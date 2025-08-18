O carte a fost înapoiată după 82 de ani bibliotecii care a împrumutat-o: „Sper că nu există nicio taxă de întârziere”

O carte a fost înapoiată după aproape 82 de ani după ce a fost împrumutată de la biblioteca publică a orașului american San Antonio. Ea a venit însoțită de o scrisoare în care se menționa că „bunica nu va mai putea să o plătească”, relatează Associated Press.

Cartea se numește „Your Child, His Family, and Friends” (Copilul tău, familia și prietenii lui) și a fost scrisă de consilierul matrimonial și familial Frances Bruce Strain. A fost împrumutată în iulie 1943 și înapoiată luna aceasta, potrivit unui comunicat al bibliotecii.

„După recenta moarte a tatălui meu, am moștenit câteva cutii cu cărți pe care le-a lăsat în urmă”, a scris persoana care a înapoiat-o într-o scrisoare semnată cu inițialele P.A.A.G.

Cartea era un ghid pentru părinți despre cum să își ajute copiii să gestioneze relațiile personale. Ea fusese împrumutată pe vremea când tatăl persoanei avea 11 ani.

„Cartea trebuie să fi fost împrumutată de bunica mea, Maria del Socorro Aldrete Flores (Cortez)”, a scris persoana. „În acel an, ea s-a transferat la Ciudad de México pentru a lucra la Ambasada SUA. Trebuie să fi luat cartea cu ea și, după vreo 82 de ani, a ajuns în posesia mea”, a mai explicat scrisoarea.

Persoana care a înapoiat cartea a adăugat: „Sper că nu există nicio taxă de întârziere pentru ea, fiindcă bunica nu va mai putea să o plătească”.

La cât s-ar fi ridicat amenda pentru întârziere

Pe coperta interioară a cărții este aplicată ștampila cu avertismentul că amenda pentru cărțile întârziate era de trei cenți pe zi. Fără a lua în calcul inflația, penalizarea s-ar ridica în prezent la aproape 900 de dolari.

Library book returned 82 years later: ‘Grandma won’t be able to pay for it anymore’ https://t.co/swLG3skzeX pic.twitter.com/xcpLcwoDKD — The Independent (@Independent) August 18, 2025

Trei cenți în iulie 1943 ar valora 56 de cenți în banii de astăzi, potrivit Calculatorului de Inflație al Biroului de Statistică a Muncii din SUA. Asta ar însemna un total de peste 16.000 de dolari. Biblioteca din San Antonio a precizat însă în comunicatul de presă că a eliminat amenzile pentru întârzieri în 2021.

Biblioteca a menționat că volumul este „în stare bună” și că va fi expus într-o clădire a sa din centrul orașului până în august, după care va fi scoasă la vânzare.

Opt decenii sunt o perioadă foarte lungă pentru a înapoia o carte la bibliotecă, dar situația din San Antonio nu se apropie de recordul în acest sens recunoscut de Guinness World Records. Organizația afirmă că recordul datează din 1956 și aparține unei cărți returnate la Sidney Sussex College din cadrul Universității Cambridge.

Cartea fusese împrumutată în 1668, cu aproximativ 288 de ani înainte. Nicio amendă nu a fost percepută.