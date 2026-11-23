Cântăreața iraniană Parastoo Ahmadi și membrii trupei sale au primit 74 de lovituri de bici din cauza unui concert dfiuzat pe YouTube, a transmis agenția de presă Emtedad, care l-a citat pe avocatul artistei, informează DPA, conform Agerpres.

Cântăreața și cei patru membri ai trupei sale au fost condamnați în luna iunie 2026 din cauza unui concert difuzat pe YouTube în decembrie 2024, când Parastoo Ahmadi și grupul ei au cântat într-un han tradițional de pe marginea drumului – caravanserai -, încălcând astfel mai multe legi din Iran.

Spectacolele publice susținute de femei cântărețe sunt interzise în Republica Islamică Iran. În plus, Parastoo Ahmadi a susținut acel concert fără să poarte vălul islamic și a fost îmbrăcată într-o rochie.

În prezent, înregistrarea concertului a strâns peste 3 milioane de vizualizări pe YouTube.

Proteste tot mai intense împotriva legilor islamice stricte

Protestele femeilor din Iran față de legile islamice stricte din această țară s-au intensificat tot mai mult.

În 2022, mulțimi mari de oameni au ieșit pe străzi și au strigat sloganul „Femeie, Viață, Libertate” pentru a manifesta împotriva politicilor represive ale regimului de la Teheran. Demonstrațiile au fost reprimate violent.

Cu toate acestea, multe femei din marile orașe iraniene continuă să sfideze codurile vestimentare islamice, ca formă de protest și de afirmare a autonomiei personale.