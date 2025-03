O candidată respinsă de la alegeri, după ce a depus 800 de file goale în dosarul cu semnături, a cerut BEC să îi pună listele la congelator. Cum a motivat

Președinta Partidului Social Democrat Unit (PSDU), Oana Crețu, și-a depus dosarul de candidatură pentru alegerile prezidențiale, însă a fost respinsă pentru că nu a strâns numărul necesar de semnături. Ea reclamă că semnăturile au fost scrise cu pix Pilot, iar cerneala s-a șters din cauza căldurii și a cerut Biroului Electoral Central să pună listele de semnături la congelator.

Oana Crețu, fostă antreprenoare și avocată, a susținut, într-un răspuns pentru HotNews.ro, că ea și partidul său au strâns peste 250.000 de semnături. Pentru a putea candida la alegerile prezidențiale, un candidat are nevoie de 200.000 de semnături.

BEC a transmis însă că respinge candidatura acesteia după ce a constatat că dosarul nu adună numărul necesar de 200.000 de semnături pentru a putea candida. Instituția a găsit un număr de 8.000 de semnături neconforme, dintr-un total de 205.427 depuse. Cele mai multe dintre ele nu aveau semnăturile susținătorilor sau numele complete ale acestora.

„Față de cele constate, rezultă că numărul de semnături neafectate de vicii de fond și de formă este mai mic decât numărul de 200.000”, se arată în comunicatul BEC.

Lidera PSDU a transmis la BEC că după depunerea dosarului, ea și echipa ei au constatat că semnăturile au fost scrise cu un pix Pilot, iar „la temperatură ridicată scrisul dispare, dar există efectul reversibil la temperatură scăzută”.

„Susținem cu tărie faptul că noi nu am depus liste albe în dosar. După ce am primit procesul verbal în care se constată prezența a circa 800 file albe, aspect care ne-a uluit și pe noi, ne-am întors imediat la sediul partidului, unde am analizat mai atent filele albe. În urma unor teste, am constatat că temperatura foarte scăzută face să apară permanent conținutul original al înscrisului pe coala de hârtie și bănuim că acestea au fost scrise de către susținătorii noștri cu pixuri cu pastă sensibilă la căldură”, a transmis PSDU despre situația semnăturilor șterse.

Partidul a solicitat „să reanalizați din nou listele susținătorilor, dar după ce filele albe au fost depozitate pentru câteva ore la congelator”.

Oana Crețu a susținut că dacă BEC le-ar fi arătat filele albe, le-ar fi putut repara cu gheață carbonică sau cu spray cu aer comprimat.

Explicațiile candidatei

„Timp de 2 săptămâni am verificat împreună cu o echipă fiecare rând în parte. Pe 15 martie, nedormiți de pe 14 martie, când fără oprire am verificat dosarul, am constatat că nu mai avem timp să numerotăm filele cu pixul albastru în colț de la 1 la 250. Așa că s-a venit cu ideea să le punem în tava de la xerox și să fie tipărită numerotarea acestora precum și numărarea filelor”, a explicat lidera PSDU, pentru HotNews.

Președinta partidului a adăugat că hârtiile ieșeau „încinse, fierbinți”, iar în timpul verificării au observat că au apărut mai multe file albe, „care în lumină se vedeau că au fost anterior scrise și inclusiv tactil urma de pix în relief”. Filele goale au fost înlocuite.

Oana Crețu a reprogramat depunerea dosarului la BEC și le-a comunicat situația cu foile albe. „Așa le-am dat idei”, a acuzat ea.

BEC: Este responsabilitatea candidaților să ofere informațiile complete în liste

Biroul Electoral Central a subliniat că responsabilitatea asigurării lizibilității documentelor revine exclusiv candidatului.

„Imposibilitatea vizualizării respectivelor informații ca urmare a utilizării unor instrumente de birotică neobișnuite de către persoanele care au completat și întocmit respectivele documente atrage concluzia că respectivele liste nu pot fi reținute ca fiind valabile”, se arată în răspunsul BEC.

Candidatura Oanei Crețu a fost respinsă și la alegerile din noiembrie anul trecut.