,7%, respectiv de 6,8%.

Sudanul, a treia ţară ca mărime din Africa, este teritoriul cel mai grav afectat de holeră din lume, cu peste 2.400 de decese înregistrate în ultimul an în 17 dintre cele 18 comitate ale ţării, potrivit UNICEF.

Holera, o infecţie diareică acută, este provocată de ingestia de alimente sau apă contaminate cu un vibrion. Uşor de tratat prin rehidratare, în special, sau cu antibiotice în cazurile grave, această boală poate totuşi să ducă la deces în doar câteva ore dacă nu este tratată.